青年疑於天水圍站濫用召援專綫 社交平台挑釁網民報警 港鐵報警指行為或違反《港鐵附例》︱Yahoo

白衣男子使用召援專綫，與職員對話。（網上影片截圖）

【Yahoo新聞報道】有網民上月以題為「Baby I’m calling」在社交平台上傳一段影片，顯示一名青年在港鐵屯馬綫天水圍站月台懷疑濫用召援專綫，與職員對話後隨即登上往烏溪沙方向的列車，行為惹來不少網民批評。港鐵表示，根據公司記錄，相信事件於 9 月 28 日晚上發生，已就事件報警處理。

《Yahoo新聞》已就事件向警方查詢，正待回覆。

發文者亦留言表示「淨係識喺度留言喺度講又唔做，報警拉x我囉我都冇犯法，成班人乜嘢都唔知就喺度扮代表，你哋咁樣我係唔會驚㗎。」

港鐵表示，召援專綫設立目的是協助在緊急情況或有特別需要的乘客聯絡職員求助，提醒公眾切勿濫用專綫。公司強調，此類不當行為不僅違反港鐵附例，亦可能影響車站運作及其他真正需要協助的乘客。港鐵呼籲，如乘客懷疑有人濫用設施，可即時通知車站職員以便跟進。

根據《香港鐵路附例》（第 556B 章）第 8 條規定，除非獲港鐵公司特准，任何人不得啓動鐵路處所內的緊急或安全器件，但若按器件設置的明示目的及印有的指示使用，則屬例外。違反該條例者可根據第 43 條及附表 2，被判最高罰款 5,000 元。