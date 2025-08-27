電腦節優惠2025｜最後今天！LG 遊戲顯示器低至 4 折，智能顯示器入手價僅 HK$1,790

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

最後今天！LG 遊戲顯示器低至 4 折，智能顯示器入手價僅 HK$1,790

電腦節剛剛完結，未有時間前往現場的話，別忘了還有各大品牌的網上電腦節，一樣能把握最後機會享受超筍優惠。這次 LG 網上電腦節於 8 月 21 至 8 月 27 日舉行，大家可以以驚人的折扣購買到高性能的遊戲顯示器，價格低至 4 折！不論您是專業玩家還是休閒玩家，都能讓遊戲更加身臨其境。此外，智能顯示器的入手價最平僅 HK$1,790，讓你能以實惠的價格享受智慧家庭體驗。

LG OLED Flex

LG OLED Flex 顯示器具備從平面到 900R 曲率的自由調節功能，讓你輕鬆找到最適合的完美弧度。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可選擇 20 種不同的曲率設定。搭配 120Hz 刷新率、0.01ms 的反應時間，玩家將感受到如同身歷其境的實時行動。

這款顯示器採用了 SAR 防反光技術，相比以往的 LG OLED G2 和 C2 型號，能減少 25% 來自環境光、物件和人物的反射，為玩家提供更清晰的視覺體驗。此外，配備多重畫面功能，可以將螢幕一分為二，一側用於遊戲，另一側顯示遊戲教學。

透過 Game Optimizer 功能，更可以進一步控制遊戲畫質，調整進階的遊戲、畫面和聲音設定，以滿足對細節的需求。只需直接連接滑鼠、鍵盤、耳機和麥克風，透過 Switching Hub，輕鬆在電視和電腦模式之間切換，讓使用體驗更加便捷。

LG 網上電腦節優惠 HK$9,980 | 原價 HK $24,980

立即購買

27 吋全高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

LG 智能顯示器專為居家辦公和娛樂需求而設，配備 27 吋全高清 1920x1080 IPS 顯示屏，呈現極高的色準、對比度和銳利度，提供卓越的觀賞體驗。IPS 面板支持 178 度的寬廣視角，能調節至舒適的觀看角度。顯示器不僅能輕鬆連接至電腦，迅速佈置成居家辦公工作站，還能獨立使用，透過內置的 webOS 系統，輕鬆進入 Netflix、Prime Video、Disney+ 和 YouTube 等串流平台。此外，透過遙距登錄電腦和雲端服務，更無需實體電腦即可享受多種居家辦公功能。

顯示器內建 2 個 5W 立體聲喇叭，讓你無縫享受音樂，透過 AirPlay 2 或螢幕分享功能，可以輕鬆將智能裝置內容分享到顯示器。其 3 邊無框設計搭配超薄扁平支架，佔用最小空間，讓顯示器可以無縫融入任何辦公室或家居環境，顯示器還提供兩個 USB 和兩個 HDMI 連接埠，兼容多種設備，輕鬆連接無額外負擔。

LG 網上電腦節優惠 HK$1,790 | 原價 HK $1,980

立即購買

32 吋 UltraGear UHD 遊戲顯示器

UltraGear UHD 遊戲顯示器配備 3840x2160 的高解析度，呈現出細緻且生動的畫面。IPS 1ms 的反應時間大幅降低了出現殘影的機會，並結合 144Hz 的高更新率，使遊戲玩家能夠更快捕捉到下一幀畫面，整體畫面更加流暢，讓玩家在激烈的遊戲中保持競爭優勢。顯示器支援寬廣的色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95%，搭配 VESA DisplayHDR 400 顯示技術，提供逼真的色彩和沉醉的視覺體驗。

LG 網上電腦節優惠 HK$3,190 | 原價 HK$4,480

立即購買

