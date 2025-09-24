霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照

霍啟仁與「泰國朱千雪」女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照

前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生，為對方準備咗多個生日蛋糕，喺IG分享照片時就寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）相當甜蜜。及後有傳霍啟仁喺遊艇上Namfon向單膝下跪求婚，並已於6月結婚，霍震霆於接受傳媒訪問時證實消息，又歡迎Namfon加入霍家。被問到會否催兒子和新抱生兒育女，霍震霆則表示管唔到。

霍啟仁與Namfon拍拖5年，有指Namfon家境富裕，來自建築師家庭；Namfon喺中學時就讀曼谷國際學校，其後以最高榮譽以及獲校長嘉許畢業，現時亦係一名室內設計師。Namfon嘅好友們亦曾為佢舉辦一場婚前派對，日前前TVB小花伍樂怡（Kelly）分享當日照片，從照片中看到，現場掛上「NF BRIDE TO BE」氣球，估計NF係Namfon名字嘅縮寫，眾人準備咗蛋糕及印有霍啟仁唔同搞怪表情嘅紙板，儀式感滿滿。

霍啟仁被爆與泰籍女友已低調完婚

