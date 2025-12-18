青年3年前涉改國歌等煽動罪成判教導所 服刑7月後獲保釋申上訴 高院今裁得直獲釋

現年 21 歲青年被指 2020 至 2022 年篡改國歌歌詞，及在「連登」發布「港獨」口號等。青年承認煽動、侮辱國歌國旗等 4 罪，2022 年 12 月被判入教導所。他於 2023 年 7 月，不服定罪及刑罰提上訴，案情押後近兩年。他早前放棄定罪上訴，周四（18 日）於高等法院處理刑罰上訴。



律政司一方提出，根據條例，年滿 21 歲不可再羈留於教導所，但指因上訴人曾獲保釋，「未坐爆都要繼續坐（教導所最長的 3 年羈留期）」，又指若考慮年齡問題，可判勞教中心或監禁。上訴方則指，上訴人在判刑前已還押 2.5 個月，被判入教導所後，亦已在院所羈留 7 個月，即等同被羈留約 9 個月，才獲保釋等候上訴，認為羈留時間有足夠阻嚇性，而有案例是判社服令。



法官黎婉姫一度指或改判短期監禁，及後稱本案情況特殊，裁定青年上訴得直，撤銷教導所命令，即時釋放，稍後頒下判詞。翻查資料，本案為「舊煽動罪」的首宗上訴得直案件。