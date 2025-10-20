霜降2025│寒熱底補身大不同！中醫師親解霜降備孕迷思 教你食療、穴位增加懷孕機會

霜降是二十四節氣秋天最後一個節氣，不少人都會秋冬季節補身，如果想懷孕的女性，又應該如何在霜降之時補身備孕？暖宮又是否會提高懷孕機會？除了女性備孕，男士又有沒有甚麼可以做？其實有關備孕真的問題不斷，這次請來註冊中醫師陳宇琪為大家解答7大備孕疑問！

二十四節氣中的霜降在古時天氣寒冷，甚至有機會下雨，但在香港的霜降中，天氣只是明顯變涼。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

1.甚麼是暖宮？暖宮又有甚麼作用？

在坊間有不少暖宮療程，但到底暖宮是甚麼？原來了解甚麼是暖宮前，先要認識宮寒，「中醫理論認為，若素體腎氣不足，腎陽虛弱，日常飲食偏生冷寒涼，或適值經期、產後血室正開，衣着不足，常露出腰腹，或淋雨涉水，以致寒邪由陰戶直上胞宮（子宮），形成痰濕瘀血阻滯胞宮，胞宮失於温煦，而造成宮寒。」註冊中醫師陳宇琪說。

廣告 廣告

而暖宮是中醫透過中藥、針灸、飲食等健脾温腎助陽的方法，使胞宮恢復正常的生理功能，可改善子宮的內環境，為男女之精結合及受精卵著床製造有利環境。

在二十四節氣中的霜降，天氣變涼，不應打扮過於清涼，應儘量做好保暖去增加懷孕機會。

2.寒底熱底備孕準備大不同？

寒底普遍是指屬陽虛體質的人士。屬陽虛體質的婦女體質特點包括：面色蒼白、畏寒喜暖、手足發凉、腰膝酸冷、口淡不渴、嗜睡神疲、大便稀軟、小便清長，舌質淡。飲食要注意不能太過油膩，以免腹瀉。

平常的調養適宜吃温補類食物：麻油雞、黨參杜仲炖雞或十全大補湯等。

常用煲湯藥物包括：杜仲、續斷、熟地、巴㦸天、黨參、黃芪等。

二十四節氣中的霜降天氣變涼，雞湯對於寒底人士保暖又保身，是不錯的選澤。

熱底普遍是指屬陰虛體質的人士。屬陰虛體質的婦女體質特點包括：潮熱、盗汗、兩顴潮紅、怕熱、五心煩熱、口乾口苦、眩暈耳鳴、腰膝酸軟、失眠多夢，經常口腔潰瘍、皮膚易長痘瘡，大便乾硬，尿少色黃。

平常的調養適宜吃滋陰清熱食物：如山藥雞、黑糯米、魚湯、排骨湯，蔬菜可選絲瓜、冬瓜、蓮藕、青菜豆腐湯以降火。

常用煲湯藥物包括：西洋參、太子參、黃精、石斛、桑寄生、麥冬。

黑糯米滋陰清熱，做甜品也是不錯的選澤。

3.坊間常說長胖有助備孕，是真是假？

「脂肪是雌激素的來源，女性身體的皮下脂肪可將雄激素轉換為雌激素。生育齡女性的卵巢和脂肪會分泌雌激素。雌激素在促卵泡素的協同作用下，促進卵泡發育。如雌激素不足，將導致卵泡發育中止而閉鎖。」陳醫師說，卵泡的發育生長及卵子的質素，是懷孕重要的一環，所以備孕中的女性，應保持體內的脂肪於正常水平。

霜降天氣變冷，有機會增加食慾，但假如身體脂肪高於正常水平的女士，還是需要小心飲食，不要因為備孕而胡亂暴食，而是應該食得更加健康。

4.吃甚麼或做甚麼有助增加懷孕機會？

假如想增加懷孕機會，陳醫師提議可以多吃枸杞子，桑椹子，桑寄生，黃精，准山，這都是性質平和同是滋補肝腎益精的中藥，備孕中的婦女可運用以上材料泡製湯水或糖水。當中枸杞子和桑椹子亦同時當乾果零食，可每天食8至10粒。

枸杞子清甜美味，是健康又有用的備孕零食。

另外亦可嘗試穴位按壓：

氣海穴：下腹部正中線臍中下1.5寸

關元穴：下腹部正中線臍中下3寸

女士可平卧，屈曲雙腳，每天揉按以上穴位2-3次，每次15-30秒。亦可於以上穴位用暖包熱敷，每次10-15分鐘。兩個穴位都有理氣益腎氣的作用，是臨床上治療婦科病及不孕症的常用穴位。

5.有沒有甚麼不應該在備孕時食用？

備孕的婦女應注意均衡飲食，尤其在經前、經期應忌吃寒凉生冷，同時避免辛辣燥熱，不要飲咖啡或濃茶等咖啡因含量高的飲料。脾胃虛弱的更要避免高糖高脂飲食。經期應注意休息，避免運動。

不少女士都喜歡在上班前喝杯咖啡，但若想增加懷孕機會，應避免飲用咖啡因含量高的飲料。

6.高齡女性在備孕時，比起年輕的女性有沒有其他事情需要留意？

除了要保持心境開朗跟良好等生活習慣，陳醫師提醒，若中年女性出現月經稀發，月經量少，性慾低下，應及早接受內分泌激素測定和AMH(抗穆氏管荷爾蒙)測定，注意卵巢早衰的早診斷、早防治，及早用中藥保護卵巢功能。

7.除了女性以外，男性有沒有辦法增加另一半懷孕的方法？

男士平常應戒煙，避酒，節房事，均衡飲食，作息定時。不應在疲勞的情況下行房，以免精液變得稀薄，影響受精卵質素。平常可適當服用補腎類中藥，如桑寄生，杜仲，熟地，菟絲子，桑椹子。同時應接受精液檢查，若發現精子數量不足或活動力低下，應及諮詢註冊中醫師。

註冊中醫師陳宇琪為香港中文大學中風及臨床神經科學理學碩士跟針灸學理學碩士。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

相關文章

【二十四節氣】寒露壯陽唔洗食人參？中醫解答男人最重要8大問題 壯陽/陽痿/養腎

【二十四節氣】秋分防乾燥 中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物

【二十四節氣】白露想補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？

【二十四節氣】處暑引秋困唔洗靠咖啡 中醫師教你食水果+湯水潤肺醒神

【二十四節氣】立秋易咳嗽喉嚨痛？一文教你防咳嗽喉嚨痛/預防湯水/民間偏方

【二十四節氣】大暑熱氣戴口罩引口臭？口臭6大迷思+防口臭湯水

【二十四節氣】小暑出汗有體味6個迷思？中醫止汗偏方+飲食注意

【二十四節氣】夏至養生飲食指南：吹冷氣多皮膚差？五款食物保嫩滑肌膚

【二十四節氣】芒種濕氣重易有濕疹？西瓜皮去濕湯水原來好有效

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？