電飯煲食譜｜電飯煲栗子炆雞

這道菜以電飯煲為工具，將鮮嫩的雞肉和香甜的栗子悉心炆煮而成，雞肉吸收了栗子的香氣和湯汁的精華，口感鮮嫩多汁。栗子的自然甜味和濃郁的風味為這道菜增添了豐富的層次感。這道菜不僅美味，而且營養豐富，融合了中國料理的精髓和創新的烹飪方式。無論是家庭聚餐還是節日慶典，都能帶給您一份溫馨與美味。

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

冰鮮雞 1隻

去衣栗子 15-20粒

蔥 1棵

乾蔥 8-10粒

薑片 6-8片



調味料

蠔油 4湯匙

生抽 1湯匙

老抽 2茶匙

冰糖 30克

紹興酒 1茶匙

麻油 1茶匙

胡椒粉 少許

水 150毫升





作法:

1 ：

冰鮮雞洗淨抹乾

2 ：



將蔥塞入雞腔內

3 ：

調味料拌勻備用

4 ：

加少許油在電飯煲內，再按煮飯鍵

5 ：

爆香乾蔥及薑片

6 ：

加入調味料煮至微滾

7 ：

放入栗子及冰鮮雞，雞背向上

8 ：

蓋上電飯煲，讓雞炆煮15分鐘

9 ：

將雞翻轉再煮約10分鐘至煮飯程序完成

10 ：

讓雞留再電飯煲內焗5分鐘，

11 ：

用牙簽篤雞髀最厚肉部份，如流出的是雞油即代表熟透

12 ：

取出放涼切件即成

