霸王茶姬慶祝荃新天地店與元朗千色匯店於1.30日兩店同開，再度舉辦「撕杯有禮」抽獎活動，獎品包括Apple MacBook Air、豪華藍牙喇叭、大牌香水、脣膏及霸王茶姬香港限定周邊、優惠券等！

另外，霸王茶姬於1月26至29日每日上11:17準時於CHAGEE HK APP/小程序首頁banner送上原葉鮮奶茶買一送一優惠券及指定原葉鮮奶茶免單券，可於兩間新店使用。

第1波：1月26至27日每日上11:17

CHAGEE HK APP/小程序首頁banner派發1000張*指定原葉鮮奶茶買一送一券*

第2波：1月28至29日每日上11:17

CHAGEE HK APP/小程序首頁banner派發1,500張*指定原葉鮮奶茶免單券*

【霸王茶姬】新店抽獎送MacBook Air、藍牙喇叭（即日起至01/02）

限定周邊套餐 免費升級盲盒抽獎杯

於1月30日至2月1日期間，兩間新店限定周邊套餐上線：

開業單大杯周邊套餐 $16

含伯牙絕弦單大杯*1杯(免費升級爲盲盒抽獎杯) 及 霸王茶姬香港限定周邊*1個（款式 A/B/C/D，款式隨機）

開業雙大杯周邊套餐 HK$32

含伯牙絕弦單大杯*1杯(免費升級爲盲盒抽獎杯) 、桂馥蘭香大杯1杯 及 霸王茶姬香港限定周邊1個（款式 E/F/G/H，款式隨機）

【霸王茶姬】新店抽獎送MacBook Air、藍牙喇叭（即日起至01/02）

保溫杯系列COMBO套餐

1月30日至2月1日期間，到指定活動門店，購買霸王茶姬香港限定保溫杯1個（三選一），送伯牙絕弦1杯（免費升級為抽獎盲盒杯）。

【霸王茶姬】新店抽獎送MacBook Air、藍牙喇叭（即日起至01/02）

日期：即日起至2026/02/01

地點：荃灣楊屋道1號荃新天地一期UG12-13號舖、元朗教育路1號地下G14-15號舖

