天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生，準備咗多個生日蛋糕喺IG分享照片時就寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）相當甜蜜。及後有傳霍啟仁喺遊艇上向Namfon單膝下跪求婚成功，早前霍震霆亦喺接受傳媒訪問時證實消息，日前網上流出霍啟仁喺玉龍雪山舉行婚禮嘅影片及照片。
著上白衣婚紗嘅Namfon，喺父母陪同下進場，宣誓後一對新人甜蜜嘴嘴，場面浪漫滿瀉。喺片段中就見到霍震霆、朱玲玲及大哥霍啟剛坐喺前排。
Namfon除咗身形高䠷之外，樣子亦非常甜美。霍啟仁與Namfon拍拖5年，有指Namfon家境富裕，來自建築師家庭；Namfon喺中學時就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年以最高榮譽以及獲校長嘉許畢業於美國普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，現時亦係一名高級室內設計師。
