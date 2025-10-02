靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 深入非洲親近黑猩猩 60 年代研究成果震撼學術界｜Yahoo

焦點

珍古德的晚年仍然展現了她對自然世界的熱情，一直撰寫和演講，當然也會到非洲見黑猩猩見面。圖為 2018 年 6 月珍古德到訪烏干達的保育中心。 (Photo by SUMY SADURNI / AFP)
【Yahoo 新聞報道】全球知名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）在美國逝世，終年 91 歲，其創立的研究所已證實其死訊。珍古德透過 1960 年代在非洲的實地研究，提出黑猩猩會製造及使用工具的概念，推翻了只有人類才能掌握相關技巧的既定說法，震撼科學界，亦大為影響日後的靈長類研究。珍古德亦關心環境議題，過往多次呼籲社會各界關注氣候變化，並指出議題跟生物多樣性息息相關，她並曾經在去年底訪港。

珍古德近期到美國進行新一輪巡迴演講，她上周才在紐約出席完《彭博》舉行的論壇活動，兩日後又在《華爾街日報》的 Podcast 中分享她的工作。她原定於 10 月 3 日在洛杉磯舉辦一場反思自己漫長生命與事業的演講，接著下一周又會到首都華盛頓出席活動，不過最終在加州自然離世。全球多個組織和保育界紛紛向珍古德表達敬意，聯合國讚揚她「為我們的星球和所有生物孜孜不倦地工作，為人類和自然留下了非凡的遺產」；綠色和平英國聯合執行董事 Will McCallum 表示，珍古德是「我們這個時代真正的保育巨人之一」。

珍古德上周在紐約出席彭博論壇。 (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Bloomberg Philanthropies)
1934 年出生於英國倫敦的珍古德，從小就喜愛動物，常常在家中後院靜靜地觀察鳥兒和松鼠直到天黑。她在兒時閱讀的著作《杜立德醫生》和《人猿泰山》，更在她心底種下「去非洲與野生動物一起生活」的夢想。1957 年，珍古德到肯雅拜訪朋友，在當地遇見人類學權威學者 Louis Leakey，受對方賞識，後來獲其安排前往非洲研究野生黑猩猩的棲息地。

1960 年 7 月，26 歲的珍古德抵達了坦桑尼亞的岡貝（Gombe）地區，當時的珍古德還沒取得任何學位，亦無學術研究經驗，但憑藉敏銳觀察力和對野生動物的熱情，一步步推動了研究進展。珍古德最初無法接近黑猩猩，但她持續觀察，慢慢拉近彼此的距離，並且逐漸為每一隻黑猩猩改名：如今為研究動物改名已是平常事，但在 60 多年前實際上是破格舉動，當時研究員通常只會用編號分辨不同的動物。

黑猩猩讓珍古德在 1960 年代成為知名的學術研究者，哥倫比亞廣播公司並且在 1965 年為其製作節目 "Miss Goodall and the World of Chimpanzees"。 (Photo by CBS via Getty Images)
節目記錄了不少珍古德和黑猩猩的互動。 (Photo by CBS via Getty Images)
黑猩猩「白鬍子大衛」（David Greybeard）成為了珍古德研究的重要里程碑。珍古德表示，目睹大衛將已經除去樹葉的樹枝插入蟻丘中，並且釣起它進食大量白蟻的景象。Louis Leakey 對外分享珍古德的發現：「我們要麼重新定義人類和工具，要麼接受黑猩猩是人類！」（Now we must redefine man, redefine tool, or accept chimpanzees as humans!）這項重大發現亦讓珍古德和 Louis Leakey 的研究獲得穩定的贊助資金。1961 年，珍古德在未取得碩士學位的情況下，獲得博士候選人身份進入劍橋大學，並且在 5 年後獲得動物行為學博士學位。

經過 10 多年的研究，珍古德的調查研究已經擴展到保護黑猩猩和其他動物棲息的森林活動，她並於 1977 年創立了珍古德協會（Jane Goodall Institute），現時在全球超過 25 個國家設有辦事處。1991 年，協會又推出 “Roots and Shoots” 項目，旨在讓年輕人參與保育。最初由一群學生與合作，後來擴展成一個在近一百個國家活躍的青年網絡，每年有超過 100 萬名兒童參與其中。珍古德並且在 2002 年被任命為聯合國和平大使，2004 年獲英國頒授爵級指揮勳章（DBE），並在今年 1 月獲得美國的平民最高榮譽「總統自由勳章」。

珍古德在今年 1 月獲拜登頒贈「總統自由勳章」。 (Photo by Tom Brenner/Getty Images)
珍古德在今年 1 月獲拜登頒贈「總統自由勳章」。 (Photo by Tom Brenner/Getty Images)

去年 11 月底，珍古德相隔 6 年再訪香港，呼籲各界需要立即採取行動以保護環境和生物多樣性。珍古德在當時的演講指，維護生物多樣性並不是一項獨立議題，它與氣候變化等環境挑戰有著深度相互關聯性。為了有效應對和扭轉這些問題，各持分者必須採取整全的方法，僅僅解決個別一個環境問題並不代表能夠改善整體狀況，不過她相信只要透過集體努力，世界可以逐漸扭轉極端條件減緩氣候變化。珍古德並且表示，「我對年輕人寄予厚望，因為當他們了解問題，而我們亦賦予他們行動能力，他們將改變世界。」

珍古德在去年 11 月底曾到港大演講。
珍古德在去年 11 月底曾到港大演講。

