霜降2025│寒熱底補身大不同！中醫師親解霜降備孕迷思 教你食療、穴位增加懷孕機會

霜降是二十四節氣秋天最後一個節氣，不少人都會秋冬季節補身，如果想懷孕的女性，又應該如何在霜降之時補身備孕？暖宮又是否會提高懷孕機會？除了女性備孕，男士又有沒有甚麼可以做？其實有關備孕真的問題不斷，這次請來註冊中醫師陳宇琪為大家解答7大備孕疑問！
1.甚麼是暖宮？暖宮又有甚麼作用？
在坊間有不少暖宮療程，但到底暖宮是甚麼？原來了解甚麼是暖宮前，先要認識宮寒，「中醫理論認為，若素體腎氣不足，腎陽虛弱，日常飲食偏生冷寒涼，或適值經期、產後血室正開，衣着不足，常露出腰腹，或淋雨涉水，以致寒邪由陰戶直上胞宮（子宮），形成痰濕瘀血阻滯胞宮，胞宮失於温煦，而造成宮寒。」註冊中醫師陳宇琪說。
而暖宮是中醫透過中藥、針灸、飲食等健脾温腎助陽的方法，使胞宮恢復正常的生理功能，可改善子宮的內環境，為男女之精結合及受精卵著床製造有利環境。
2.寒底熱底備孕準備大不同？
寒底普遍是指屬陽虛體質的人士。屬陽虛體質的婦女體質特點包括：面色蒼白、畏寒喜暖、手足發凉、腰膝酸冷、口淡不渴、嗜睡神疲、大便稀軟、小便清長，舌質淡。飲食要注意不能太過油膩，以免腹瀉。
平常的調養適宜吃温補類食物：麻油雞、黨參杜仲炖雞或十全大補湯等。
常用煲湯藥物包括：杜仲、續斷、熟地、巴㦸天、黨參、黃芪等。
熱底普遍是指屬陰虛體質的人士。屬陰虛體質的婦女體質特點包括：潮熱、盗汗、兩顴潮紅、怕熱、五心煩熱、口乾口苦、眩暈耳鳴、腰膝酸軟、失眠多夢，經常口腔潰瘍、皮膚易長痘瘡，大便乾硬，尿少色黃。
平常的調養適宜吃滋陰清熱食物：如山藥雞、黑糯米、魚湯、排骨湯，蔬菜可選絲瓜、冬瓜、蓮藕、青菜豆腐湯以降火。
常用煲湯藥物包括：西洋參、太子參、黃精、石斛、桑寄生、麥冬。
3.坊間常說長胖有助備孕，是真是假？
「脂肪是雌激素的來源，女性身體的皮下脂肪可將雄激素轉換為雌激素。生育齡女性的卵巢和脂肪會分泌雌激素。雌激素在促卵泡素的協同作用下，促進卵泡發育。如雌激素不足，將導致卵泡發育中止而閉鎖。」陳醫師說，卵泡的發育生長及卵子的質素，是懷孕重要的一環，所以備孕中的女性，應保持體內的脂肪於正常水平。
4.吃甚麼或做甚麼有助增加懷孕機會？
假如想增加懷孕機會，陳醫師提議可以多吃枸杞子，桑椹子，桑寄生，黃精，准山，這都是性質平和同是滋補肝腎益精的中藥，備孕中的婦女可運用以上材料泡製湯水或糖水。當中枸杞子和桑椹子亦同時當乾果零食，可每天食8至10粒。
另外亦可嘗試穴位按壓：
氣海穴：下腹部正中線臍中下1.5寸
關元穴：下腹部正中線臍中下3寸
女士可平卧，屈曲雙腳，每天揉按以上穴位2-3次，每次15-30秒。亦可於以上穴位用暖包熱敷，每次10-15分鐘。兩個穴位都有理氣益腎氣的作用，是臨床上治療婦科病及不孕症的常用穴位。
5.有沒有甚麼不應該在備孕時食用？
備孕的婦女應注意均衡飲食，尤其在經前、經期應忌吃寒凉生冷，同時避免辛辣燥熱，不要飲咖啡或濃茶等咖啡因含量高的飲料。脾胃虛弱的更要避免高糖高脂飲食。經期應注意休息，避免運動。
6.高齡女性在備孕時，比起年輕的女性有沒有其他事情需要留意？
除了要保持心境開朗跟良好等生活習慣，陳醫師提醒，若中年女性出現月經稀發，月經量少，性慾低下，應及早接受內分泌激素測定和AMH(抗穆氏管荷爾蒙)測定，注意卵巢早衰的早診斷、早防治，及早用中藥保護卵巢功能。
7.除了女性以外，男性有沒有辦法增加另一半懷孕的方法？
男士平常應戒煙，避酒，節房事，均衡飲食，作息定時。不應在疲勞的情況下行房，以免精液變得稀薄，影響受精卵質素。平常可適當服用補腎類中藥，如桑寄生，杜仲，熟地，菟絲子，桑椹子。同時應接受精液檢查，若發現精子數量不足或活動力低下，應及諮詢註冊中醫師。
