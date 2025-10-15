靈魂樂傳奇殞落 D'Angelo病逝享年51歲

（法新社紐約14日電） 美國靈魂樂與新靈魂樂（neo-soul）代表人物德安吉羅（D'Angelo，本名Michael Eugene Archer）因罹患胰臟癌病逝，享年51歲。他的家人今天向媒體證實這一消息，表示他「在漫長而勇敢的抗癌之戰後離世」。

德安吉羅家屬在聲明中表示：「我們懷著深切的悲痛宣布，家中的閃亮之星已熄滅…雖然他離開了我們，但他所留下的音樂遺產，將永遠感動世界。」

德安吉羅出生於維吉尼亞州，他將靈魂樂、R&B、放克與爵士元素融為一體的風格，成為1990年代「新靈魂樂」運動的開拓者之一。

德安吉羅的首張專輯Brown Sugar（1995）讓他一舉成名，專輯登上告示牌R&B/Hip-Hop專輯榜第4名，單曲Lady更打入告示牌百大單曲榜前10名。這張專輯後來被「滾石雜誌」（Rolling Stone）選入「史上最偉大的500張專輯」，排名第183名。

德安吉羅2000年推出第2張專輯Voodoo，其中主打歌Untitled (How Does It Feel為他贏得葛萊美「最佳男性R&B演唱獎」，專輯則獲頒「最佳R&B專輯獎」。

他的第3張專輯Black Messiah（2014）同樣獲得高度評價，鞏固了他在音樂界的傳奇地位。在職業生涯中，德安吉羅共獲得4座葛萊美獎、14次提名。

德安吉羅與已故歌手安琪史東（Angie Stone）育有一子，另有兩名子女。近年來他逐漸淡出公眾視野，生活相對低調。

他2016年入選前美國總統歐巴馬的個人播放清單，與珍娜傑克森（Janet Jackson）、賈奈兒夢內（Janelle Monae）、小格里·克拉克（Gary Clark Jr.）等人並列。（編譯：徐睿承）