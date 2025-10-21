霜降2025｜秋冬進補不用花大錢！中醫警告：忌食辛辣燒烤 公開霜降養生大法

霜降是秋天最後的一個節氣，雖然霜降在香港並沒有降霜，但溫差明顯進一步下降，人們常說秋冬養生應以滋補為主，但滋補是否一定要貴？這次找來註冊中醫師譚莉英分享一下二十四節氣霜降心得！

養生重保暖 低成本食蕉都養到身

霜降，是二十四節氣中的第十八個節氣，秋季的最後一個節氣。 進入霜降節氣後，深秋景像明顯，冷空氣南下越來越頻繁，氣溫驟降。 平均而言，霜降是一年之中晝夜溫差最大的時節。

「霜降時節養生首先要重視保暖，其次要防秋燥，運動量可適當加大。 飲食調養宜平補，注意健脾養胃、調補肝腎，可多吃玉米、蘿蔔、梨、百合、蜂蜜、牛肉、雞肉、泥鰍等。 」譚醫師說，大家可以適當多食用一些甘寒汁多的食物，如梨、柚子、甘蔗、香蕉、柑橘等各類水果，蔬菜可多食胡蘿蔔、冬瓜、銀耳、蓮藕及各種豆類製品等。

霜降節氣特點是早晚天氣較冷、中午則比較熱，晝夜溫差大，秋燥明顯。

不少人在二十四節氣秋冬時期，常吃辛辣食物，希望有保暖作用，但譚醫師提醒：「秋燥時節，要注意不吃或少吃辛辣燒烤食品，如辣椒、花椒、桂皮、生薑、蔥及酒等，特別是生薑。 這些食品屬於熱性，又在烹飪中失去不少水分，食後容易上火。」 當然，將少量的蔥、姜、辣椒作為調味品，問題並不大。

霜降養生不用一定要花大錢，多吃香蕉也有用！

豆漿熱量低，且有豐富鈣質。

霜降靠進食補身 2款湯水簡單進補

譚醫師表示，根據中醫五行理論，秋季對應肺臟及大腸，肺為嬌臟，燥易傷肺，故秋季亦應防肺燥。 「自然界裡的秋冬季，都是收納季節，所謂秋收冬藏，以天人相應聯繫來看，人也是處於收納時節。 秋冬季是一年中最容易通過吃來之食來吸收營養、強健身體的時候。 」她續說。

「秋冬進補不僅能固本培元，使身體正氣恢復，而且有利於驅病祛邪，使體內的陰、陽、氣、血、津液得到充實，使身體能進入到最佳的狀態。」她說，秋冬進補，要以平補、調補為原則，只有補得恰當，才能達到養生的目的。

麻辣火鍋當然吸引，但是常常享用的話，於秋冬時期來說，格外熱氣。

譚醫師推薦霜降湯水

山藥枸杞排骨湯 （二人份量）

材料：排骨800克，鮮淮山藥240克，姜1小塊，蔥1把，八角1個，料酒少許，枸杞子20克，海鹽適量，胡椒粉少許

做法

1.排骨冷水入鍋，放勺料酒，大火煮開，撇去浮沫後撈出，用溫水沖洗乾淨

2.另起砂鍋，放足量的水，放入焯過的排骨，放入八角，薑片，蔥大火煮開轉小火燉1小時

3.煮開後加入一小匙醋，可使骨頭中的磷、鈣溶解於湯中，並可保存湯中的維生素和營養成分。

4.山藥削皮，切段放入淡鹽水中泡著，防止氧化變黑。

5.放入山藥，再燉半小時就可以了。 最後放鹽，少許胡椒粉調味，撒入枸杞，稍為焗一焗，關火。

服法：飲湯吃渣，熱服。一周兩至三次。

禁忌：脾胃虛弱、感冒病人、血脂高出正常水平者，服用前請先諮詢合資格的註冊中醫。

白蘿蔔牛腩湯 （二人份量）

材料：牛腩800克，白蘿蔔300克，生薑15克，乾辣椒5隻，花椒1小撮，桂皮、沙薑、八角各1塊，香葉3片，胡椒粒幾粒，乾山楂片5片，海鹽適量，蔥、香菜各少許

做法

1.買回來的牛腩肉放水中浸泡1個小時，中途換水2次，直到肉變得發白，沒有血水就撈出。

2.牛腩肉整塊冷水入鍋，開火，大火煮開後撇去浮沫，再煮10分鐘撈出。

3.焯好牛肉撈出後，將煮牛肉的原湯沉澱半小時以上，取上面的一層原湯，燉牛肉用。

4.牛肉放至不燙手切塊，長條白蘿蔔削皮，切菱形塊。 準備生薑，乾辣椒花椒，八角，沙薑，桂皮，香葉，山楂，放入網篩中扣緊備用。

5.將備好的所有材料放入壓力鍋中，牛羊肉功能鍵烹調30分鐘就可以了。 如果是燉鍋燉的話，建議小火慢燉2小時，待牛肉熟透後再放入蘿蔔煮稔即可。 最後下適量鹽調味。

服法：佐餐熱服，每周兩次。

禁忌：感冒、尿酸高出正常水平者、脾胃虛弱人士，建議服用前先諮詢合資格的註冊中醫。

白蘿蔔牛腩除了可以當湯，還能當日常小菜與家人一同享用。

中醫譚莉英為千草醫藥坊創辦人及主診醫師，亦是多本暢銷書藉作家。

