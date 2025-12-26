霍建華、林心如餐廳被巧遇！同齡49歲外貌狀態驚人 網友：根本是29歲

12月22日，有網友在社群平台分享與霍建華、林心如的合照，貼文一出立刻引發討論。不少人留言表示，兩人明明都已年過40，狀態卻相當好，外表看起來相當年輕，有網友甚至形容「說是29歲我都不懷疑」。

從曝光的照片來看，夫妻倆當天打扮都相當簡單，霍建華穿著深藍色帽T、灰色牛仔褲，身形依舊挺拔，和粉絲合照時神情輕鬆自然。林心如則以黑白條紋上衣搭配黑色緊身褲現身，皮膚狀態細緻，對鏡頭比出YA手勢，整體氣色顯得相當不錯。

廣告 廣告

兩人自2016年結婚後，較少公開談論私生活，也刻意降低曝光頻率，把重心放在家庭上。平時被路人巧遇時，總是以低調、平實的模樣現身，對女兒「小海豚」的隱私也十分保護，從未曝光正臉，但每年仍會為孩子準備生日慶祝。

上個月，霍建華與林心如一同出席好友婚禮，合照中霍建華站在林心如身後，畫面溫馨，也再度引起關注。相關照片曝光後，網友紛紛留言討論兩人的狀態與氣色，直呼「真的看不出年紀」、「站在一起很舒服」、「難怪一直被說狀態維持得很好」。

延伸閱讀

朱珠狂讚霍建華「沒想到這麼隨和」！不搞特權、請全劇組吃飯 林心如選老公讓網友都羨慕

林心如、霍建華9年前婚禮「賓客含金量」超驚人！胡霍CP、《還珠格格》絕版同框