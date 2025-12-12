iHerb限時優惠
電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜關錦鵬導演、余香凝與學生對談：改編是否必須「跟足原著」？
【電笠】「人人和音 SCHOOL TOUR」第三季自啟動以來，持續引發學界與電影創作者的熱烈迴響。從香港科技大學金融系場次中，麥兆輝導演與張繼聰就「電影未來與資本邏輯」展開精彩交鋒；到樹仁大學場次，葉念琛導演與 Beanies 組合與心理系同學直面「愛情與現實」的拉扯；再到香港理工大學社會工作系，黃修平導演與演員岑珈其與師生深入探討「理想」與「現實」的平衡。最新一場，我們走進香港大學比較文學系，邀請關錦鵬導演與演員余香凝，與學生共話文本與電影的互文與疊合。
改編不是複製，而是創造新視角
「經常有人質疑改編是否必須『跟足原著』，你如何看待這個問題？」在交流環節中，比較文學系四年級生 Sharon，以《藍宇》資深影迷的身份向關導拋出第一個問題。
關錦鵬微微前傾，語氣堅定地說：「改編絕對不是簡單地把文字變成畫面。」他隨即以《藍宇》為例：「原著《北京故事》是主角陳捍東的『第一人稱』敘事，但我關注的是兩個人的情感互動。這種互動，不是單一視角能夠完整表達的。」改編創作與原創故事本質相同，但需要打破舊有框架，為觀眾帶來全新視角。
接著他以《胭脂扣》作進一步闡釋：「在李碧華的原著小說中，大量筆墨聚焦於如花重返人間尋找十二少的情節。然而，二人從相知相惜到最終為情殉身的過程，才是情感鋪陳的關鍵。唯有深入刻畫這段歷程，才能讓如花最終『哀莫大於心死』的悲劇力量真正觸動人心。」
余香凝則從當代女性視角出發，表達對如花一角的欣賞：「儘管身處青樓這樣複雜的環境，她依然勇敢地爭取自己渴望的幸福，這不論是什麼年代都是難能可貴。」在場不少女同學都點頭表示共鳴。
從原著的「鬼故事」到關導鏡頭下的「悲劇」，再伸延至余香凝的「女性視角」，同一個故事在每個人眼中都有不同的著眼點，這正是文字轉譯為畫面過程中最迷人的地方。影像與文字，誰能留住城市的記憶？「在當前香港舊區不斷面臨清拆重建的背景下，電影創作應該成為城市的見證者，還是守護者呢？」文學及文化研究碩士一年級生 Jasmine ，嘗試從城市記憶的角度，解構《胭脂扣》中的消逝意象。
關導環顧了四周，緩緩道：「我既是見證者，也是守護者。」除了對香港懷有深厚情感，這份責任感也延伸至電影行業。關導經歷七十年代影視圈的黃金時期，至今仍堅持在香港電影創作道路上不離不棄。這時，比較文學系四年級生 Dylan 進一步追問：「影像真能捕捉文字中那種難以言喻的時間感嗎？」關錦鵬一語點破：「文字激發想像，影像創造空間。我們不能僅依賴小說文本，更關鍵的是將自身生活經驗融入創作。」當他說到「我對香港的愛，就像《長恨歌》王琦瑤對上海的眷戀」時，現場響起一陣溫暖的掌聲。
余香凝也分享了她透過角色見證城市變遷的經驗：「不論是《緣路山旮旯》呈現的大澳情懷，《心裏美》拍攝時記錄下全民口罩的疫情時代，還是《七人樂隊 - 別夜》映照移民潮下的離合悲歡，電影都是側面紀錄城市變遷的絕佳載體。」信任與留白，創作者之間的傳承火花修讀文學及文化研究碩士，曾上過譚家明電影課的 Iris，即將執導其「首部劇情電影計劃」作品，特別請教關於演員與導演之間的溝通與信任。余香凝立即以《七人樂隊 - 別夜》與譚家明導演的合作經歷回應：「譚導要求劇本對白每個字都不能改。但跨過這門檻後，我才明白那些對話充滿了那特定年代的真實質感。」這時曾在入行初期為譚家明擔任副導演的關錦鵬也加入分享，拿出他慣用的視覺化溝通方式：「我經常拿著 EdwardHopper 的畫冊和團隊討論如何表現孤獨感。好的文本需要留白，電影亦然。」
活動尾聲，一位學生拿著關錦鵬的舊作海報上前索取簽名，這令關導感到驚喜：「沒想到年輕人還喜歡這些舊作品。」
從這場短暫而深刻的分享中，我們看見幕前幕後、即將執起導演筒的年輕人，以至年輕影迷，正透過電影創作與欣賞，訴說著一個關於傳承的動人故事。
【電笠】聆聽當代的聲音
Instagram：instagram.com/dl.thevoc
Facebook：facebook.com/DL.theVOC
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
南韓高考英文科被指過難 僅約 3 % 取最高等級 考試主管引咎辭職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一年一度的大學修學能力考試（Suneung）向來以難度高、壓力大聞名，今年英文科試題引起廣泛爭議後，負責統籌考試的主管官員已引咎辭職。多名考生及教師批評試題內容過於艱深，甚至形容題目「混亂」及「難以理解」，導致考試公平性備受質疑。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...styletc ・ 6 小時前
虞書欣新劇疑臨時撤檔 平台怕被舉報冇人敢播
【on.cc東網專訊】內地女星虞書欣因捲入霸凌及家族財富爭議，短短時間瘋狂脫粉300萬，新劇《一念江南》被迫停拍，雖然日前她推出新歌並舉行生日音樂會，但卻被批掠水及抄趙露思復出之路。雖然有指她主演的新劇《雙軌》將於昨日(10日)中午12時空降內地平台播出，但一波東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
高鈞賢豪擲逾兩千萬購畢架山一號 為囡囡九龍塘升學鋪路
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口幸福美滿。其後黃梓漫被爆係美容界富婆，所創辦嘅「美妍堂」現時喺香港擁有4間分店，「美妍堂」（MCTA）喺美國上市，股價曾一度如坐火箭飆高超過6倍，帳面身家暴漲至逾27億港元。但美國證券交易委員會（SEC）指控「美妍堂」涉嫌股價操縱，喺上月勒令公司停牌，至今復牌無期。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
BLACKPINK Lisa首擔Netflix電影女主角！進軍韓國電影圈，夥拍馬東錫、李陣郁齊演《TYGO》
BLACKPINK Lisa進軍韓國電影圈，成為Netflix動作系列《Extraction》宇宙新作《TYGO》的主演！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
《坂本日常》真人版電影預告首曝！目黑蓮化身140公斤胖大叔2026年上映
由鈴木祐斗創作，在週刊少年 JUMP 上連載的高人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，真人版電影官方終於在近日釋出首支特報影片，並正式宣布將於 2026 年 4 月 29 日在日本上映。本次電影最大的亮點，就是邀請到男團 Snow Man 的人氣成員目黑蓮擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
生三胎還能這麼少女？昆凌紅毯狀態瘦到發光！黑色禮服凹出天鵝頸、直角肩，連鎖骨線都美呆！
這次她選了一套黑色絲絨禮服，光澤在燈光下很迷人，版型貼身卻不誇張，把她的直角肩、鎖骨線條還有超優雅的天鵝頸全部框出來；再搭上黑色薄紗手套和復古大耳環，整個氛圍像老電影裡走出來的女主角，復古卻不老氣，反而更顯精緻。最驚人的是，每一張側拍都能看到她的線條乾淨...styletc ・ 1 天前
何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業
現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
連加特告別戰淌淚：首爾令我成長
【Now Sports】連加特周三已替FC首爾完成效力最後一戰，並射入1球，他深信自己在離開韓國後，會變得更加成熟。周三主場對墨爾本城的亞洲足協冠軍精英聯賽（前身為亞冠盃），連加特（Jesse Lingard）射入1球，可惜最終比數為1:1，但戰果無損球迷向這名前曼聯球星的致敬。當他觀看大螢幕上播放「我們敬愛的隊長」的致敬影片時，眼淚不禁流下。影片中說道：「你的名字和傳奇地位，將永遠銘刻在我們球會的歷史上。首爾永遠是你的家，謝謝你，我們的隊長。」連加特則認為自己離隊後，會更加成熟：「在韓國，我學到很多，今年身為隊長，肩負更多責任，所以我相信當我離開後，我會變得更加成熟。」現年32歲的連加特，2023年夏天被諾定咸森林放棄後，半年沒有班落，後來才終於落戶韓職，但遭到包括史高斯等名宿批評他去K League是浪費人生，但他在這間球會除了初到埗時未適應，後來漸入佳境，也獲得隊長臂章，深受球迷喜愛。now.com 體育 ・ 1 天前
火辣律師捲詐騙案改口認罪 網民叫轉行拍成人片
【on.cc東網專訊】台灣網紅「仙塔律師」經常在社交網分享法律知識，並因好身材而引起關注，但她今年8月卻捲入詐騙案，嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，遭被檢方起訴並求刑1年，曾一度否認犯案的她，日前突然改口風，認罪盼減刑，對此網民一面倒插爆，更寸爆指她日後不東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
41歲尹恩惠169公分「長年維持47kg」 飲控法曝光：一天吃滿三餐，不節食也能瘦！
南韓女星尹恩惠出道自女團Baby V.O.X，現年41歲的她近日在YouTube頻道公開赴美旅遊的Vlog，其中與友人聊到關於減重的話題，再度引發大眾關注她的身材管理方式。姊妹淘 ・ 8 小時前
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 1 天前
21歲就拿過奧斯卡新人獎！ 蘆田愛菜6歲把全國哭到斷電！
你還記不記得2010年《MOTHER》播完那天，全家一起哭到衛生紙不夠用？那時候的蘆田愛菜才6歲，演技直接把大人甩幾條街。兵庫縣西宮出生，爸爸在銀行上班，媽媽當經紀人，從3歲拍廣告開始，她就沒停過。Japhub日本集合 ・ 8 小時前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
帶阿姐看世界 ｜羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
今晚（11日）及明晚（12日）的《帶阿姐看世界》，繼續是汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。今明兩集，阿姐和家英哥將一償多年心願、穿起不丹傳統服飾補影結婚相，並親身體驗當地結婚儀式、接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周星馳效應失靈？星爺電影《鹿鼎記》4K修復版內地重映 首日票房僅收44萬
周星馳（星爺）電影陪伴無數成長，是一代又一代華人的集體回憶，而且昔日上映時票房十分亮麗，多部作品是同年票房冠軍，甚至屢次刷新港產片票房紀錄。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向佐鏡頭前直言娛樂圈好恐怖 丁真看透世事回應：扛不住別混這個圈子
現年41歲嘅星二代向佐，近年主力於內地發展，除咗拍電影、參演內地綜藝節目《披荊斬棘2024》、出廣東歌、開直播帶貨成為熱話。近日佢為由丁真主持嘅內地人文紀錄片《尋真之地》道孚篇擔任嘉賓，期間講到自己成長時突然情緒大爆發，直言「娛樂圈的人很恐怖。」節目播出後，除咗言論被瘋傳之外，更傳出佢將退出娛樂圈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
家品創意用法｜書擋10大隱藏用法 雪櫃更企理、放衫慳位、變身磁力牆
書擋除了讓你整齊放置書本避免掉下來，原來還有其他用途？看似用途單一的書擋，可到了一向擅於收納的日本人手上發揮小小創意，書擋秒變收納神器！Yahoo著數專員為大家整理出書擋10大隱藏收納用法，從衣櫃到廚房，甚至廁所都能派上用場，大家快點學起來吧！YAHOO著數 ・ 1 天前
《超女》首預告片曝光 「水行俠」轉演新角
【on.cc東網專訊】美國導演James Gunn重啟DC超級英雄宇宙，澳洲女星Milly Alcock飾演的「超女」於《超人》（Superman）片尾客串後，擔正的新片《超女》（Supergirl）剛於網上推出首個預告片，「超狗」Krypto再次亮相，出場便屙東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
「三金」男配袁富華孖楊天經聖誕踩台放笑彈
【on.cc東網專訊】藝人袁富華上月憑電影《水餃皇后》勇奪內地金雞獎最佳男配角，加埋曾奪得的香港金像獎、台灣金馬獎最佳男配角，成為史上首位「三金」男配，本身已經非常多工作的他，近日正積極為音樂劇《歡樂在今宵》綵排，大放笑彈，該劇由大型舞台劇《劍雪浮生》之班底組成東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前