霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」

霍汶希接受周國豐訪問

管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。

霍汶希Mani

霍汶希本來係模特兒，喺訪問中佢承認當年曾經想成為藝人，但遭TVB及華星「叮走」，後來因緣際加入英皇前身嘅飛圖出任經理人，頭兩位要照顧嘅藝人係趙學而。Mani憶述當年趙學而真係佢第一個落手落腳去策劃嘅藝人project，要陪住學而走埠、去日本拍旅遊特輯，一日行十幾個鐘，但係反應相當好，專輯《每隔兩秒》銷量達白金唱片（即超過5萬張），簽名會有千幾人參加，十分成功之餘亦令Mani認同經理人嘅身份。

Mani同謝霆鋒合作近30年！

後來飛圖簽下15歲嘅謝霆鋒，霍汶希順理成章要「湊」，直言好辛苦。Mani憶述試過帶霆鋒去商台做訪問但係唔見咗人，原來霆鋒用「壁虎功」爬咗上天花板！有一次帶霆鋒去配音又係唔見人，因為霆鋒去咗玩曱甴。鬧交當然少不免，Mani話試過一次霆鋒喺電話度鬧佢，「然後我又好唔小心，聽到電話又無拎開，嘩！我爭啲聾咗呀個耳膜！佢好大聲，真係痛呀隻耳仔」。雖然二人似係火星撞地球，但係有次Mani因失戀一個禮拜冇食嘢，謝霆鋒竟然好暖心咁上門探訪。比Mani年輕8歲嘅霆鋒用老江湖態度贈咗Mani一句，令佢茅塞頓開。「你知唔知佢講咩？『豬，仔死仔還在！』講完之後畀咗份禮物我」，Mani指霆鋒平時從來唔會做呢啲嘢，但係原來咁有心。

Mani憑直覺認為祖兒會紅，於是說服老闆簽下

訪問另一重點係Mani同容祖兒嘅合作。當時Mani憑直覺認為祖兒會紅，因為對方性格好，唱Live有爆發力。Mani為羅致同卡拉OK公司老闆娘有合約嘅祖兒，費盡工夫先至得手，而祖兒亦可算一炮而紅。但Mani指祖兒出道初年試過聲帶生繭，令佢陷入低潮，Mani又要用盡方法協助。「我係要陪佢瞓，因為佢（祖兒）好慘，我希望喺佢屋企陪佢瞓，同佢傾吓偈，陪吓佢。佢情緒好低落。當一個人覺得人生裏面剩係得把聲，呢個係我嘅資本，亦都係我天生能力裏面唯一一個我最叻嘅嘢，我都冇埋啦，我都完結啦，嗰種絕望係明嘅。」最後容祖兒靠針灸、言語治療等方式恢復靚聲。