震撼！美刑事調查鮑威爾惹通脹恐慌 金價再飛天 分析料衝5千美元關
委內瑞拉變局後緊接伊朗隨時變天，加上美國聯邦司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，三重燃料加入助燃下，將本已炒得火熱的金價及銀價進一步拋上新高。國際現貨金價昨歷史性升越每安士4,600美元，一度漲逾2%，高見4,620美元；現貨白銀如入無人之境，曾飆5.8%，高見每安士84.6美元，同創史上新高。目前市場普遍相信，黃金今年將上衝至5千美元水平。
「貨幣政策受政治壓力恐嚇」
鮑威爾證實上周五收到司法部傳票，涉及去年6月他向參議院作證時的刑事調查，內容關於聯儲局辦公大樓的翻新計劃，成為首位被刑事調查的聯儲局主席。早前有報道指調查涉及作偽證。鮑威爾則發聲明指，已盡一切努力向國會披露翻新計劃，刑事調查是藉口(pretexts)，實際是要因為聯儲局未有按總統偏好調整利率的一種威嚇，認為事件關連聯儲局能否一如以往按經濟情況調整利率，抑或貨幣政策將受政治壓力或恐嚇所左右。
不過，美國總統特朗普回應傳媒提問時，稱對司法調查一無所知，「但他(鮑威爾)絕對不是聯儲局的優秀人才，而且他在建築方面也沒甚麼本事。」
港飾金賣出價升至每両5.14萬
聯儲局的獨立性受動搖，市場憂慮減息速度若加快或會推高通脹，令貴金屬價格持續飛天。截至本港時間昨晚11時，現貨金價報每安士4,614美元，升2.3%；現貨白銀漲5.7%，至85.3美元水平。本港飾金賣出價昨普遍報5.14萬元，買入價報4.09萬元。
目前市場普遍預期今年聯儲局會減息兩次。據FedWatch工具顯示，今年底前美國減息兩次、即合共減0.5厘的機率有33%，首次減息大概率在今年中，至於減息3次或以上的機率亦有33.2%。
另外，市場傳出特朗普計劃與政府官員討論美國應對伊朗局勢的下一步措施，同樣增加資金炒作貴金屬的藉口。而市場對金價的預測亦愈來愈牛，並劍指5千關。滙豐認為國際金價在今年上半年或有機會衝破每安士5,000美元的心理大關，除了地緣政治風險引發避險情緒，各國財政赤字膨脹，亦成為金價上漲的隱形推手。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡亦認為，黃金下半年或升至5,100美元。摩根大通早前更預計，黃金價格在今年第四季或升至每安士5,055美元，在減息周期下，2028年更有機會升至6,000美元。
白銀向每安士90美元進發
對於白銀走勢市場則較分歧。OANDA旗下MarketPulse分析師Zain Vawda表示，白銀已向每安士90美元進發，若產業供應鏈壓力加劇，甚至有潛力升抵100美元關口，而目前關注黃金與白銀的比例正收窄，不排除白銀上升潛力較黃金更高。不過李若凡認為白銀的升勢難以維持。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1003064/震撼-美刑事調查鮑威爾惹通脹恐慌-金價再飛天-分析料衝5千美元關?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
