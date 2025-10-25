新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
雙11優惠2025｜尖沙咀馳名老店霸王山莊「三寶套餐」半價！人均$100有找起歎北京烤鴨+雞絲粉皮+霸王小籠包
人均$100有找就可享霸王山莊套餐，一次過食盡北京烤鴨、雞絲粉皮、霸王小籠包，詳情即睇：
2025年秋意漸濃，正好要約定共享熱騰騰的中式盛宴！KKday 11週年慶—「霸王山莊三寶套餐」限時搶購正式開啟，低至半價就能歎到現烤現片的北京烤鴨、清爽解膩的雞絲粉皮彈滑入味；還有爆汁霸王小籠包，套餐僅需$192，即是人均$100有找就能品嘗到，雖然套餐只限堂食，但午市、晚市通用，絕對是聚餐好推介！
三寶套餐 必吃北京烤鴨+雞絲粉皮+霸王小籠包
作為香港飲食界頗具口碑的中餐廳，霸王山莊自2003年開業以來，已經便憑藉京、川、滬、杭等多地經典菜式俘虜不少食客的心，其開放式點心包廚房設計，不僅打破了傳統餐廳的隔閡，更讓食客能親眼見證美食誕生的全過程！這個套餐中的主角—北京烤鴨，更是餐廳的招牌亮點：選用正宗北京填鴨鴨胚，經師傅精心現烤後，鴨皮金黃酥脆，鴨皮與鴨肉之間的脂肪經過高溫烘烤後充分膨化，油而不膩；搭配新鮮京蔥、爽脆黃瓜與薄如蟬翼的荷葉餅，一口下去，鴨香、蔥香與蔬菜的清新完美融合，滿口甘香讓人回味無窮。
套餐中的另一大重點，便是霸王山莊的招牌霸王小籠包。每一顆小籠包都是匠心，上桌熱氣騰騰，輕咬開薄軟的外皮，滿滿的鮮美湯汁瞬間在口中爆開，蘸上餐廳秘製香醋，味蕾層次瞬間倍增。此外，開胃的雞絲粉皮也值得一試，爽滑的粉皮拌著嫩滑的雞絲，搭配香氣四溢的芝麻與香醋調料，入口清爽解膩，也恰好平衡了烤鴨的油潤與小籠包的鮮濃，三者搭配可謂絕妙「黃金組合」！
【5折優惠】「霸王山莊」必食三寶（2人用）
優惠價 : $ 192起/組｜
原價：$384起/組
現場支付茶位費及原價加一服務
只限堂食，午市晚市均適用
北京烤鴨 (半隻) + 雞絲粉皮+霸王小籠包 (1 客)
霸王山莊
地址: 尖沙咀漆咸道南67-71號安年大廈地舖 (地圖)
