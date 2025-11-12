青年TVB App「出Push」刑毀罪成 提定罪上訴 指或以為獲授權

《無綫》職員 2022 年錯誤在手機應用程式發出連結，青年登入後發出「比家超见记者」等多條推送通知（App push），被裁定刑事損壞罪成，判社會服務令。他不服定罪提上訴，案件周三（12 日）於高院處理，暫委法官李俊文將於 3 個月內頒判詞。



上訴方指出， TVB 的系統自動授權予公眾進入，上訴人或認為自己獲授權。律政司一方則指，沒證供指出 TVB 授權進入系統，而上訴人具備電腦知識，理應懷疑系統出錯，不會誤會自己獲得授權。

上訴方：或認為獲授權進入系統

上訴人薛俊希（事發時 20 歲），原審被裁定「刑事損壞」罪成，裁判官劉綺雲判處 200 小時社會服務令（見報道）。薛由大律師關百安代表上訴，案件由高院暫委法官李俊文處理。

上訴方不爭議，當日他用自己帳戶登入系統，再推送相關訊息。上訴方爭議，事發當日 TVB 的系統自動授權他人進入，本案沒有證據證明，TVB 不授權予他人進入，上訴人或認為自己獲授權進入。

原審時，庭上只有一份 TVB 員工的證供轉述有同事疏忽出錯，上訴方指它只屬傳聞證供。但上訴方同意，TVB 的原意並非授權予上訴人進入系統。

庭上又引用「店舖開門」作比喻，上訴方指情況有如店舖每天開放 9 時至 5 時，但有一天改為 24 小時開放 。

涉案的 App push 內容，包括「比家超见记者」。

上訴方：版面沒提醒或警告字句

法官關注，以常識而言 TVB 是電視台，不可能授權讓任何人隨便上載資料。

上訴方則指，當時版面提供連結，按下去又出現字眼「Don’t have account? Sign up now.」，邀請使用者設立帳戶，沒有其他提醒或警告字句，一般人不會了解連結用途。

律政司一方：店面掛「Open」

不代表邀請入店肆意塗鴉

律政司一方則指，庭上亦沒有證供指出，TVB 當時有授權他人進入系統，又續以「店舖開門」作比喻，指即使店面掛上「Open」字眼，不代表邀請人進入店內肆意塗鴉。

而上訴人於錄影會面中曾表示，知悉 TVB 應用程式用作接收新聞。當時他一直在系統輸入訊息，一開始應用程式沒有推送，他不斷嘗試後，應用程式最終推送他輸入的訊息。即使版面邀請人設立帳戶，但沒有邀請人推送資料。而上訴人當時為大學生，於國泰 IT 部門當兼職，有電腦知識，理應懷疑當時系統出錯，不會誤會自己獲授權取用系統。

案情：職員錯發網站連結

青年登入推送通知

2022 年 5 月 3 日凌晨，《無綫新聞》的職員在《無綫新聞》的手機應用程式錯誤發出一網站連結，薛俊希登入後以管理員身分發出包括「比家超见记者」、「hihi」等的通知，被控刑事損壞。

案件編號：HCMA270/2023（KTCC2051/2022）

