電騙｜21 歲男假冒內地執法人員被捕 檢獲假輔警委任證 8 受害人共涉 240 萬元︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方今年 7 月至 9 月期間接獲 9 人報案，指有人冒充內地執法人員詐騙。警方前日（ 3 日）下午拘捕一名 21 歲姓陳本地男子，報稱為大學生，住所內檢獲兩張假香港輔警委任證，正被扣留調查。

調查顯示，7 月至 9 月期間，共有 9 人報案指遭騙徒假冒內地執法人員聯絡。騙徒聲稱受害人涉及經濟犯罪，要求他們保密，並交付資金以證清白。受害人因擔心牽涉案件而誤信對方。當中 8 人按指示與一名冒稱「特務調查人員」的男子會面並交付現金，涉款共 240 萬元；另有 1 人在最後關頭察覺可疑，沒有損失。案件被列作「冒警」、「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」。

扮演「特務調查人員」

警方表示，該名疑犯在案件中扮演「特務調查人員」，負責與受害人接觸，並出示假委任證及保密令，再要求受害人簽署文件及交付現金。

警員前日下午約 5 時，在長沙灣一單位拘捕該名 21 歲姓陳男子，他報稱為大學生。警方在住所內檢獲兩張假香港輔警委任證、一份假保密令、一部電話、一部手提電腦、一部影印機，以及涉案衣物。疑犯正被扣留調查，警方會追查他是否涉及其他同類案件。

警方提醒市民，如接獲來歷不明來電，尤其是自稱執法人員的電話，必須提高警覺，並可與親友商量。警方重申，執法人員不會要求交付現金、轉帳或提供銀行資料作調查用途。