香港好去處｜青協背包跑12月將軍澳開跑！互動攤位+音樂表演+身心健康工作坊
由香港青年協會主辦的「青協背包跑2025」將於12月14日於將軍澳將藍公路花園熱血登場，邀請大家一同踏出第一步，用雙腳丈量信念，跑出屬於自己的態度。無論長跑健將，還是親子檔初試啼聲，「背包跑」都為你準備好合適的賽程，分為5、10公里個人賽，還有10公里隊際賽及1公里親子賽，名額有限，立即報名，背起背包，跑出態度！
三大賽程：個人、隊際及親子賽
作為青協年度重點活動，「背包跑」不只是一次賽事，更是一場象徵勇氣與希望的行動。今年以「踏出第一步，展現你態度」為主題，鼓勵青年勇於嘗試、勇敢迎戰挑戰。活動同時為青協全健服務籌募善款，推動青少年身心健康發展，讓每一步都充滿意義。活動設有10公里個人及隊際賽、5公里個人賽，以及1公里親子賽，照顧不同年齡及體能人士的需要。所有組別均為計時賽，並設有獎項，歡迎個人、團隊、學校及機構踴躍參加。親子組更設有報名優惠，每組需$500，鼓勵一家大小一同參與，享受運動樂趣之餘，也增進親子關係。
嘉年華登場 身心同樂
延續活動特色，每位參加者需背起大會提供的背包完成賽事，象徵與青年並肩前行、共同面對挑戰。活動當日除了賽事，現場亦設有嘉年華，為參加者及公眾帶來豐富體驗，包括互動攤位、音樂表演、身心健康工作坊等精彩環節。
青協背包跑2025
日期：2025年12月14日（星期日）
時間：9am-4pm
地址：將軍澳將藍公路花園（起點及終點）
報名截止：2025年11月16日
名額：2,000人
賽程：10公里個人賽、10公里隊制賽、5公里個人賽、1公里親子賽
網址：按這裡
