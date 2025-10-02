綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲｜卓悅盈轉虧年半蝕 2.8 億｜風林火山毀譽參半被批「不如唔好上」｜10 月 2 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 2 日（星期四）。明日大致天晴及酷熱，明早最低約 28 度，日間市區最高約 33 度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩偏東風。熱帶風暴「麥德姆」正移近呂宋並增強，週末華南沿岸風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪；中秋節及翌日部分時間有陽光。明日最高紫外線指數約 10，強度屬甚高。
【今日重點新聞】
靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 深入非洲親近黑猩猩 60 年代研究成果震撼學術界｜Yahoo
【Yahoo 新聞】珍古德（Jane Goodall）在美國自然離世，終年 91 歲，其研究所已證實死訊。她於 60 年代在非洲進行實地研究，觀察到黑猩猩會製造及使用工具，推翻「只有人類懂得使用工具」的既定看法，深刻改寫靈長類研究。晚年她持續透過寫作與演講呼籲關注氣候變化與生物多樣性，並於去年底訪港。她最近仍在美國巡迴演講，上周出席《彭博》論壇，又於《華爾街日報》 Podcast 分享工作，原訂 10 月 3 日在洛杉磯演講、之後赴華盛頓出席活動。全球多個組織致意，聯合國形容她為地球與萬物「孜孜不倦」工作，綠色和平英國高層稱她是時代真正的保育巨人之一。
臥底記者潛倫敦警署 7 個月 BBC 揭厭女、種族歧視及濫暴文化 多人被停職｜Yahoo
【Yahoo 新聞】BBC《Panorama》安排記者比布（Rory Bibb）臥底倫敦警察廳查令十字警署，以「指定拘留人員」身份貼身觀察，每日工作 12 小時、歷時 7 個月，秘密拍攝所得片段指向厭女、種族歧視與濫用暴力的文化。節目播出後，多名涉事人員被停職或調離前線。英國首相表示事件「令人震驚」，警務處長羅利稱相關行為「可恥、完全不能接受」。BBC 團隊提供嚴格支援並由法律與前警隊高層審視片段；比布形容這段經歷如過「雙重人生」，為融入環境曾不得不附和部分言論。
「北都展館」據報擱置興建 造價約 7 億元選址灣仔黃金地皮 未獲立法會議員支持｜Yahoo
【Yahoo 新聞】政府原擬在灣仔北海濱興建「大型建設計劃展覽館」，造價約 6 至 7 億元、樓高約 3 至 4 層、總樓面 8,000 至 10,000 平方米，最快 2027 年啟用；但因選址被批屬市中心「黃金地皮」、與中環展城館功能重疊，加上曾與新田科技城 300 億元撥款「綑綁」引發反彈，據報已悄然擱置。《Yahoo 新聞》已向發展局查詢，正待回覆。當局早前稱可再商討選址甚至合併，但多名議員仍認為屬非必要項目。
【今日重點財經新聞】
發盈警｜國慶假期出業績 卓悅盈轉虧 年半蝕 2.8 億 核數師質疑其持續經營能力
【BossMind】卓悅控股（ 0653 ）公布跨越 18 個月的業績，由盈轉虧，錄得淨虧損約 2.78 億元，主因包括約 1.54 億元私募基金投資虧損及 4,890 萬元應收賬款減值；扣除特殊項目，核心業務仍蝕 7,570 萬元。期內營業額跌 90 % 至約 9,100 萬元，實體店銷售縮 63 %、電商亦跌 37 %。集團已終止傳統門店，轉攻「香港貓」跨境電商 O2O B2B 模式，但短期造成收入斷崖式下滑。至 6 月底，現金約 390 萬元、負債約 1.01 億元，其中 5,800 萬元一年內到期；核數師指其持續經營能力存在重大疑慮。
美國企業縮減招聘計畫 增加職缺創 2009 年後新低
【彭博】人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas 指，美國雇主 9 月宣告計畫新增職位 117,313 個，按年跌 71 %，為 2011 年以來同期最低；今年首三季累計計畫增聘僅近 20.5 萬個，創 2009 年以來同期新低。同期企業宣布裁員 54,064 個職位，按年減近 26 %，亦低於 8 月的 85,979 個。報告指季節性招聘轉弱，裁員計畫未必即時落地，但顯示企業用工態度更趨審慎。
美國停擺等於股災？盤點過去 20 次歷史 邊年跌幅最傷？最長一次股市竟升一成？｜財經百科
【am730】美國政府自 10 月 1 日起再次停擺，回顧 1976 年《預算法案》生效後超過 20 次停擺，標普 500 指數在 70 年代多次下跌較深，其中 1979 年 11 天停擺期間跌 4.4 %；但千禧年後的 3 次停擺期間則全錄得升幅，2018 至 2019 年歷時 35 天的一次更升 10.3 %。歷史僅供參考，市場對停擺的敏感度已變，但投資者仍須關注當前經濟背景差異所帶來的風險。
【今日重點娛樂新聞】
風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過 2 千萬
【Yahoo 娛樂圈】麥浚龍執導、金城武與劉青雲等主演的《風林火山》十一假期在中港同步上映。據報香港開畫日票房約 132 萬港元；內地首日全國票房僅過 2 千萬元人民幣（約 2,186 萬元），遠低於同期《志願軍：和平浴血》上映 3 日錄得的 1 億 5 千萬元人民幣（約 1 億 6,400 萬元），估計或因表現不理想而面臨減排。網上影評毀譽參半，關注度高但走勢待觀察。
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
【Yahoo 娛樂圈】商台 DJ 泰山（曾匡民）早前自爆患前列腺癌第四期，並稱與蘇施黃共事 8 年曾被嚴厲批評，亦有其他主持指遭遇類似情況。蘇施黃回應自認「惡」與「乞人憎」，強調兩人仍有聯絡，對方也感謝她給予機會；對於「職場欺凌」指控，她直言不會道歉，稱「當日係佢做得唔好我先窒佢」，引發外界討論。
容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過
《哈利波特》原作者 JK 羅琳與 Emma Watson 曾因跨性別議題反目，最近 Emma Watson 於訪問中表達希望與 JK 羅琳再度對話，而 JK 羅琳卻以長文反擊，直指 Emma Watson：「她不知道自己有多無知」，二人到底發生什麼事令關係變得如此緊張？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
