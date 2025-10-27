青少年犯罪團夥禮品卡洗黑錢 涉款400萬拘10人包括一對父母

【on.cc東網專訊】新界北區警員於上周六及本周日(25至26日)展開一個名為「權劍」行動，打擊一個透過購買充值禮品卡進行洗黑錢的青少年犯罪團夥，涉及金額高達400萬元。犯罪集團透過由內地郵寄大量手機予青少年團夥，再指示其綁上內地銀行卡資料及密碼，而該批銀行卡內早已存有來歷不明的存款。青少年團夥充當「車手」身份，到各區多間便利店購買並充值大量禮品卡而協助清洗黑錢。青少年團夥會將禮品卡兌換碼以電話信息發送回內地犯罪集團。同時，青少年團夥會將實體禮品卡交予本地一間指定二手電話店舖，並獲取可觀報酬。

今年8月初執法部門接報，指一名本地17歲少年，於屯門區多間便利店，被發現形迹可疑並且購入大量禮品卡，警員其後於該名男子身上搜出25部手機，電話內的電子錢包綁上不屬於其本人的銀行卡。同時警員亦於該男子身上搜出46張禮品卡，隨即將該名男子拘捕。

人員作出深入調查及情報收集後，發現該名被捕男子已經招募另外5名年龄介乎16至25歲的青少年充當「車手」。該青少年犯罪團夥，於今年5月至8月期間，在本港多間便利店購入超過1000張禮品卡或預付禮品卡，人員相信已合共清洗總值超過400萬元黑錢。

同時人員於旺角一間二手電話店拘捕兩名男子，分別為店舖負責人及職員。他們涉嫌為犯罪團夥收取已經充值的實體禮品卡及單據。行動中，人員於店內檢獲39張禮品卡及15部涉案手機。人員經調查後，相信該批「車手」事後會獲得所清洗金額中百分之二作報酬。當中一名17歲的車手仍為在校學生，並透過其家長收取過萬元報酬。因此該兩名家長同時涉嫌協助洗黑錢被捕。

行動中，人員以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕10名人士，包括9男1女，年齡介乎16至61歲。被捕人職業包括從事電話買資、司機、清潔工人及學生，部分人士仍被通宵拘留調查。行動中共搜獲54部電話及108張預付禮品卡。據了解，犯罪集團透過社交媒體招攬少年犯案，並利用他們「搵快錢」心態，支付現金及戶口過數去給予報酬。當中有部分被捕人士為同學及朋友關係。

