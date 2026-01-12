青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣 恒大終止訓練營活動 青協展開紀律調查︱Yahoo

青協領袖學院

【Yahoo新聞報道】香港青年協會與香港恒生大學於去年 12 月底，在香港青年協會領袖學院舉辦訓練營。《Yahoo新聞》獲悉，當日有男職員曾進入異性學員房間，並移動女學員的個人物品，當中包括女性內衣。女學員返回房間時撞破事件，隨即報警求助。恒大表示，當時決定即時終止活動，並已向該機構提出正式投訴。

明確規定不得進入異性房間

香港青年協會領袖學院前身為前粉嶺裁判法院，領袖學院為高小、中學、大專，以至行政領袖提供訓練課程，當中設置樓高兩層的營舍樓高兩層，可招待 85 名學員入住，課程包括領袖訓練、生活體驗、歷奇活動等。

《Yahoo新聞》獲悉，恒大早前與青協合作舉辦訓練營，供恒大學生參加，營內必須男女分房入住，且明確規定不得進入異性房間。據了解，在入營期間，早上有女學員外出訓練時，青協一名男導師突然進入異性房間。

有女學員返回房間時撞破事件，並指控有內衣疑被男導師調亂位置。女事主隨即報警求助，警員曾到場調查。據了解，涉事男職員仍在前線工作。《Yahoo新聞》已就事件向警方查詢，正待回覆。

領袖學院宿舍（領袖學院官網）

恒大：未能提供應有的專業服務

恒生大學回覆本網表示，校方於 12 月底委託一間青年服務機構，在該機構營地為學生提供領袖培訓活動。期間有學員發現場地男員工在未有事前知會的情況下，進入女學員房間並曾移動個人物品，認為事件構成個人安全及私隱風險。大學職員與全體參加者商討後，決定即時終止活動。事件中，有學生家長曾報警備案。

校方表示十分關注事件，認為該機構未能提供應有的專業服務和安全保障，已向該機構提出正式投訴。大學的學生支援服務團隊亦已確保同學知悉各項可用的諮詢及支援服務。

青協：正展開紀律調查

青年協會領袖學院發言人回應稱，學院及營舍一向有明確工作守則及活動指引。事件發生後，學院與大學均同意暫停該訓練營，警方到場了解後並未有進一步行動，學院目前正對涉事職員展開紀律調查。