青年宿舍BeLIVING Youth Hub將結束營運(吳康琦攝)

由青年聯會營運、位於銅鑼灣的青年宿舍BeLIVING Youth Hub上周一(12日)起突然通知租客，須於2月28日前遷出宿舍。青聯解釋是業主不再延長租約，指無欠租。

青聯今日再發聲明，指與業主的租約由2023年3月1日開始，為期3年，計劃本身也是為期3年的項目。青聯於去年8月已向業主表達想續租，亦已於1年前向民青局表示想持續營運青年宿舍，但於去年底收到不獲業主續租的通知。

相信租金事宜很快有共識

不過，業主紀惠集團則指青聯不想續約而終止項目，又指青聯已欠租逾1年，拖欠過千萬元。青聯指此講法不全面，自接管酒店物業營運以來，各項失修問題開始浮現，包括漏水、冷氣問題、升降機故障等。與業主溝通下，雙方同意由青聯墊支部分酒店的維修及設施升級費用。而青聯亦有持續繳付租金，指雙方會在已支付的維修費用上，相應調整租金。而相關租金事宜亦在溝通中，相信很快會取得共識。

廣告 廣告

對於有指青聯要求青年必須簽署同意聲明才退回按金，青聯指此說法不實，只要租戶在退回房間時確保單位完好，定會退回按金。而住戶簽署好退租同意書後，會免除他們2月份的租金。而考慮到臨近歲晚，青聯指與業主商量後，延長租戶遷出限期1個月。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005966/青年宿舍beliving-youth-hub不獲業主續租現羅生門-青聯指欠租講法不全面?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral