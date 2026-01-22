長者電費優惠2026｜中電、港燈豁免最低收費/按金、電費低至四折！另有一次性電費資助（附申請方法）

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
電力供應商中華電力及香港電燈早前公佈今年平均淨電費下調，料能略微紓緩市民的電費開支。中電及港燈另有多項補貼及資助，令有需要家庭及合資格長者更能受惠。即睇內文多項措施內容！
中華電力：長者電費優惠/節能家電更換計劃/中電基層家庭電費補助計劃
1. 長者電費優惠計劃
中電為合資格長者註冊住宅客戶提供多項優惠，包括無須繳付最低基本收費及電費按金全免，每兩個月最高400度限額之半價電費優惠。每一位合資格的長者客戶只可在同一時間內享有一個賬戶的電費優惠。合資格申請人需為年齡60歲或以上，獨居或與合乎資格長者同住家庭，為中電註冊住宅客戶及目前領取或有資格領取綜援人士，需符合入息及資產限制。
60歲或以上的長者符合下列其中一項條件，便有資格申請以上之「長者優惠計劃」:
沒有入息之長者：資產限額不多於$54,000（獨居長者）或$81,000（兩名長者同住），自住物業可豁免計算。
有入息的長者：只要長者的入息不超過領取綜援的「認可需要」便算符合資格，領取綜援的「認可需要」包括綜援計劃下認可的基本需要和特別需要，子女每月供養長者的款項也計算於入息之內，資產限額及入息上限將根據社署最新之「綜合社會保障援助指引」的長者綜援作準。
申請所需文件（包括申請人及同住者）：
身份證明文件
經濟證明文件：領取綜援證明、銀行存摺/月結單
居住證明：住户證/屋證（公屋住戶證明）、業主簽署證明
按金收據正本
查詢方法：
客戶服務熱線電話：2678 2678（星期一至日，上午8:00 - 下午8:00）
電郵：csdmi@clp.com.hk
▶︎▶︎▶︎中華電力「長者電費優惠計劃」詳情
2. 節能家電更換計劃
透過中電社區節能基金撥款$3,000萬港元，資助長者和弱勢社群，更換窗口式變頻冷氣機、電熱水器、雪櫃和洗衣機。此四類家電耗電量較高，更換一級能源標籤的型號，有助於推廣能源效益標籤，長遠亦可節省能源開支，預計約有1.1萬個家庭受惠。
3. 中電基層家庭電費補助計劃
透過中電社區節能基金撥款5,000萬港元，向約7萬個基層家庭及分間單位住戶提供電費資助。65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶可獲 $600的電費資助；經社福機構或社區夥伴轉介未有安裝中電獨立電錶的分間單位住戶，每戶可獲$1,000的電費資助。
港燈：長者電費優惠/最惜節能優惠/節能家電資助
1. 長者電費優惠計劃
港燈為合資格長者註冊住宅客戶提供多項優惠，包括豁免最低收費及電費按金，每個月最初200度電費四折優惠。每一位合資格的長者客戶只可在同一時間內享有一個賬戶的電費優惠。每一位合資格的長者客戶只可在同一時間內享有一個賬戶的電費優惠。合資格申請人需為年齡60歲或以上，獨居或與合乎資格長者同住家庭，為港燈註冊住宅客戶及目前領取或有資格領取綜援人士，需符合入息及資產限制。
60歲或以上的長者符合下列其中一項條件，便有資格申請以上之「長者優惠計劃」:
沒有入息之長者：資產限額不多於$54,000（獨居長者）或$81,000（兩名長者同住），自住物業可豁免計算。
有入息的長者：只要長者的入息不超過領取綜援的「認可需要」便算符合資格，領取綜援的「認可需要」包括綜援計劃下認可的基本需要和特別需要，子女每月供養長者的款項也計算於入息之內，資產限額及入息上限將根據社署最新之「綜合社會保障援助指引」的長者綜援作準。
申請所需文件（包括申請人及同住者）：
身份證明文件
經濟證明文件：領取綜援證明、銀行存摺/月結單
居住證明：屋證（公屋住戶證明）、業主證明信、單位電費單
查詢方法：
客戶服務熱線電話：2887 3411
電郵：cs@hkelectric.com
▶︎▶︎▶︎香港電燈「長者電費優惠計劃」詳情
最惜節能優惠
若客戶每月用電不超過100 度，可享有電費95折優惠。
節能家電資助計劃
為弱勢家庭（例如長者、殘疾人士、長期病患者等）提供節能電磁爐和電熱水器，提升能源效益、加強防火安全和改善室內空氣質素。
社區關愛
繼續向1萬個弱勢家庭（包括港燈「電費優惠計劃」的住宅客戶）派發現金券，每戶$200。
