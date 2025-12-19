青年領袖哈迪遇刺不治消息傳出 孟加拉首都騷亂

（法新社達卡19日電） 孟加拉青年領袖哈迪（Sharif Osman Hadi）遇刺重傷不治，在新加坡醫院過世的消息傳開後，孟加拉首都達卡（Dhaka）今天凌晨爆發騷亂，數千名抗議者走上街頭，要求緝凶。

當局表示，首都市內多棟建築被縱火焚燒，包括兩家主要報紙的辦公大樓，一些員工受困其中。

孟加拉學生團體去年7月因為反對公務員職缺配額制度發起抗議活動，最終導致時任總理哈希納（Sheikh Hasina）下台、流亡印度。哈迪是當時學生運動的要角，他原打算參加2026年2月舉行的國會大選。

哈迪本月12日在離開達卡一間清真寺時，遭蒙面歹徒開槍射擊，頭部中彈，隨後被送往新加坡治療，昨天在醫院不治身亡。

孟加拉消防與民防總局發言人告訴法新社說，哈迪死亡消息傳開後，達卡至少發生3起縱火事件，包括「每日星報」（The Daily Star）及「曙光日報」（Prothom Alo）所在的辦公大樓。

這兩家報紙是孟加拉最具規模的媒體，但示威者指控兩報立場親印度，而印度正是哈希納避居所在。

新加坡當局今天稍早宣布，哈迪在當地醫院過世。新加坡外交部聲明指出：「儘管醫療團隊全力搶救，但哈迪仍傷重不治。」新加坡方面正協助孟加拉當局處理遺體運返事宜。（編譯：紀錦玲）