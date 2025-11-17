青少年吸毒人數去年升 8% 太空油吸食者激增 150 倍

俗稱「太空油」的依托咪酯，去年吸食人數激增百五倍。 （政府宣傳海報）

政府統計處發表香港人吸食毒品的統計數字，顯示吸毒青少年人數去年上升。俗稱「太空油」的依托咪酯吸食人數更大增，被呈報人數由 2023 年的 2 人升至 2024 年的 300 人，增幅近 150 倍。調查顯示，港人吸毒主因為解悶或減壓，其次為避免因沒有吸食而感到不適。

21 歲以下首次被呈報吸毒人數升 14%

統計處發表《2024 年香港毒品情況》報告，數據顯示，被呈報吸毒的總人數從 2015 年 的 8,777 人減少至 2024 年的 5,068 人，減少 43%。不過，被呈報的 21 歲以下青少年吸毒者人數上升 8%（由 2023 年的 664 人 升至 2024 年的 720 人），主要由於有青少年被呈報吸食依托咪酯。這群組中，平均年齡和首次吸毒的平均年齡分別維持在 17 歲和 15 歲，與 2023 年的數據相同。

廣告 廣告

報告又顯示，年輕成年人佔首次被呈報吸毒者的比例高企。2024 年首次被呈報吸毒者人數 （1,784 人）較 2023 年的人數（2,022 人）下跌 12%，但其中 21 歲以下吸毒者人數上升 14% （ 由 2023 年 的 434 人升至 2024 年 的 494 人）。

在各類毒品當中，吸食依托咪酯的人數大幅增加，被呈報吸食人數由 2023 年的 2 人大幅上升至 2024 年的 300 人，其中 226 人為 21 歲以下青少年。報告指出，依托咪酯去年在各類毒品吸食人數中排第六位，但顯示有越趨普遍的迹象。

統計處指出，在 2024 年，最普遍的吸毒原因是「解悶／情緒低落／壓力」，佔 51%，其次為「避免因沒有吸食 毒品而感到不適」（43%）及「想和同輩朋友打成一 片／受到同輩朋友影響」（28%）。