青少年流行語67全球爆紅 獲選線上熱門字典年度詞彙

（法新社華盛頓31日電） 「67」這組數字流行語今年在青少年的社群媒體圈引發熱潮，讓許多父母跟老師摸不著頭緒，然而其熱門程度，足讓線上字典Dictionary.com將67正式選為2025年度代表詞彙。

然而就連Dictionary.com都承認，他們不是非常確定67的涵義。這組數字在英語應該讀作six-seven，而非sixty-seven。

Dictionary.com本週宣布2025年度代表詞彙時，提到父母「或許在看到這兩個過去無害的數字時，感到一股熟悉的焦躁」。

屬於Alpha世代（Gen Alpha）的孩童與青少年，則可能「因為大人再次對他們難以捉摸的流行語感到困惑，而暗自竊笑」。

根據Dictionary.com，67熱潮的起源可能是美國饒舌歌手Skrilla的歌曲Doot Doot（6 7）所帶動；數名籃球員以及某個男孩在短影音平台TikTok爆紅的影片，更迅速強化67現象。

67一詞今年在學校和社群媒體流行起來，其涵義十分多元，語境、語氣甚至荒謬程度都會決定67在當下的意義。

Dictionary.com指出，或許67最顯著的特色就是它無法定義。67毫無意義、無所不在且無厘頭，換言之，它具備「腦腐」（Brain rot）現象所有的特點。

腦腐現象意指過多的無腦迷因充斥，就像網路垃圾食物一樣，令人懶得動腦、沉迷於無意義的滿足。

Dictionary.com評論，67也可說是長期使用網路下，不斷滑動頁面並消化演算法所餵送內容的最終結果，「在經過這樣大量感官超載的體驗後，我們還剩下什麼？67」。

儘管如此，Dictionary.com強調，67對使用者而言仍具意義，因為它強化了他們之間的連結。新崛起世代進入全球對話場域之際，67顯示出新詞彙能多麼迅速傳遍世界。

67是經過激烈競爭才獲選為2025年度代表詞彙，其手下敗將包含「兄弟寡頭」（broligarchy）、「Z世代凝視」（Gen Z stare），以及指稱美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）及其職業美式足球NFL球星未婚夫凱爾西（Travis Kelce）的「炸藥」表情符號。