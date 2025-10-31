香港好去處｜青協背包跑12月將軍澳開跑！互動攤位+音樂表演+身心健康工作坊

香港好去處｜青協背包跑12月14日將軍澳開跑 互動攤位+音樂表演+身心健康工作坊等

由香港青年協會主辦的「青協背包跑2025」將於12月14日於將軍澳將藍公路花園熱血登場，邀請大家一同踏出第一步，用雙腳丈量信念，跑出屬於自己的態度。無論長跑健將，還是親子檔初試啼聲，「背包跑」都為你準備好合適的賽程，分為5、10公里個人賽，還有10公里隊際賽及1公里親子賽，名額有限，立即報名，背起背包，跑出態度！

青協背包跑於12月14日將軍澳開跑。（官方圖片）

三大賽程：個人、隊際及親子賽

作為青協年度重點活動，「背包跑」不只是一次賽事，更是一場象徵勇氣與希望的行動。今年以「踏出第一步，展現你態度」為主題，鼓勵青年勇於嘗試、勇敢迎戰挑戰。活動同時為青協全健服務籌募善款，推動青少年身心健康發展，讓每一步都充滿意義。活動設有10公里個人及隊際賽、5公里個人賽，以及1公里親子賽，照顧不同年齡及體能人士的需要。所有組別均為計時賽，並設有獎項，歡迎個人、團隊、學校及機構踴躍參加。親子組更設有報名優惠，每組需$500，鼓勵一家大小一同參與，享受運動樂趣之餘，也增進親子關係。

廣告 廣告

活動設有10公里個人及隊際賽、5公里個人賽，以及1公里親子賽。（官方圖片）

親子組更設有報名優惠，每組需$500，鼓勵一家大小一同參與。（官方圖片）

嘉年華登場 身心同樂

延續活動特色，每位參加者需背起大會提供的背包完成賽事，象徵與青年並肩前行、共同面對挑戰。活動當日除了賽事，現場亦設有嘉年華，為參加者及公眾帶來豐富體驗，包括互動攤位、音樂表演、身心健康工作坊等精彩環節。

活動當日除了賽事，現場亦設有嘉年華。（官方圖片）

於11月28至30日可領取選手包。（官方圖片）

青協背包跑2025

日期：2025年12月14日（星期日）

時間：9am-4pm

地址：將軍澳將藍公路花園（起點及終點）

報名截止：2025年11月16日

名額：2,000人

賽程：10公里個人賽、10公里隊制賽、5公里個人賽、1公里親子賽

網址：按這裡

更多相關文章：

尖沙咀金普頓酒店人均$1,017住海景房！賞維港日出日落靚景 開放式浴缸是因為「土地問題」？

Halloween好去處｜冰上鬼馬南瓜哈囉喂！溜冰場變成南瓜村 大玩面部彩繪、紋身貼紙、Trick-or-treat小遊戲

Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對

迪士尼半價優惠！每人低至$299 入園睇Halloween全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」

直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025

Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點

灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集

Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠

海洋公園買一送一優惠！人均只要$264起 入園睇熊貓家姐、細佬＋大玩Halloween「哈囉喂」

萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真