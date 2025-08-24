電腦節優惠2025｜Belkin 3C 認證尿袋低至 $129，Switch 2 配件低至 $89

配件大廠 Belkin 參展電腦節 2025，在會場提供低至 65 折的產品優惠，7 款不同獲中國 3C 標識的行動電源產品都會有會場優惠價，最平 HK$129 就能入手；其中更有多款正版迪士尼聯名系列的內置 USB-C 充電線行動電源，可愛又實用！

隨著愈來愈多智能手機支援 MagSafe 式的 Qi2 磁吸充電功能，不管是手機自帶磁力還是透過添加配件而成的 Qi2 ready 也算啦，這時候不妨入手一個合規的 Qi2 無線充電座，Belkin 的多款座枱式、折疊式設計，在電腦節會場都有優惠，低至 HK$249 就能入手。

電腦節優惠2025｜Belkin 3C 認證尿袋低至 $129，Switch 2 配件低至 $89

Belkin 今年專為 Nintendo Switch 2 推出了專用便攜包、防反光玻璃貼和濾藍光玻璃貼，買一些具品牌保證的配件，好好保護你的主機吧。

電腦節優惠2025｜Belkin 3C 認證尿袋低至 $129，Switch 2 配件低至 $89

作為電源配件起家的 Belkin，更在香港電腦節 2025 首發兩款 70W 和 100W 的 BoostCharge Pro 3 連接埠 GaN 充電器，超小巧設計、2C1A 的介面配置，特別適合旅行、出差、到共享工作室時，一顆充電器就為電腦、手機、耳機來充電。而且更有會場限定價低至 HK$249，非常吸引啊。

更多內容：

帶「尿袋」北上要認清呢個 3C 標誌！小米、Anker 都不一定有，Belkin、Momax 港行確認合規

Google Pixel 手機也能用 Apple MagSafe？Qi2 名字太多，有什麼分別？Qi2 Ready 又是什麼？

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk