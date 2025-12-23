Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「霸總戰衣」黑高領衫令女生一秒心動？Threads熱話，由佐藤健、許光漢示範「男友力max」穿搭

「霸總戰衣」黑高領衫引起全城熱話！Threads 脆友們正在討論黑高領衫為「全世界最性感的戰衣」，乾淨又俐落的設計時尚感十足，除了能令突顯帥氣的輪廓，更能令「脹卜卜」的胸肌若隱若現，一起來看看佐藤健、許光漢「男友力 Max 」的超強穿搭養養眼睛，並為男友配襯完美穿搭吧～

黑色高領超性感！「霸氣總裁」的必備戰衣

冬天最性感的男生戰衣就是「黑色高領」！黑色高領其實很考身材，胸肌飽滿、腹肌結實而肩膊挺立才能穿出性感氣息，不然很容易突顯贅肉，例如是雙下巴、腰間肥肉等。但身材未達完美的男生就不能配搭了嗎？其實加上西裝、針織外套，又或如李棟旭般配皮褸也能修飾身型，營造不經意的帥氣效果。

「男友力 Max 」穿搭示範：佐藤健

佐藤健近期經常穿著黑高領衫出席活動，簡單的基礎上衣，已能配襯出千變萬化的時尚造型。例如最近出席 AAA 頒獎典禮時，配上西裝外套和頸鏈，穿出華麗的正式感，出席年尾的正式宴會亦能完美配襯。

稍為寒冷時亦可配襯時尚的長身外套，寬肩的設計讓身材看來更健碩，首選黑、灰、啡三種更易駕馭的低調奢華顏色，經典又帥氣絕不失手。

（Image : 佐藤健 LINE 帳戶）

黑高領衫配加大碼的麻花冷衫，則更具溫柔男友的心動感覺，及腰的剪裁可輕鬆修飾腰間的贅肉，任何身材也能輕鬆駕臨！

「男友力 Max 」穿搭示範：許光漢

( Image: UNIQLO )

許光漢除了是顏值天才，身材也是一級棒，單穿 UNIQLO 的 HEATTECH Cashmere 黑高領衫，手臂線條脹卜卜超級好看！許光漢同款黑高領衫現時減價只需 $99 已可買到，不用大灑金錢已能化身性感霸總。對身材有一定自信的話，就如許光漢般配襯西褲及皮帶已十分好看，清新又俐落。

「男友力 Max 」穿搭示範：邊佑錫

韓國代表就是 190 公分大帥哥邊佑錫！穿上黑高領衫突顯立體輪廓，配上帥帥的西外及西褲，就是完美的正裝穿搭，而且不顯老帶點韓系少年感。男士們日常返工也可參考這種配搭，不費力突顯性感一面！

男士黑高領衫推薦

男裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤

價錢：$699

按此購買

男裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤

男裝 茄士咩樽領針織衫

價錢：$699

按此購買

男裝 茄士咩樽領針織衫

「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」

