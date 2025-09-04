習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
青年運動加強攻擊 以色列防長：將以聖經10災回應
（法新社耶路撒冷4日電） 以色列國防部長今天矢言，將對葉門叛軍青年運動（Huthi）施加聖經中記載的埃及10大災難，以回應他們加強對以色列的飛彈攻擊。
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X上貼文：「青年運動又向以色列發射飛彈。黑暗之災、長子之災，我們會完成全部10災。」
他所指的是聖經出埃及記（Exodus）中記載，希伯來人的上帝為說服法老釋放受奴役的以色列人，而降臨在埃及的10大災難。
以色列軍方今天稍早說，一枚自葉門發射的飛彈落在以色列境外。另外，以色列也在昨天攔截兩枚青年運動飛彈。
獲伊朗支持的青年運動矢言加強對以色列的攻擊，因為他們的總理及另外11名高階官員上週在以色列空襲中喪生。
自2023年10月加薩戰爭爆發以來，青年運動反覆對以色列發動無人機及飛彈攻擊，稱此舉是為了聲援巴勒斯坦人，以色列也多次對葉門叛軍發動報復性攻擊。
其他人也在看
貝利對英國央行未來降息步伐表示懷疑
英國央行行長貝利在周三表示，中央銀行何時能夠降息仍有相當多的疑慮，但他預期貨幣政策的路徑將繼續逐步下降。 針對英國債券收益率，貝利表示，收益率曲線的陡峭在「發達世界中都是明顯的」。他指出，這一發展的根本驅動力是全球性的，雖然他承認30年期債券利率相當高，但重要的是不要過度關注這一點，因為對長期債券的結構性需求已經減少。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
英倫銀行行長貝利:非常關切聯儲局獨立性受威脅
英倫銀行行長貝利出席議會財政委員會聽證會時,被問及他對美國總統特朗普向聯儲局施壓要求減息的看法。貝利表示,對聯儲局的獨立性受到威脅表示非常關切,稱這是一個非常嚴重的問題。特朗普公開討論解僱聯儲局主席鮑威爾,他還試圖罷免聯儲局理事庫克(Lisa Cook),這引發對聯儲局在不受政治干預的情況下運作能力的關鍵法律考驗。貝利對委員會說:「情況非常嚴重,我非常關切,聯儲局在獨立性和決策能力方面建立了非常良好的聲譽。」貝利又指,他非常嚴肅地對待任何對央行獨立性的威脅,用這種獨立性來換取其他政府決策將是一條非常危險的道路,「我認為貨幣穩定和金融穩定是政策的基礎。」他對議員們表示:「如果我們做到這些,那麼我們就能讓你們去那些理應由政府和議會做決策的領域做決策。」 (BC)#英倫銀行 #貝利infocast ・ 13 小時前
美前財長薩默斯：特朗普令聯儲局陷入信譽危機 批金融界領袖保持沉默
外電報道，美國前財長薩默斯警告，目前金融市場對美聯儲局獨立性的憂慮有限，但情況可能會迅速轉變，目前美國正前所未有地處於美聯儲局信譽危機的懸崖邊緣。 薩默斯稱，美國總統特朗普要求聯儲局減息三厘、無理指責美聯儲局主席鮑威爾，以及試圖不經任何正當程序罷免理庫克的做法，是對美聯儲局的治理帶來攻擊，批評美國共和黨人及金融界領袖在「聯儲局全面政治化」前保持沉默，憂慮特朗普的所作所為會使極不負責任的行為變得正常化。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
【專家分析】美財赤嚴重買美債宜短不宜長
【Now財經台】美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，未來幾個月應該會減息幾次，但節奏可以協商。美國30年期債息觸及5厘水平後，掉頭回落至4.9厘樓下，不過，日本30年長債升至紀錄新高，英國30年國債息率又升至1998年以嚟新高，係咪市場擔心各國控制財政赤字及通脹能力？現時債券係咪不宜沾手？ 鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍指，通脹有機會因加關稅升溫，歐洲、日本等被美國加徵關稅嘅國家，佢哋嘅長債孳息率率先反彈，加上現時關稅仍存在不確定性，若關稅政策遭否決，華政難以處理巨大財赤時，就會繼續發債，當債券供應量增加，長債息就會升。Alan又話，喺通脹壓力及財政赤字高企下，建議投資者唔好大手買入長債，反而可以留意2年以下嘅短債。now.com 財經 ・ 10 小時前
俄羅斯回應特朗普：普京沒有和習近平、金正恩合謀對抗美國！
俄羅斯克里姆林宮週三（3 日）表示，俄羅斯總統普京並未與中國國家主席習近平及北韓領導人金正恩合謀對抗美國，並暗示美國總統特朗普此言可能只是在諷刺。鉅亨網 ・ 1 天前
中國九三閱兵即將開始 習近平、普京和金正恩首次共同公開亮相
【彭博】— 中國周三舉行十年一次的閱兵，國家主席習近平將與俄羅斯總統普京和北韓領導人金正恩一同出席。中國將在此次閱兵式上展示新武器，並展現北京的外交影響力。Bloomberg ・ 1 天前
數據誇大、禁止跌市 「法西斯經濟奇蹟」背後的強國假象
法西斯經濟表面繁榮，實則數據粉飾與行政干預：失業率靠排除統計下降、軍工凌駕民生、工會遭取締、股市被凍結。歷史揭示強國假象背後的危機。Yahoo財經 ・ 13 小時前
北約秘書長警告中國正為長期對抗做準備 擔心中國造艦速度遠超歐美
【彭博】— 北約秘書長馬克·呂特警告稱，俄羅斯和中國正在為「長期對抗」加緊準備國防工業。此前，中國國家主席習近平檢閱了新型軍事裝備，俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁也出席了此次閱兵式。Bloomberg ・ 2 小時前
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行。大會公布指，獲政府批發繫留熱氣球於場內升空僅「供展示用途」，現階段只可供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民。Yahoo新聞 ・ 50 分鐘前
關稅政策｜上訴法院裁定關稅違法 特朗普最快周三提出上訴 指對美國「造成毀滅性打擊」
美國上訴法院在上月底裁定特朗普政府頒發的大部份關稅政策均為違法，但容許關稅措施暫時維持到10月14日。特朗普昨...BossMind ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 12 小時前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前