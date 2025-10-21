楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
霜降2025｜秋冬進補不用花大錢！中醫警告：忌食辛辣燒烤 公開霜降養生大法
Yahoo Food找來註冊中醫師分享二十四節氣霜降飲食心得，即睇內文：
霜降是秋天最後的一個節氣，雖然霜降在香港並沒有降霜，但溫差明顯進一步下降，人們常說秋冬養生應以滋補為主，但滋補是否一定要貴？這次找來註冊中醫師譚莉英分享一下二十四節氣霜降心得！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
養生重保暖 低成本食蕉都養到身
霜降，是二十四節氣中的第十八個節氣，秋季的最後一個節氣。 進入霜降節氣後，深秋景像明顯，冷空氣南下越來越頻繁，氣溫驟降。 平均而言，霜降是一年之中晝夜溫差最大的時節。
「霜降時節養生首先要重視保暖，其次要防秋燥，運動量可適當加大。 飲食調養宜平補，注意健脾養胃、調補肝腎，可多吃玉米、蘿蔔、梨、百合、蜂蜜、牛肉、雞肉、泥鰍等。 」譚醫師說，大家可以適當多食用一些甘寒汁多的食物，如梨、柚子、甘蔗、香蕉、柑橘等各類水果，蔬菜可多食胡蘿蔔、冬瓜、銀耳、蓮藕及各種豆類製品等。
不少人在二十四節氣秋冬時期，常吃辛辣食物，希望有保暖作用，但譚醫師提醒：「秋燥時節，要注意不吃或少吃辛辣燒烤食品，如辣椒、花椒、桂皮、生薑、蔥及酒等，特別是生薑。 這些食品屬於熱性，又在烹飪中失去不少水分，食後容易上火。」 當然，將少量的蔥、姜、辣椒作為調味品，問題並不大。
霜降靠進食補身 2款湯水簡單進補
譚醫師表示，根據中醫五行理論，秋季對應肺臟及大腸，肺為嬌臟，燥易傷肺，故秋季亦應防肺燥。 「自然界裡的秋冬季，都是收納季節，所謂秋收冬藏，以天人相應聯繫來看，人也是處於收納時節。 秋冬季是一年中最容易通過吃來之食來吸收營養、強健身體的時候。 」她續說。
「秋冬進補不僅能固本培元，使身體正氣恢復，而且有利於驅病祛邪，使體內的陰、陽、氣、血、津液得到充實，使身體能進入到最佳的狀態。」她說，秋冬進補，要以平補、調補為原則，只有補得恰當，才能達到養生的目的。
譚醫師推薦霜降湯水
山藥枸杞排骨湯 （二人份量）
材料：排骨800克，鮮淮山藥240克，姜1小塊，蔥1把，八角1個，料酒少許，枸杞子20克，海鹽適量，胡椒粉少許
做法
1.排骨冷水入鍋，放勺料酒，大火煮開，撇去浮沫後撈出，用溫水沖洗乾淨
2.另起砂鍋，放足量的水，放入焯過的排骨，放入八角，薑片，蔥大火煮開轉小火燉1小時
3.煮開後加入一小匙醋，可使骨頭中的磷、鈣溶解於湯中，並可保存湯中的維生素和營養成分。
4.山藥削皮，切段放入淡鹽水中泡著，防止氧化變黑。
5.放入山藥，再燉半小時就可以了。 最後放鹽，少許胡椒粉調味，撒入枸杞，稍為焗一焗，關火。
服法：飲湯吃渣，熱服。一周兩至三次。
禁忌：脾胃虛弱、感冒病人、血脂高出正常水平者，服用前請先諮詢合資格的註冊中醫。
白蘿蔔牛腩湯 （二人份量）
材料：牛腩800克，白蘿蔔300克，生薑15克，乾辣椒5隻，花椒1小撮，桂皮、沙薑、八角各1塊，香葉3片，胡椒粒幾粒，乾山楂片5片，海鹽適量，蔥、香菜各少許
做法
1.買回來的牛腩肉放水中浸泡1個小時，中途換水2次，直到肉變得發白，沒有血水就撈出。
2.牛腩肉整塊冷水入鍋，開火，大火煮開後撇去浮沫，再煮10分鐘撈出。
3.焯好牛肉撈出後，將煮牛肉的原湯沉澱半小時以上，取上面的一層原湯，燉牛肉用。
4.牛肉放至不燙手切塊，長條白蘿蔔削皮，切菱形塊。 準備生薑，乾辣椒花椒，八角，沙薑，桂皮，香葉，山楂，放入網篩中扣緊備用。
5.將備好的所有材料放入壓力鍋中，牛羊肉功能鍵烹調30分鐘就可以了。 如果是燉鍋燉的話，建議小火慢燉2小時，待牛肉熟透後再放入蘿蔔煮稔即可。 最後下適量鹽調味。
服法：佐餐熱服，每周兩次。
禁忌：感冒、尿酸高出正常水平者、脾胃虛弱人士，建議服用前先諮詢合資格的註冊中醫。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多二十四節氣相關文章
二十四節氣｜中醫處暑飲食貼士！英超睇波養肝時間表/解酒湯食譜/一招解宿醉
【二十四節氣】立秋易咳嗽喉嚨痛？一文教你防咳嗽喉嚨痛/預防湯水/民間偏方
小暑護髮｜小暑頭髮都冒汗？中醫教你一招頭皮護理+解決頭油過多問題
夏至養生｜夏至湯水養生飲食大全！中醫話切忌空腹飲茶+凍水沖涼？
二十四節氣｜芒種下雨引風濕關節痛 不想提早變老要靠湯水+穴位
二十四節氣｜小滿養生最怕大汗 中醫消暑湯水食譜/止汗防臭茶飲
護膚｜立夏瘋狂爆瘡點算好？中醫教你回復白滑美肌+分清暗瘡位置
【護眼食物】二十四節氣穀雨引眼腫又敏感 中醫教中藥薰蒸消腫/護眼方法+湯水
【感冒湯水】清明三大偏方改善感冒傷風？中醫湯水推介/保健穴道強健體魄
【春分湯水】春分眼瞓精神差 中醫推介天然提神飲品/湯水/穴位
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
美酒佳餚巡禮2025｜ $40起入場券、品酒證、品味證早鳥優惠開搶 一連4日越夜越精彩！305個攤位/全球31個國家及地區酒品美食
各位美酒美食愛好者請注意！由香港旅遊發展局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮2024」再次回歸，將於10月23日至27日於中環海濱活動空間舉行，今年仍為大家帶來約300個美酒與美食攤位，而且更有一系列的免費舞台表演！由即日起可以入手入場券和品味通行證，投入美食、娛樂世界！Yahoo Food ・ 4 分鐘前
大閘蟹套餐2025｜10間大閘蟹餐廳連優惠推介 低至46折/大閘蟹配魚子醬 /任食片皮鴨
大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹回家清蒸跟大閘蟹放題，想品嚐更多大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹大閘蟹套餐2025來了！除了買大閘蟹回家清蒸，想品嚐更多大閘蟹菜式，大閘蟹套餐就最適合你不過！要知道大閘蟹宴向來稱不上親民便宜，但這次Yahoo Food找來10間大閘蟹套餐連優惠推介，低至$368起就可享受到任食江蘇大閘蟹，更有大閘蟹餐廳推專人拆蟹服務，想知哪幾間大閘蟹套餐最值得推薦？即睇內文！Yahoo Food ・ 3 分鐘前
糖水食譜｜桑寄生蓮子蛋茶
桑寄生好處好，行氣活血、舒筋活絡、寧神安眠、補氣補血。大家可試吓啊～ - ［instagram: snowycookingkitchen］ ［Facebook: Snowy’s cooking kitchen ］Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蒸魚食譜│泰式醬汁蒸鱸魚 蒸魚時要咁樣蒸更清香
平日吃開的中式蒸魚都是蒸熟淋上熟油豉油，雖然鮮味，但吃得多也想轉轉口味。不妨試試這泰式醬汁蒸鱸魚，用南薑、香茅和檸檬葉蒸的鱸魚清香撲鼻，蒸完要倒走蒸魚水，再淋上煮過的泰式醬汁，魚就算涼了，吃起來仍然非常惹味又不腥，即睇如何製作泰式醬汁蒸鱸魚：Yahoo Food ・ 1 天前
蛋糕食譜｜超鬆軟台灣古早味蛋糕 Castella
喜歡的話可以使用蜂蜜代替糖 也是不錯的選擇 ? 詳細歡迎參考影片： https://youtu.be/Gi7wzsMeJiQ ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #台灣 #古早味 #雞蛋糕 #蛋糕 #鬆軟Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
椒麻雞翅 -（烤箱、氣炸鍋版）
這款椒麻雞翅融合花椒與花雕酒的香氣，香麻帶勁、在家簡單用烤箱、氣炸鍋就能完成，而且成品讓人回味無窮，拿來下酒或當正餐配菜都適合。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
烏龍茶海綿蛋糕
☕️烏龍茶海綿蛋糕☕️ 又研發下新口味的茶味海綿蛋糕✌️✌️ 之前整過焙茶、綠茶、伯爵茶，今次輪到烏龍茶，黎緊有興趣試埋鐵觀音😊😊 烏龍茶同鐵觀音好似比之前3種的茶味蛋糕冷門少少，不過都有一定的愛好者😋😋 今次的烏龍茶海綿蛋糕茶味夠，成品鬆軟帶點濕潤，但就係表面唔係好靚仔😅😅 下星期試下整水蜜桃忌廉烏龍茶蛋糕先🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1CrSEyY8vH/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 15 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 18 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
中國佈局數十年雄霸稀土供應 特朗普終於要「硬起來」？
中國管制稀土出口後，一時間歐美驚覺到中國幾乎壟斷了供應，開始研究再度增加開採稀土資源，法國在西南部建精煉廠的項目料隨即上馬，美國總統特朗普亦拍板85億美元的稀土協議，宣布與澳洲合作開發 ，揚言一年後稀土就會「多到不知道怎麼用」。之不過，中國的稀土優勢亦非一蹴而就，起初是由已故國家領導人鄧小平南巡時一錘定音，定調「中國要有稀土」，逐步整頓產業鏈，佈局數十年才發展起來，未知特朗普在卸任前，能否「硬起來」擺脫對中國倚賴？Yahoo財經 ・ 18 小時前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 1 天前
不靠中國！特朗普拍板85億美元稀土協議 聯手澳洲打造新供應鏈
根據《彭博》報導，美國總統特朗普周一 (20 日) 在白宮與澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 簽署協議，強化兩國在關鍵礦物與稀土供應鏈方面的合作，藉此降低美國對中國的依賴。鉅亨網 ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 1 天前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 1 天前
上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋
樓市氣氛回暖，上車客積極尋寶。屯門近日錄得筍盤成交，一個東南海景三房套單位以「3字頭」價錢易手，呎價僅6,667元，與同區居屋呎價相若，成為上車客關注焦點。28Hse.com ・ 14 小時前