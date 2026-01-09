食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
電飯煲食譜｜電飯煲栗子炆雞
這道菜以電飯煲為工具，將鮮嫩的雞肉和香甜的栗子悉心炆煮而成，雞肉吸收了栗子的香氣和湯汁的精華，口感鮮嫩多汁。栗子的自然甜味和濃郁的風味為這道菜增添了豐富的層次感。這道菜不僅美味，而且營養豐富，融合了中國料理的精髓和創新的烹飪方式。無論是家庭聚餐還是節日慶典，都能帶給您一份溫馨與美味。
製作時間: 1小時內
份量人數: 5-6人
食材
冰鮮雞 1隻
去衣栗子 15-20粒
蔥 1棵
乾蔥 8-10粒
薑片 6-8片
調味料
蠔油 4湯匙
生抽 1湯匙
老抽 2茶匙
冰糖 30克
紹興酒 1茶匙
麻油 1茶匙
胡椒粉 少許
水 150毫升
作法:
1 ：
冰鮮雞洗淨抹乾
2 ：
將蔥塞入雞腔內
3 ：
調味料拌勻備用
4 ：
加少許油在電飯煲內，再按煮飯鍵
5 ：
爆香乾蔥及薑片
6 ：
加入調味料煮至微滾
7 ：
放入栗子及冰鮮雞，雞背向上
8 ：
蓋上電飯煲，讓雞炆煮15分鐘
9 ：
將雞翻轉再煮約10分鐘至煮飯程序完成
10 ：
讓雞留再電飯煲內焗5分鐘，
11 ：
用牙簽篤雞髀最厚肉部份，如流出的是雞油即代表熟透
12 ：
取出放涼切件即成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54941
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
