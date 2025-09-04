本周後期或有低壓區發展
青年科學家峰會分會在港舉行 專家聚焦先進製造與新能源科技發展
【on.cc東網專訊】第二屆青年科學家峰會（峰會）最後一場分會議今日（4日）於香港舉行，逾百名行業精英、學者、研究員及公眾親臨現場或透過網上參與，聚焦先進製造與新能源科技的發展趨勢。今次分會議主題為「先進製造與新能源科技」，涵蓋仿生學啟發製造技術、能源儲存技術與材料演進，以及電化學能源儲能未來展望等範疇。
香港理工大學協理副校長王鑽開今日在峰會上致歡迎詞並表示，香港政府近年積極支援先進製造和新能源科技發展，此舉有助學界進一步作前沿研究，推動技術突破與產業發展。他補充，政府近年的支援和投入不僅能吸引國際合作與投資，也讓香港在全球科技舞台上展現專業優勢與競爭力。
峰會邀請不同學者或業界人士作講者，與各位共同探討和分享各類科創議題。香港城市大學協理副校長王建邦亦在峰會上分享其研究團隊如何受自然啟發，以應對水資源及能源短缺危機的心得。香港大學化學系助理教授厲愛民則在峰會向大家剖析新一代電池設計，解釋如何結合新型電解質，提升續航力、降低過熱風險及延長壽命。其他講者亦包括香港科技大學副教授楊徵保、寧德時代香港研究院副院長龔嘉棟及國軒高科香港有限公司副總經理劉晶晶等。
香港青年科學院自2023年起在港舉辦峰會，旨在連結全球青年科學家，促進科研合作及地區間交流。連續兩屆的峰會和六場分會議，目前已探討多個科創界議題，包括青年科學家怎樣貢獻政府科創政策、生命科學和人工智能發展等，總共吸引了逾千人參與討論與分享。
