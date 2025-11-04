青島旅行團 | 青島直航三粒鐘極速攻略：啤酒文化仙境嶗山行程、抵玩酒店大公開！

青島旅行團

青島，這座海濱明珠，以佢迷人嘅海岸線、獨特嘅歐陸風情建築、深厚嘅歷史文化同馳名全球嘅青島啤酒而聞名。佢完美咁融合咗大自然嘅靚景同人文歷史嘅精粹，令每次青島旅行都充滿驚喜。由充滿故事嘅八大關歷史建築群，到雄偉壯麗嘅嶗山自然風光，青島嘅靚景數之不盡，每一處都值得你慢慢欣賞。為咗令你嘅青島之旅更加輕鬆寫意，Trip.com 為你精心策劃並精選咗幾個超值青島旅行團，帶你輕鬆探索呢個靚城市嘅每個角落。

青島旅行團 | 香港飛青島

青島旅行團 | 香港飛青島

圖片來源：國泰航空

想規劃你嘅青島旅行團，首先要考慮交通。而家每日都有國泰航空、山東航空、中國國航等航空公司的直航航班飛去青島膠東國際機場，航程大約只係3個鐘，好快就到！如果你想盡用時間，揀國泰航空嘅早班機就最好；如果想慳錢，山東航空就有更抵嘅票價。無論你最重視時間定價錢，都會搵到最啱你青島之旅嘅航班。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛青島 青島航空 低至HK$909(30% Off) 單程 香港飛青島 中國東方航空 低至HK$1,406(36% Off) 來回

*(2025年11月更新)

青島旅行團 | 深圳去青島高鐵

青島旅行團 | 深圳去青島高鐵

圖片來源：香港中華總商會

對於鍾意陸路交通嘅旅客，高鐵都係一個選擇。不過如果你由深圳出發，而家冇直達青島嘅高鐵線，通常要喺北京、南京、上海或者廣州呢啲主要城市轉車。雖然高鐵票價比飛機平，但成個車程時間會長好多。所以，Plan你嘅青島旅行團時，建議你綜合考慮時間安排同預算，揀最啱你需求嘅交通方式，確保旅途順暢愉快。

購買深圳去青島高鐵火車

青島旅行團 | 品味歷史與海洋嘅交響曲 — 青島啤酒博物館+遊艇出海+八大關+青島奧帆中心純玩一日遊

青島旅行團 # 1 | 青島啤酒博物館+遊艇出海+八大關+青島奧帆中心純玩一日遊

圖片來源：青島啤酒

呢個可選拼團一日遊，帶你輕鬆玩轉青島最經典嘅市區景點。由青島市區出發，首站就會展開海上觀光之旅，坐船穿梭於海軍博物館同小青島等前海勝景，海風拂面，盡覽山、海、城嘅獨特靚景。

之後就會去到青島啤酒博物館，喺呢座百年德式建築入面，你可以深入了解啤酒釀造過程，仲可以品嚐新鮮出爐嘅原漿啤酒，感受青島「啤酒之都」嘅醇厚底蘊。跟住就會移步到棧橋，行吓延伸到海中嘅長廊，近睇回瀾閣，遠望碧海藍天。

下一站係聖彌厄爾教堂，呢座哥德式雙塔建築係中國最靚嘅天主教堂之一，斑駁磚石同彩繪玻璃充滿歷史感，係影相打卡嘅絕佳地點。下晝就會去八大關，喺匯聚咗廿幾個國家建築風格嘅靜謐街區散步，欣賞花石樓嘅神秘、公主樓嘅浪漫，每一步都好詩意。之後去五四廣場，喺「五月嘅風」雕塑前感受城市嘅活力。如果夜晚仲喺度，仲可以睇埋流光溢彩嘅燈光秀。最後一站會去小麥島公園，行上制高點，睇埋浮山灣嘅金色夕陽，為一日行程畫上完美句號。

預訂前必看

英文接待：預訂後客服可用英文解答疑問。不過現場司機（或導遊）只提供中文服務。

接送服務：提供青島市南區、市北區、李滄區、嶗山區部分區域嘅上門接送服務，回程會喺最後一個景點散團（唔送返酒店）。

成團與退款：1人起訂，6人起成團。如果淡季遇上未成團，可以選擇改期或全額退款。

出發時間：標準係每日朝早9點，私人定制行程可以同客服商量調整出發時間。

結束時間：行程通常喺下晝5點左右結束，服務時長大約8個鐘頭以內。





青島啤酒博物館 棧橋 海上遊 八大關 五四廣場可選拼團一日遊

青島旅行團 | 青島啤酒博物館及城市熱門景點一日遊

青島旅行團 # 2 | 青島啤酒博物館及城市熱門景點一日遊

為咗滿足唔同旅客嘅需求，Trip.com 嘅青島旅行團提供咗靈活多樣嘅選擇，包括市區半天遊、市區一天遊同基礎遊三款唔同組合，任你自由搭配。其中，市區一天遊同基礎遊都會帶你用一整日時間，深度體驗九個嚴選嘅青島景點。兩者主要區別係包唔包乘船出海，從海上角度欣賞青島嘅獨特風光。如果你容易暈船，基礎遊就係你理想選擇，因為呢個選項不含遊船門票，你可以喺附近自由散步參觀。

行程時間表

早上：青島啤酒博物館，棧橋，青島海上觀光 (基礎遊不含海上觀光)

中午：午餐 (不含午餐，需自理)

下午：聖彌厄爾教堂，信號山公園，八大關，青島奧帆中心 ( 含燈火秀），五四廣場

青島啤酒博物館及城市熱門景點一日遊

青島旅行團 | 探索仙境嶗山 — 嶗山風景區+仰口+太清一日遊【含青山漁村/環海公路/純玩趕海體驗】

青島旅行團 # 3 | 嶗山風景區+仰口+太清一日【青山漁村/環海公路/純玩可趕海】

圖片來源：易遊網

對於熱愛大自然、想遠離城市喧囂嘅旅客嚟講，呢個青島旅行團絕對係為你度身打造嘅完美行程。佢會帶你深入嶗山風景區，大部分景點都坐落喺遠離鬧市嘅清幽之地，等你可以從一個全新角度，感受青島唔止有海濱風情，更有雄奇秀麗嘅山海畫卷。喺度，你可以盡情沉浸喺青山綠水間，體驗純粹嘅自然之美。

行程時間表

早上：嶗山風景區，嶗山仰口遊覽區及仰口景區，仰口海水浴場

中午：午餐 (不含午餐，需自理)

下午：青山漁村，嶗山太清遊覽區，嶗山太清宮及八水河

嶗山風景區+仰口+太清一日【青山漁村/環海公路/純玩可趕海】

青島酒店推介

青島酒店推介 | 青島海怡帆船酒店

青島海怡帆船酒店(Qingdao Haiyi Sailing Hotel)

青島海怡帆船酒店(Qingdao Haiyi Sailing Hotel)

青島海怡帆船酒店(Qingdao Haiyi Sailing Hotel)

評分：9.4/10.0

地址：東海西路一號, 市南區, 青島, 266071

選擇房型

青島酒店推介 | 青島美高梅酒店

青島美高梅酒店(MGM Qingdao)

青島美高梅酒店(MGM Qingdao)

青島美高梅酒店(MGM Qingdao)

評分：9.4/10.0

地址：香港東路195號T1樓, 嶗山區, 青島

選擇房型

青島酒店推介 | 青島瑞吉酒店

青島瑞吉酒店(The St. Regis Qingdao)

青島瑞吉酒店(The St. Regis Qingdao)

青島瑞吉酒店(The St. Regis Qingdao)

評分：9.6/10.0

地址：香港西路48號海天中心T2塔樓, 市南區, 青島, 266000

選擇房型



