【電笠】「人人和音 SCHOOL TOUR」第三季自啟動以來，持續引發學界與電影創作者的熱烈迴響。從香港科技大學金融系場次中，麥兆輝導演與張繼聰就「電影未來與資本邏輯」展開精彩交鋒；到樹仁大學場次，葉念琛導演與 Beanies 組合與心理系同學直面「愛情與現實」的拉扯；再到香港理工大學社會工作系，黃修平導演與演員岑珈其與師生深入探討「理想」與「現實」的平衡。最新一場，我們走進香港大學比較文學系，邀請關錦鵬導演與演員余香凝，與學生共話文本與電影的互文與疊合。

電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜關錦鵬導演、余香凝與學生對談：改編是否必須「跟足原著」？

改編不是複製，而是創造新視角

「經常有人質疑改編是否必須『跟足原著』，你如何看待這個問題？」在交流環節中，比較文學系四年級生 Sharon，以《藍宇》資深影迷的身份向關導拋出第一個問題。

關錦鵬微微前傾，語氣堅定地說：「改編絕對不是簡單地把文字變成畫面。」他隨即以《藍宇》為例：「原著《北京故事》是主角陳捍東的『第一人稱』敘事，但我關注的是兩個人的情感互動。這種互動，不是單一視角能夠完整表達的。」改編創作與原創故事本質相同，但需要打破舊有框架，為觀眾帶來全新視角。

接著他以《胭脂扣》作進一步闡釋：「在李碧華的原著小說中，大量筆墨聚焦於如花重返人間尋找十二少的情節。然而，二人從相知相惜到最終為情殉身的過程，才是情感鋪陳的關鍵。唯有深入刻畫這段歷程，才能讓如花最終『哀莫大於心死』的悲劇力量真正觸動人心。」

余香凝則從當代女性視角出發，表達對如花一角的欣賞：「儘管身處青樓這樣複雜的環境，她依然勇敢地爭取自己渴望的幸福，這不論是什麼年代都是難能可貴。」在場不少女同學都點頭表示共鳴。

從原著的「鬼故事」到關導鏡頭下的「悲劇」，再伸延至余香凝的「女性視角」，同一個故事在每個人眼中都有不同的著眼點，這正是文字轉譯為畫面過程中最迷人的地方。影像與文字，誰能留住城市的記憶？「在當前香港舊區不斷面臨清拆重建的背景下，電影創作應該成為城市的見證者，還是守護者呢？」文學及文化研究碩士一年級生 Jasmine ，嘗試從城市記憶的角度，解構《胭脂扣》中的消逝意象。

關導環顧了四周，緩緩道：「我既是見證者，也是守護者。」除了對香港懷有深厚情感，這份責任感也延伸至電影行業。關導經歷七十年代影視圈的黃金時期，至今仍堅持在香港電影創作道路上不離不棄。這時，比較文學系四年級生 Dylan 進一步追問：「影像真能捕捉文字中那種難以言喻的時間感嗎？」關錦鵬一語點破：「文字激發想像，影像創造空間。我們不能僅依賴小說文本，更關鍵的是將自身生活經驗融入創作。」當他說到「我對香港的愛，就像《長恨歌》王琦瑤對上海的眷戀」時，現場響起一陣溫暖的掌聲。

余香凝也分享了她透過角色見證城市變遷的經驗：「不論是《緣路山旮旯》呈現的大澳情懷，《心裏美》拍攝時記錄下全民口罩的疫情時代，還是《七人樂隊 - 別夜》映照移民潮下的離合悲歡，電影都是側面紀錄城市變遷的絕佳載體。」信任與留白，創作者之間的傳承火花修讀文學及文化研究碩士，曾上過譚家明電影課的 Iris，即將執導其「首部劇情電影計劃」作品，特別請教關於演員與導演之間的溝通與信任。余香凝立即以《七人樂隊 - 別夜》與譚家明導演的合作經歷回應：「譚導要求劇本對白每個字都不能改。但跨過這門檻後，我才明白那些對話充滿了那特定年代的真實質感。」這時曾在入行初期為譚家明擔任副導演的關錦鵬也加入分享，拿出他慣用的視覺化溝通方式：「我經常拿著 EdwardHopper 的畫冊和團隊討論如何表現孤獨感。好的文本需要留白，電影亦然。」

活動尾聲，一位學生拿著關錦鵬的舊作海報上前索取簽名，這令關導感到驚喜：「沒想到年輕人還喜歡這些舊作品。」

從這場短暫而深刻的分享中，我們看見幕前幕後、即將執起導演筒的年輕人，以至年輕影迷，正透過電影創作與欣賞，訴說著一個關於傳承的動人故事。

