移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
電腦節優惠2025｜Belkin 3C 認證尿袋低至 $129，Switch 2 配件低至 $89
配件大廠 Belkin 參展電腦節 2025，在會場提供低至 65 折的產品優惠，7 款不同獲中國 3C 標識的行動電源產品都會有會場優惠價，最平 HK$129 就能入手；其中更有多款正版迪士尼聯名系列的內置 USB-C 充電線行動電源，可愛又實用！
隨著愈來愈多智能手機支援 MagSafe 式的 Qi2 磁吸充電功能，不管是手機自帶磁力還是透過添加配件而成的 Qi2 ready 也算啦，這時候不妨入手一個合規的 Qi2 無線充電座，Belkin 的多款座枱式、折疊式設計，在電腦節會場都有優惠，低至 HK$249 就能入手。
Belkin 今年專為 Nintendo Switch 2 推出了專用便攜包、防反光玻璃貼和濾藍光玻璃貼，買一些具品牌保證的配件，好好保護你的主機吧。
作為電源配件起家的 Belkin，更在香港電腦節 2025 首發兩款 70W 和 100W 的 BoostCharge Pro 3 連接埠 GaN 充電器，超小巧設計、2C1A 的介面配置，特別適合旅行、出差、到共享工作室時，一顆充電器就為電腦、手機、耳機來充電。而且更有會場限定價低至 HK$249，非常吸引啊。
更多內容：
帶「尿袋」北上要認清呢個 3C 標誌！小米、Anker 都不一定有，Belkin、Momax 港行確認合規
Google Pixel 手機也能用 Apple MagSafe？Qi2 名字太多，有什麼分別？Qi2 Ready 又是什麼？
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
傳小米 9月發佈一款 LTE 智能手錶，支援 eSIM 配 930mAh 電池
文章來源：Qooah.com 博主 @數碼閒聊站 發文表示，小米將會推出一款 LTE 智能手錶，並進一步透露手錶將支援獨立 eUICC 晶片的 eSIM 技術，內置電池額定容量為 930mAh，搭載基於 Android 的小米 HyperOS。預計該手錶會與小米 16、小米平板 8 一起發佈。 作為參考，最新的小米 Watch S4 智能手錶 41mm 在今年 6 月發佈，整機厚度為9.5mm，重量輕至32g。屏幕採用的是1.32 吋 AMOLED 屏幕，全局亮度達到1500nits，支援 60Hz 刷新率。 值得一提的是， CounterPoint Research 在今年 7 月發佈報告，表示全球智能手錶的銷量在2025 年第 1 季度同比下降 2%，智能手錶國內市場銷量卻十分強勁。得益於國內廠商不斷的推出新品，出貨量同比增長 37%，其中小米表現出色，同比增長 53%。Qooah.com ・ 4 小時前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
毛毛蟲的靜態姿勢揭示痛覺生物學的啟示
當大多數動物受到傷害時，它們會選擇反擊或逃跑，這是經典的「戰鬥或逃避」反應。然而，煙草角蟲（Manduca s […]TechRitual ・ 8 小時前
Redmi 15 系列未能引起市場關注
當前的市場狀況相當奇特，舊硬件的價格不斷上漲，這使得經濟實惠的設備面臨著極大的挑戰，達到其價格定位變得更加困難 […]TechRitual ・ 19 小時前
Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架
Samsung Galaxy A17 5G 於本月早些時候發佈，現在可通過 Samsung 的官方網站及 Am […]TechRitual ・ 16 小時前
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這 […]TechRitual ・ 19 小時前
政府冒牌水｜李家超批評物流署把關不力 對此大為失望
政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。行政長官李家超今日見記者，指非常關注物流署把關不力，對此大為失望。 如涉疏忽會按公務員管理規則處理 李家超指即使中標公司提供假資料，但物流署是每日作採購的專職部門，對事情發生大為失望。李家超表示需要盡快找出不足之處，改善制度及程序上的漏洞 防止同類事件am730 ・ 1 天前
曾餓到喝馬路積水！鄭星一爆紅仍兼職
[NOWnews今日新聞]韓國演員鄭星一早在2000年就出道，但一直都沒有遇到爆紅機會，直到在2022年底出演《黑暗榮耀》中朴涎鎮（林智妍 飾）的財閥老公河度領，才成功走進大眾視線，戲約也漸漸變多。但...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
【Pepper Lunch】鐵板餐點週末堂食95折（即日起至31/08）
Pepper Lunch一連兩個週末帶嚟暑假尾聲優惠，只要購買主餐牌任何鐵板餐點，即享95折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
香園圍口岸人流超負荷 姚柏良倡用口岸上層空間分流出境人士
【Now新聞台】香園圍口岸今年首7個月周末及假期日均出入境人次達9.7萬，是管制站設計流量的3倍。有立法會議員建議利用口岸的上層分流出境旅客，以免所有旅客集中下層的公共交匯處。 星期日早上九時許，香園圍口岸公共交匯處已經絡繹不絕。在繁忙時段，不單止人要等，車到都等，旅遊巴多到進不去上落客區，與巴士堵在入口處。有警員安排旅行團在指定等候區。有內地旅行團指，選擇非繁忙時段入境可以「等少陣」。內地旅客劉先生：「高峰我們沒來過 ，因為我們都是選擇錯峰出行，因為過關需要排隊，可能人比較多，這裡等車的人也比較多、也需要等，大概20分鐘，半個小時。」有市民指，不單止是假日，平日都會出現擠塞。Evan：「排曬隊，收工時間好多阿伯、老人家、老友記會上去買餸、接小朋友，就會多啲人，不過等一下都會有車。（大概要等多久？指示是否清晰？）都清晰，等十多分鐘。」旅遊界立法會議員姚柏良都來到了解情況。立法會議員(旅遊界)姚柏良：「我們預期大部分旅行團都會用這邊，因為這邊人車直達，過關方便。」他提到入境處雖然已增設臨時櫃位提升通關效率，但交通流量仍是難題，建議利用口岸上層空間分流車輛。姚柏良：「地下這層的交通交匯處容now.com 新聞 ・ 16 小時前
平民屋宇指高院駁回司法覆核 排除大坑西重建計劃不確定性
平民屋宇有限公司今日(8月22日)表示，高等法院繼即日駁回大坑西新邨非法佔用戶的司法覆核後，今日頒佈判案書闡述決定理由，明確指出大坑西新邨重建安排不在司法覆核範圍，有關重建期間的安排，完全屬於業主的自主權，而且重建安排無不合理，並進一步釐清相關法律觀點，排除重建計劃的不確定性。infocast ・ 2 天前
「M」品牌檢討 政府按年遞減「大型體育賽事」首三年直接補助金
政府公布新一輪優化「M」品牌計劃的措施和推行安排，聚焦國際公開賽事；評分標準涵蓋推廣體育發展、旅遊及推動本地經濟效益成效；每項活動的資助上限，由600萬元至1500萬元不等，同時強化監察機制，相關措施將適用於所有在下月15日以後收到的「M」品牌活動申請。 當局說，每項活動的總資助上限由600萬元至1500萬元，以更有效分配資源；為鼓勵主辦單位逐步增加尋求私人贊助的金額，將按年遞減「大型體育賽事」首三年的直接補助金，推動業界邁向產業化發展。 政府又說，以先導計劃形式試行將選擇在非康文署場地或在香港大球場進行的「M」品牌活動的租場補助金撥款上限，從100萬元增加至300萬元，配合大型體育盛事使用香港不同場地的需要。 政府提到，「M」品牌活動的主辦單位在簽署資助協議條款，並提交已確認的現金贊助證明文件或保證書後，可在活動舉行前最多獲發放合資格配對撥款的50%。另外，主辦單位需委託獨立的專業機構就活動參加者進行調查，並提交報告，以更有效評估活動的成效，包括入場人次和經濟效益。香港電台-體育 ・ 10 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 17 小時前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 2 天前