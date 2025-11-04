低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好
林心如最近在節目《再見愛人》中分享婚姻中的小浪漫，透露結婚多年來，老公霍建華從沒送過讓她傻眼的禮物，關鍵就在「懂得回應對方的心意」。她認為，禮物重點不在價格，而是要讓彼此感覺心意被重視。
被問到「收過最傻眼的禮物」時，林心如直言「沒有」，不管禮物合不合心意，也會先肯定對方用心：「我覺得這是一種互相，也是一種情趣。」不管收到什麼禮物，她都會儘量展示出來，例如出門的時候就戴上。她笑說：「情緒價值先給好，你才有下一次更好的。」
最讓人意外的是，霍建華對自己相當節省——手機螢幕裂了仍繼續用，但對家人卻十分慷慨。林心如也曾送訂製吉他給霍建華，在她看來，送禮是一種雙向互動，與其潑冷水，不如多給予情緒價值，更能確保下次收到適合的禮物。
延伸閱讀
林心如、霍建華「婚後各管各的錢」！9年默契分工：財務獨立反而更恩愛
其他人也在看
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 16 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 14 小時前
Mandy家庭時光被捕捉！帶大S兒女親密逛街吃冰 9歲兒緊黏繼母溫馨畫面曝光
汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）近日被拍到帶著大S所生的一對兒女——小玥兒和箖兒——在大陸成都逛街，期間弟弟主動和她牽手，姊弟倆也一起吃一支冰淇淋，互動自然、畫面溫馨。姊妹淘 ・ 17 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
43歲深田恭子仍然童顏，由內到外保暖是凍齡的不二法門，外出工作必備一件保溫好物
深田恭子一直都是女神，這些年來一直保持可愛又甜美的形象，怎麼今個月就迎來43歲生日了？這位日劇女王，就算素顏的時候也令人驚艷，保養的方法在於要時常保暖！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳康堤Constance不只是「陳奕迅女兒」，也是父母良好品味和教育的承繼人
陳康堤Constance出道數月，不但推出兩首單曲作品，她的一舉一動，包括剛和男朋友分手，以及和父母的隔空交流，都令大家頓時覺得這個家庭更為親切，甚至也驚覺女兒完全吸收了父母的好基因。雖然需時，但相信假以時日，康堤不但會被記得是「陳奕迅女兒」，也會記得陳康堤這個名字。Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓國掀起「Young Forty」風潮！年輕人掀起40歲還想裝年輕，會讓年輕人火大的現象之謎，甚至影響時尚品牌股價！
「Young Forty」：當潮流成了年齡的戰場它原本是行銷用語，用來形容「不像中年人的四十代消費者」，如今卻變成年輕人用來嘲笑中年人的標籤。這群四十幾歲的叔叔阿姨，穿Supreme、聽NewJeans、追K-pop、打卡小眾咖啡廳.....結果，年輕世代全崩潰：「拜託，這些是我們的東西！...styletc ・ 17 小時前
范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
星座運勢｜11月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹職場關係和諧宜合作、獅子包容可化解矛盾與內耗｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年11月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座11月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
尼泊爾喜馬拉雅山脈雪崩 7 死 4 失蹤 登山專家料轉為遺體搜尋｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於尼泊爾喜馬拉雅山脈亞隆里峰（Mount Yalung Ri）的一個登山基地營，周一（3日）時發生雪崩，造成至少 7 名登山者罹難，包括 3 名美國公民、一名加拿大公民和一名意大利公民，兩名尼泊爾嚮導。當局表示，意外中另有 4 人失蹤，4 人受傷。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
2025秋冬超顯白髮色「復古舒芙蕾」！「天鵝絨可可」、「暖光蜜桃」、「杏糖榛果」低飽和層次感成髮色趨勢
2025髮色趨勢：從摩卡到霧粉的「復古舒芙蕾」「復古舒芙蕾」以甜點的輕盈質感為靈感，融合復古輪廓與中性暖調，呈現低飽和霧感與奶油柔潤光澤的細緻氛圍。將2025年度色「摩卡慕絲」作為基底，延伸出莓果淡粉、杏仁咖啡、松露可可等色調，營造出溫暖又耐看的秋冬視覺。施華蔻...styletc ・ 16 小時前
星座運勢｜11月白羊/金牛/雙子運勢：雙子注意健康告別壞習慣、金牛認清真我釋放壓抑能量｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年11月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座11月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工
台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
秋冬護膚︱Sephora超抵買10+款節日護膚套裝！低至$185入手Laneige韓星最愛護唇套裝/「平民版 La Mer」面霜
天氣開始轉涼變乾，又是時候換秋冬護膚品了！Sephora 各大品牌的佳節護膚套裝已陸續出爐，小編為大家精選 $200 、$500、$800 以下三種價格的性價比最高套裝選擇，入手寵愛自己或閨密皆可！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 1 天前
莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚
【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前