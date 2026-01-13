IMG 0438

恒生大學上月底委託青年協會，在青協領袖學院舉辦領袖培訓活動，供恒大學生參加。期間有一名青協領袖學院男導師疑曾進入女學員的房間，並曾移動女學員的內衣等個人物品。女學員返回房間時撞破事件，並由學員家長報警求助。警方經初步調查後，認為案件不涉及刑事成分，列作「雜項事件」處理。

學院正對涉事職員展開紀律調查

事發在去年12月28日，女學員在早上外出訓練時，一名青協領袖學院男導師突然進入女學員房間。有女學員返回房間時撞破事件，並指有內衣疑被男導師調亂了位置。青年協會領袖學院發言人回應稱，學院及恒大在事件發生後均同意暫停該訓練營，警方到場了解後並未有進一步行動，學院正對涉事職員展開紀律調查。

廣告 廣告

恒大回覆傳媒查詢時表示，有學員在活動中發現場地男員工在未有事前知會下，進入女學員房間並曾移動個人物品，認為事件構成個人安全及私隱風險。大學職員與全體參加者商討後，決定即時終止活動。事件中，有學生家長曾報警備案。校方表示十分關注事件，認為該機構未能提供應有的專業服務和安全保障，已向該機構提出正式投訴。大學的學生支援服務團隊亦已確保同學知悉各項可用的諮詢及支援服務。

青協：涉事 職員已離職

青協回應《am730》查詢時表示，學院及營舍一向有明確工作守則及活動指引。事件發生後，學院與大學均同意暫停該訓練營，警方到場了解後，並未有進一步行動。學院經調查後已嚴肅處理。對於有傳媒報道指「涉事男職員仍在前線工作」，學院澄清，該名職員於事件翌日開始休假，並已離職。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003186/青協男導師疑進入女學員房間曾移動內衣等物品-已即時終止訓練營活動?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral