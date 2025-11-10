容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
霍斌仁盧斯安奴等球員涉打假波 前隊友供稱︰操控賽果可獲逾萬元
3名足球員和一名外國賭注中介人涉嫌賄賂隊友打假波，早前被廉署起訴串謀賭博時作弊及向代理人提供利益等5項罪名，案件昨在東區裁判法院開審。時任港會巴西籍球員莊馬仕供稱，當時隊友霍斌仁在球隊訓練時，曾向他提出一起做生意，聲稱可透過操控賽果賺錢，可賺得1萬至3萬元。莊馬仕最初以為對方開玩笑，及至霍斌仁再兩度重提事件，他即斷言拒絕，表明不想牽涉在事件內。
莊馬仕2018年以兼職球員身份加入港會，2021年與港會簽訂專業球員合同。辯方律師盤問指，隊內業餘球員薪酬低，有人僅象徵式得1元，而職業球員則不滿業餘球員表現，雙方互相指責和不滿，認為莊馬仕對霍斌仁的印象不佳，亦誤會對方邀請他操縱賽果，莊馬仕表明不同意。
被告分別為霍斌仁(29歲，前足球員)、Waheed Mohammad(27歲，無業)、盧斯安奴(Luciano Silva Da Silva、36歲，足球員)及屠俊翹(29歲，前足球員)。案發時霍先後效力港會及愉園、盧斯安奴曾效力中西區體育會、屠俊翹曾為港會及深水埗體育會守門員，他們涉2021至23年賽季操縱多場港超聯及甲組聯賽賽果。案件今日續審。
