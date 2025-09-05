霍建華跨界演短劇 親揭接演原因

【on.cc東網專訊】型男黃宗澤與霍建華合演的內地緝毒懸疑劇《搏憶》正熱播，劇集屬於微短劇，每集僅15分鐘，劇集總時長不過7.6小時，向來拍開長劇的霍建華，今次跨入新領域拍短劇，惹來大批網友熱議。日前劇組開直播宣傳時，他回應：「在我心目中沒有所謂的長劇、短劇，我都會看劇本、人物適不適合我，還有一起合作的導演跟對手演員，所以我心目中不會分長或短，或是中，我都不分的，我喜歡就會做，有一點挑戰或是滿刺激的我就做，大家也不需要去分長或短，只要一個劇是精彩的，節奏明快，能讓觀眾看得很熱血沸騰，那就OK了。」高情商發言獲觀眾高度認可。

