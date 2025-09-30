「霸道總裁」成歷史？內地廣管局決肅清「雷人」劇情

【on.cc東網專訊】內地近年「霸道總裁」劇雒和角色在微短劇成為大潮流，令不少觀眾追捧及成為茶餘飯後話題。可是劇情設計誇張、對白失真，引發某些觀眾不滿與批評。對此，內地國家廣播電視總局正式表態，將針對這類「群眾反映強烈」的內容進行整頓，矯正「雷人」劇情、刻板角色與嘩眾取寵片名等問題。

內地國務院新聞辦公室於本月25日舉行記者會，國家廣電總局副局長韓冬在會中指出，微短劇作為新興的大眾文藝形式，正快速發展，但部分劇作存在內容粗糙、人物設定單一的現象，特別是「霸總」人設過度氾濫，已成觀眾批評焦點。

韓冬強調，廣電總局將進一步細化管理標準，目前正推動《微短劇管理辦法》，擬以部門規章形式出台，從制度面強化指導與規範。他指出，微短劇目前用戶數已達6.96億人，產業規模預計今年將超越500億元，在高速發展的同時，更需完善治理機制，確保創作導向正確。

為防止文藝內容流於膚淺，官方已展開常態化監管與專項整治行動，針對「雷人」劇情、單一模式角色如「霸總配傻白甜」、誇張標題博眼球等問題，持續進行查處與調整。韓冬表示，這些現象不僅削弱劇集的社會價值，也可能對年輕觀眾造成誤導。

