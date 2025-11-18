「愛看霸總言情小說」能幫助抗老？阿Sa蔡卓妍42歲維持少女感的保養心法全公開

（圖／取自 choisaaaa IG）

從女子天團Twins出道至今，阿Sa蔡卓妍那招牌的彎彎笑眼和甜美笑容，彷彿凍結在時光中。然而即將43歲的她，面對外界給予的「凍齡女神」讚美，卻有著超乎尋常的坦然。她直言，自己最明顯的感受其實是「體能下滑」，也因此才更加體悟到運動的重要。她不怕變老，而是選擇積極地「適應」變老，並找到與身體和平共處的方式。這種坦率又極度自律的態度，讓她的保養哲學更顯真實且充滿力量。究竟這位「不老女神」是如何在繁忙的演藝圈中，依舊維持著令人羨慕的少女感？

阿Sa蔡卓妍保養方法：每天運動1小時是對抗體能下滑的武器

當許多女星還在追求「凍齡」的表象時，阿Sa早已坦然接受身體的自然變化。她表示，40歲後最明顯的感受就是「體能下滑」，這也讓她深刻明白，運動不再是為了減肥，而是為了「續航力」。

因此，她堅持每天至少運動一小時，無論是瑜珈、重訓還是有氧，她都會確保身體有足夠的活動量。這份堅持，不僅讓她維持了數十年如一日的纖細身形，更是她保持活力與良好狀態的關鍵。

（圖／取自 choisaaaa IG）

阿Sa蔡卓妍保養方法：由內而外的滋養，獨門「三棗水」與充足睡眠

阿Sa的保養哲學深受傳統養生智慧的影響。她遵循著最簡單也最有效的原則：多喝水、多睡覺。充足的水分與睡眠是身體修復的基礎。

但她還有自己的獨門秘訣——「三棗水＋雪梨湯」。三棗（紅棗、南棗、蜜棗）在中醫理論中有助於補氣養血，讓氣色紅潤；雪梨湯則能潤肺去燥。她會將這些食材煲成湯水飲用，由內而外調理身體，養出自然透亮的好膚質，這遠比昂貴的保養品更為根本。

（圖／取自 choisaaaa IG）

阿Sa蔡卓妍保養方法：絕不妥協的「卸妝清潔」與「髮量養護」

身為藝人每天都需要長時間帶濃妝，阿Sa強調，所有保養程序中，她最看重的就是「卸妝清潔」。她堅持無論多晚收工、多麼疲憊，都一定會仔細且徹底地卸妝，確保毛孔潔淨，不讓彩妝殘留傷害皮膚。她認為，皮膚若沒有清潔乾淨，後續擦再多保養品都是枉然。

此外，「髮量」也是她認為顯年輕的一大關鍵。隨著年齡增長，髮質的養護變得格外重要。她會特別注重頭皮的健康與髮絲的強韌度，因為一頭豐盈亮麗的秀髮，是營造少女氛圍感不可或缺的元素。

（圖／取自 choisaaaa IG）

阿Sa蔡卓妍保養方法：最強少女心！「看霸總小說」才是終極的心靈保養

如果說運動和飲食是維持生理的年輕，那麼阿Sa維持「心理」年輕的秘訣，絕對讓人會心一笑。她大方承認，自己非常熱愛看「霸道總裁」類型的言情小說，甚至會「付費」追看最新的連載！

這看似跳tone的愛好，其實是她最有效率的紓壓管道。在現實世界中，她是大眾偶像、是成熟的藝人；但在小說的世界裡，她可以暫時卸下所有包袱，沉浸在充滿粉紅泡泡的幻想中，滿足自己的少女心。這份獨特的「精神滋養」，讓她的心態永遠保持在最放鬆、最愉悅的狀態，或許，這才是她那雙笑眼始終清澈如初的真正原因。

（圖／取自 choisaaaa IG）

