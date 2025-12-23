荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
「霸總戰衣」黑高領衫令女生一秒心動？Threads熱話，由佐藤健、許光漢示範「男友力max」穿搭
「霸總戰衣」黑高領衫引起全城熱話！Threads 脆友們正在討論黑高領衫為「全世界最性感的戰衣」，乾淨又俐落的設計時尚感十足，除了能令突顯帥氣的輪廓，更能令「脹卜卜」的胸肌若隱若現，一起來看看佐藤健、許光漢「男友力 Max 」的超強穿搭養養眼睛，並為男友配襯完美穿搭吧～
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
黑色高領超性感！「霸氣總裁」的必備戰衣
冬天最性感的男生戰衣就是「黑色高領」！黑色高領其實很考身材，胸肌飽滿、腹肌結實而肩膊挺立才能穿出性感氣息，不然很容易突顯贅肉，例如是雙下巴、腰間肥肉等。但身材未達完美的男生就不能配搭了嗎？其實加上西裝、針織外套，又或如李棟旭般配皮褸也能修飾身型，營造不經意的帥氣效果。
「男友力 Max 」穿搭示範：佐藤健
佐藤健近期經常穿著黑高領衫出席活動，簡單的基礎上衣，已能配襯出千變萬化的時尚造型。例如最近出席 AAA 頒獎典禮時，配上西裝外套和頸鏈，穿出華麗的正式感，出席年尾的正式宴會亦能完美配襯。
稍為寒冷時亦可配襯時尚的長身外套，寬肩的設計讓身材看來更健碩，首選黑、灰、啡三種更易駕馭的低調奢華顏色，經典又帥氣絕不失手。
黑高領衫配加大碼的麻花冷衫，則更具溫柔男友的心動感覺，及腰的剪裁可輕鬆修飾腰間的贅肉，任何身材也能輕鬆駕臨！
「男友力 Max 」穿搭示範：許光漢
許光漢除了是顏值天才，身材也是一級棒，單穿 UNIQLO 的 HEATTECH Cashmere 黑高領衫，手臂線條脹卜卜超級好看！許光漢同款黑高領衫現時減價只需 $99 已可買到，不用大灑金錢已能化身性感霸總。對身材有一定自信的話，就如許光漢般配襯西褲及皮帶已十分好看，清新又俐落。
「男友力 Max 」穿搭示範：邊佑錫
韓國代表就是 190 公分大帥哥邊佑錫！穿上黑高領衫突顯立體輪廓，配上帥帥的西外及西褲，就是完美的正裝穿搭，而且不顯老帶點韓系少年感。男士們日常返工也可參考這種配搭，不費力突顯性感一面！
男士黑高領衫推薦
男裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤
價錢：$699
男裝 茄士咩樽領針織衫
價錢：$699
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流穿搭：
Adidas中式唐裝外套被搶瘋了，惠英紅、BABYMONSTER Rora都穿的外套魅力何在？
Pantone 2026「雲舞白」白色名牌手袋來襲！LV、DIOR、miu miu、BV、Celine...哪款是你的命定款？
其他人也在看
精品入門18K白金項鍊推薦15選！卡地亞、寶格麗、Tiffany一篇整理
在珠寶世界裡，18K白金項鍊的魅力向來經得起時間考驗。它比黃金更低調，比銀飾更細緻，光澤冷冽卻柔和，是許多人購入第一件精品珠寶時的首選。白金能自然貼合各種穿搭，無論是極簡白襯衫、淡色針織衫，或是晚宴上的黑色小洋裝，都能讓佩戴者的鎖骨線條在光影下悄悄亮起。bella儂儂 ・ 15 小時前
2025 MMA 紅毯盛世美顏！Jennie、張員瑛、Karina、Winter 展現「AI等級神顏」美到逼死人
2025 MMA 紅毯四美：Jennie黑白交織的「天鵝湖」優雅Jennie 以一襲黑白對比強烈的結構性禮服驚艷全場。禮服亮點：上身為純白簡約剪裁，肩膀點綴著璀璨的鑽飾展現俐落的高級感；下身則是蓬鬆的黑色巨型紗裙，充滿戲劇性與時尚張力，只能說Jennie的臉就是時尚權威，Georges Hob...styletc ・ 17 小時前
AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸
中環友邦嘉年華（AIA Carnival）已於昨日（12月22日）正式開幕！除了超過 50 款機動遊戲及攤位遊戲外，今年的美食區陣容絕對是歷年最強。場內雲集 17 個特色餐飲攤位，當中更有多個話題十足的本地人氣品牌進駐。唔想入場只係食普通魚蛋燒賣？即睇以下 3 大必食焦點推介！Yahoo Food ・ 1 小時前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（22/12-26/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，BOSOMI嬰兒加護濕紙巾60P $19.9/2件、日清合味道杯麵 $29.9/3件、萬正食品小籠湯包32P $52.9/件、韓國Paldo芝士辣麵 $40.9/2件！YAHOO著數 ・ 18 小時前
Adidas中式唐裝外套被搶瘋了，惠英紅、BABYMONSTER Rora都穿的外套魅力何在？
Adidas 中式唐裝外套被搶瘋了！中式學院風設計極具街頭潮流感，時尚滿分而絕不老氣，農曆新年以外也能配襯日常潮流造型。最近這款人氣外套就連韓國人氣女團BABYMONSTER Rora也穿，惠英紅也加持了馬年特別版外套。此外套的中式設計裡面又藏著可愛的少女氣息，難怪人氣熱度超級高！Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 1 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 16 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 16 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
李嘉誠正在重塑其商業帝國 在時代變遷中推動代際轉型
今年，李嘉誠及其家族把勢將徹底改變其商業帝國的一系列交易提上了議程。Bloomberg ・ 18 小時前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 15 小時前
英女王都愛的「絎縫外套」保暖又時尚 比羽絨外套更適合香港穿！同場推薦低至7折最佳保暖神衣
香港的冬天不太冷，卻總有一兩天的溫度需要穿上外套。每當提到冬季外套，或許很多人會先想到羽絨服。但其實又輕又暖的「絎縫外套」更適合香港天氣穿，不會像羽絨服一樣太過保暖，卻又能擋住一定程度的寒冷，對於香港現在的天氣來說非常實穿。而且近年來在時尚圈，絎縫外套早已悄悄成為潮人們的冬日摯愛！連英女王都對這種服裝工藝愛不釋手，無論是經典英倫風還是現代摩登感，大家都能輕鬆駕馭。文末更會介紹甜甜價格的絎縫外套，從平價uniqlo到經典BARBOUR都有，大家快來逛逛吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
視后蔡思貝入場力撐張繼聰撰文抒發感受 罕回應「冇嘢拍」曝心聲
TVB視后蔡思貝（Sisley）不時於IG分享近況，近年甚少於劇集內岀現的她最近入場支持張繼聰的新片《金童》，她又透露自己仍有參與拍攝工作，且不會放棄。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
日本央行激進升息震動全球市場！專家：日元陷入干預「危險區」
日本央行 (BOJ) 上周五 (19 日) 宣布升息 1 碼至 0.75%，創 1990 年以來最高水平，標誌著其持續近 30 年的超寬鬆貨幣政策時代正式終結。這項決策不僅引發全球金融市場劇烈波動，更將日元匯率推入干預「危險區」，揭露出日本經濟深層的結構性矛盾。鉅亨網 ・ 1 天前