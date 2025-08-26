電腦節優惠2025｜Lenovo ThinkPad X1 Carbon 歷史性 65 折！HK$6,300 搶商務機王

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 歷史性 65 折！HK$6,300 搶商務機王

電腦節殺到，全城撲優惠！Lenovo官方亦提早直接放出震撼優惠，經典商務旗艦 ThinkPad X1 Carbon 驚現 65 折，原價近 2 萬的頂配輕薄筆記本，現在直降近 HK$7,000！這款被商務人士譽為「移動辦公室」的神機，更搭載強勁性能與超長續航，是工作上的好夥伴。另外，學生喜愛的 ThinkPad 亦以近 6 折促銷，HK$6,398 的價格絕對是值得搶購的性價比筆電！

Lenovo 網上電腦節 2025

ThinkPad E14 Gen 6

ThinkPad E14 G6 搭載 Intel Core Ultra 5 處理器 處理器及可擴充記憶體，無論在處理多份試算表、收集資料撰寫期末論文，抑或投入「極限編程」工作中，都可迅速完成任務，鍵盤亦配搭了 TrackPoint 快速選單，提升生產力。筆電採用了 14 吋 1920 x 1200 IPS 防眩光螢幕，長寬比例迎合商務應用程式所需，而音訊系統經過 Harman 與 Dolby 優化，帶來更佳視像通話體驗。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 5 125U 處理器 (E 核心最高達 3.60 GHz P 核心最高達 4.30 GHz)

作業系統：Windows 11 專業版 64

顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡

記憶體：16GB RAM

儲存裝置：512GB SSD

顯示器： 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz

標準埠：USB-C (USB 20Gbps, power delivery 3.0 / DisplayPort 1.4)、USB-A (USB 10Gbps)、HDMI 2.1 (支援高達 4K@60Hz 解像度) 、USB-A (USB 5Gbps)、USB C (Thunderbolt™ 4, USB 40Gbps, PD / DP 2.1)、Ethernet RJ45、耳機 / 咪高峰複合埠、Kensington Nano 安全鎖插槽

ThinkPad E14 Gen6 (折扣達 39%)

Lenovo 官網優惠價：HK$6,398（Lenovo 提供免費送貨）｜原價 HK$10,600

立即購買

ThinkPad X1 Carbon G12

ThinkPad X1 Carbon G12 搭載 Intel Core Ultra 處理器，採取 AI 引擎在優化效能的同時延長電池續航力至長達一天，重量方面從上代的 1.12kg 減輕至 1.09kg。至於螢幕方面，高規格版本的 2.8K OLED 螢幕這次提升到 120Hz 刷新率，可以顯示更流暢的畫面。另外週邊連接能力全部都更新至較新版本，支援最新的 Wi-Fi 7、升級到藍牙 5.3 版本，提供更快速、更穩定的無線連接。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)

作業系統： Windows 11 家用版 64

顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡

記憶體：16 GB Ram

儲存裝置：512 GB SSD

顯示器：14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 100%sRGB, 400 nit, 60 Hz, 低功率

鏡頭：1080p FHD 紅外線+RGB 配備防窺鏡頭蓋

標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、2 x USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-A (5 Gpbs)、HDMI 2.1、耳機 / 咪高峰複合埠、Kensington Nano 安全鎖插槽

ThinkPad X1 Carbon G12 (折扣達 35%)

Lenovo 官網優惠價 HK$12,498 ｜原價 HK $19,301

立即購買

Yoga 7i 2-in-1 (14", Gen 9)

Yoga 7i 2 合 1 Gen 9 筆記簿型電腦具有 360 度百變功能，帳幕模式下，筆電模式，平板模式及顯示模式，能隨心所欲地切換。搭配手寫筆，無論是創作、會議筆記還是設計草圖，都能實現紙感書寫的流暢！Yoga 7i 2 合 1 Gen 9 搭載全新 Intel Core Ultra 處理器，解鎖 AI 加速體驗，只需按鍵幾下，即可從文字中創作圖片或音樂，又或大幅修改相片與影片，配合 Intel 整合式顯示卡，更締造強勁視覺效果。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)

作業系統： Windows 11 家用版 64

顯示卡： 整合式 Intel Arc 顯示卡

記憶體：16 GB Ram

儲存裝置：1 TB SSD

顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 眩光, 觸控, HDR 500, 100%DCI-P3, 400 nit, 120Hz, 玻璃, 低藍光

鏡頭：1080p FHD 紅外線混合式配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋

標準埠：HDMI 2.1 TMDS、MicroSD 讀卡機、2 個 USB-C (Thunderbolt™ 4.0)、USB-A 3.2 Gen 1、耳機 / 咪高峰複合埠

Yoga 7i 2-in-1 (14", Gen 9) (折扣達 19%)

Lenovo 官網優惠價 HK$8,498 ｜原價 HK $10,500

立即購買

