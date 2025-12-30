電費補貼計劃及電費紓緩計劃 有效期延長至明年12月31日 未用結餘轉撥至其後月份｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府今（30 日）宣布，電費補貼計劃及電費紓緩計劃（2024-25）未用補貼／紓緩金結餘的有效期將延長一年至2026年12月31日。

政府指，考慮到仍有為數不少的市民尚未用完獲發的電費補貼／紓緩金，兩項計劃的未用結餘，原定有效期為今年12月31日獲延長，所有未用結餘將轉撥至其後月份，用以支付直至2026年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。

政府會按日後情況檢討是否需要再度延長有效期，合資格用戶的電費單會列明其未用結餘。