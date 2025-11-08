電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜創造逾20個「阿寶」導演葉念琛、Beanies、樹仁大學輔導及心理學學生對談 ：恐怖情人背後是受傷靈魂

【電笠】人人和音 SCHOOL TOUR 第三季熱烈展開！繼香港科技大學金融系場次，由導演麥兆輝與嘉賓張繼聰帶來「電影未來與資本邏輯」的精彩交鋒後，【電笠】特邀即將把「阿寶」帶進舞台劇《鱷魚之吻》的導演葉念琛，以及新世代唱作女子組合 Beanies，走進香港樹仁大學輔導及心理學系，與同學展開一場關於「愛情」與「現實」的血淋淋對話。

電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜創造逾20個「阿寶」導演葉念琛、Beanies、樹仁大學及心理學學生對談 ：恐怖情人背後是受傷靈魂

你會唔會 check 對方手機？

在交流環節中，來自社會科學心理學的同學阿哲率先提問：「《獨家試愛》中的阿寶展現出強烈的『神經質』與『焦慮型依附』特質，葉導是如何將這些心理狀態融入劇情推展？」

葉念琛導演認為，這源自於兩人「生活圈子」過度封閉：「當你的世界只剩下對方一個人，愛會變得窒息。理性被情緒掩蓋，於是出現如『check 手機』這類行為 —— 就像自己撳掣引爆手榴彈，炸傷彼此。」Beanies 成員 Kay（李凱翹）也認同，檢查手機絕非健康互動，根本問題在於「信任」缺失。

一講到「信任」，Beanies 的 Jaime（張天穎）忍不住分享自身經歷：「有次幫前男友整理旅行行李，竟然發現一件不屬於我的比堅尼…… 他當時給了很多解釋，我當刻選擇相信，但最後還是發現真的有第三者。《十分愛》中有句對白好真實：『你看到的未必是真，真的又未必給你看到。』最重要是，不要自己欺騙自己。」葉念琛聽罷笑言：「所以我拍的電影，簡直是『愛情版警訊』，充滿警示作用。」

恐怖情人背後是受傷靈魂

而輔導及心理學系的同學 Tommy 則從《我的最愛》中方力申飾演的「阿強」談起，指出角色具有強烈操控欲：「從心理學角度看，我們可稱之為『馬基雅維利主義』—— 為達目的不惜欺騙他人，甚至無視道德。」葉念琛隨即聯想到《天生愛情狂》中劉心悠的角色，源自真實案例：「她已超越了 check 手機層次，直接追蹤、搬到對方樓下住！但我想說，一段關係中其實無絕對正邪，更多是不同價值觀的碰撞。」

Beanies 的阿左（陳樂頤）對此深有感觸：「退一步看，那些嚴重缺乏安全感的人，往往是受到原生家庭的影響。破碎的家庭背景，容易造成情感上的空缺。愛情同處世一樣，最重要是活在當下，做好自己，行好眼前每一步。」

從 2006 年《獨家試愛》到 2024 年《不是你不愛你》，葉念琛導演創造了超過二十個「阿寶」，也呈現出超過二十種愛情面貌。正如他所說：「每部戲都有自己嘅生命。」每個人在不同成長階段，都能在「阿寶」身上看到不一樣的折射。

未來，就讓我們繼續走進戲院，坐在大銀幕前，一起經歷、一起感受，繼續在電影中，尋找屬於自己的答案。

本季導演大師班活動：

關錦鵬導演大師班 - 嘉賓 余香凝小姐

麥兆輝導演大師班 - 嘉賓 張繼聰先生

陳詠燊導演大師班 - 嘉賓 林明禎小姐

黄修平導演大師班 - 嘉賓 岑珈其先生

葉念琛導演大師班 - 嘉賓 Beanies

【電笠】聆聽當代的聲音

