霍啟仁新婚太太公開婚禮現場照 玉龍山下許盟誓：我們未來同樣廣闊

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三名兒子，分別是霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），三子均各有所成，而孻仔霍啟仁作風低調，與泰國籍女友Namfon拍拖多時，前年5月霍啟仁求婚後，去年11月在雲南玉龍雪山舉行婚禮。日前新婚人妻Namfon在社交平台分享婚禮現場照，可見一對新人對着玉龍山許下廝守終身的盟誓，天闊地廣，場面簡單而浪漫。

霍啟仁與泰國籍女友Namfon對着玉龍山許下廝守終身的盟誓，結為夫婦。（IG圖片）

Namfon的帖文寫着：「Some seek a grand venue; we sought a grand feeling. We found it here, where the horizon has no limit and our future feels just as vast. 🌳🏔️🤍（有些人追求華麗的場地；我們追求壯闊的感覺。我們在這裡找到了它，在地平線無邊無際、未來同樣寬廣的地方。 🌳🏔️🤍」

霍啟仁與妻子Namfon都出生於富裕家庭，而且郎才女貌都是學霸，可說十分登對。（IG圖片）

據知霍啟仁的新婚妻全名Purisa Songsombat，暱稱Namfon，生於建築師家庭，家境十分富裕，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，是美貌與智慧並重的學霸，甚至被封為「泰版朱千雪」。

霍震霆與（左三）三名兒子在婚禮上合照，左起：長子霍啟剛、次子霍啟山及幼子霍啟仁。（IG圖片）

前港姐冠軍朱玲玲與前夫育有三名兒子，霍啟剛、霍啟山及霍啟仁各有所成。（微博@郭晶晶）

霍啟仁與泰國籍女友Namfon去年11月在雲南玉龍雪山舉行婚禮，兩人結為夫婦後親吻。（IG圖片）