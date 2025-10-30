靄華押業公佈2026財年中期業績

純利增長逾25% 派中期息每股1.0港仙

財務摘要







截至8月31日止六個月

千港元

2025

2024

變動

除稅前溢利

44,696

35,962

+24.3%

股東應佔期內溢利

38,381

30,535

+25.7%

純利率

46.8%

35.1%

+11.7個百分點

每股基本盈利（港仙）

2.0

1.6

+25.0%



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月30日 - 靄華押業信貸控股有限集團（股份代號：1319.HK，「本集團」或「靄華」）董事會公佈其半年業績及財務狀況。截至2025年8月31日止六個月（「2026年財政期間」），集團錄得收益約82.0百萬港元，股東應佔溢利則為38.4百萬港元，較去年同期上升約25.7%。



期內，每股基本盈利為2.0港仙，按年增加約25.0%。董事會建議派發中期股息每股1.0港仙。



業務回顧



按揭抵押貸款業務



於2026年財政期間，集團按揭抵押貸款業務的利息收入約33.6百萬港元，佔集團總收益約41.0%。於2025年8月31日，應收按揭抵押貸款約為654.1百萬港元，於2026年財政期間，已發放新按揭抵押貸款總額約為121.6百萬港元，按揭抵押貸款業務之淨息差約為9.6%，並錄得27宗新造按揭抵押貸款交易。



典當貸款業務



於2025年財政期間，典當貸款業務所得利息收入約為39.4百萬港元，較去年同期增加約4.5%。集團從出售經收回資產錄得收益約9.0百萬港元，增幅約為60.7%，主要歸因於該期間內金價上漲所致。



期內，集團繼續投放資源於廣告及宣傳，以提升品牌曝光度，並成功帶動典當貸款超過100,000港元之一對一典當貸款預約服務需求。於2026年財政期間，集團錄得每宗交易平均貸款金額約12,600港元。



未來發展



展望未來，雖然涉及宏觀經濟政策及地緣政治走勢的不明朗因素會繼續存在，預期全球經濟可持續溫和復甦。地緣政治局勢緊張與市場波動不再屬於偶發事件，而是逐漸成為結構問題。董事會認為，香港住宅物業價格幾近谷底，未來數季有望逐步回升，但前提為經濟狀況的基調大致保持不變。然而，預期工商物業持續低迷，反映該市場分部仍然面臨結構性及需求面的挑戰。有見及此，集團對物業市場及本地整體經濟的前景仍然審慎樂觀，惟同時保持警醒，防範外部衝擊與國內市場發展可能引致的下行風險。



為推動溢利增長，集團與PACM Group開展戰略合作以設立基金，標誌著集團進軍房地產私人信貸機構投資管理領域。集團將積極發掘本地及海外成熟市場的拓展機會，並維持審慎的投資監控，以減低市場風險，為投資者及股東爭取最大回報。



此外，集團會繼續檢討策略性店舖選址，並在既有的典當業務中發掘潛在收購機會，藉此進一步提升客戶體驗及維持穩健的營運盈利能力，該等措施旨在鞏固集團市場領先地位，並確保在不斷變化的行業趨勢中實現可持續的長期增長。



集團主席、行政總裁兼執行董事陳啟豪先生表示：「外圍環境充滿變數，地緣政治及市場波動成為新常態，集團將繼續審慎把握市場脈搏，靈活調整業務策略。透過PACM Group戰略合作基金，我們會積極發掘海外具潛力的投資機會，豐富集團收入來源。未來，我們將秉持穩健經營原則，致力為股東創造可持續的長遠回報，進一步鞏固我們於行業的領先地位。」



有關靄華押業信貸控股有限集團

靄華為香港融資服務供應商，主要提供短期有抵押融資，包括典當貸款及按揭抵押貸款。集團首間典當店於1975年在香港成立，現時共有10間典當店和1間優質服務中心，遍佈香港多個地點，並於2009年將業務擴展至按揭抵押貸款服務。集團股份於2013年3月12日正式於香港交易所主板掛牌，是首間本地上市的當舖。







