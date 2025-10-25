雙11優惠2025｜尖沙咀馳名老店霸王山莊「三寶套餐」半價！人均$100有找起歎北京烤鴨+雞絲粉皮+霸王小籠包

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025年秋意漸濃，正好要約定共享熱騰騰的中式盛宴！KKday 11週年慶—「霸王山莊三寶套餐」限時搶購正式開啟，低至半價就能歎到現烤現片的北京烤鴨、清爽解膩的雞絲粉皮彈滑入味；還有爆汁霸王小籠包，套餐僅需$192，即是人均$100有找就能品嘗到，雖然套餐只限堂食，但午市、晚市通用，絕對是聚餐好推介！

立即查看霸王山莊優惠詳情

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

三寶套餐 必吃北京烤鴨+雞絲粉皮+霸王小籠包

作為香港飲食界頗具口碑的中餐廳，霸王山莊自2003年開業以來，已經便憑藉京、川、滬、杭等多地經典菜式俘虜不少食客的心，其開放式點心包廚房設計，不僅打破了傳統餐廳的隔閡，更讓食客能親眼見證美食誕生的全過程！這個套餐中的主角—北京烤鴨，更是餐廳的招牌亮點：選用正宗北京填鴨鴨胚，經師傅精心現烤後，鴨皮金黃酥脆，鴨皮與鴨肉之間的脂肪經過高溫烘烤後充分膨化，油而不膩；搭配新鮮京蔥、爽脆黃瓜與薄如蟬翼的荷葉餅，一口下去，鴨香、蔥香與蔬菜的清新完美融合，滿口甘香讓人回味無窮。

套餐中的另一大重點，便是霸王山莊的招牌霸王小籠包。每一顆小籠包都是匠心，上桌熱氣騰騰，輕咬開薄軟的外皮，滿滿的鮮美湯汁瞬間在口中爆開，蘸上餐廳秘製香醋，味蕾層次瞬間倍增。此外，開胃的雞絲粉皮也值得一試，爽滑的粉皮拌著嫩滑的雞絲，搭配香氣四溢的芝麻與香醋調料，入口清爽解膩，也恰好平衡了烤鴨的油潤與小籠包的鮮濃，三者搭配可謂絕妙「黃金組合」！

北京烤鴨

【5折優惠】「霸王山莊」必食三寶（2人用）

優惠價 : $ 192起/組｜ 原價：$384起/組

現場支付茶位費及原價加一服務

只限堂食，午市晚市均適用

北京烤鴨 (半隻) + 雞絲粉皮+霸王小籠包 (1 客)

SHOP NOW

霸王小籠包

雞絲粉皮

霸王山莊

地址: 尖沙咀漆咸道南67-71號安年大廈地舖 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？