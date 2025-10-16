霸王茶姬開分店｜霸王茶姬將軍澳開第8分店 去年9月首度攻港

霸王茶姬再開分店！內地連鎖龍頭品牌霸王茶姬近日在將軍澳開設新分店，攻港一年的霸王茶姬版圖愈來愈大，短短一年已經有8間分店！

將軍澳同區第3間分店

霸王茶姬自去年攻港後不斷擴張，分店遍佈港九新界。而近日就在將軍澳新都城開設第8間分店，此分店已是同區第3間分店。霸王茶姬是內地連鎖茶飲龍頭品牌，在2017年於雲南成立，並於去年9月首度攻港，於尖沙咀K11 Art Mall開設首店。

圖片來源：OpenRice

