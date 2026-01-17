青朗公路工程車與的士相撞釀六傷

【Now Sports】盛傳皇家馬德里已選定長遠領軍人選，那就是前利物浦領隊高普。西班牙著名記者 Guillem Balague表示，雖然皇家馬德里目前由艾比路亞領軍，但會方已看中來季領軍人選，那是德國籍名帥高普。他甚至表示「皇家馬德里100%想要他，而皇馬會長佩雷斯是「不會接受拒絕的人」，可見對高普志在必得。自從離開利物浦後，高普並沒再執教鞭，有傳只有皇家馬德里及德國國家隊的職位可打動他。早於高普之前執教多蒙特及利物浦時，其名字已與皇馬扯上關係，只是他當時以不懂說西班牙語及已有其他想法為由，並未接受皇馬這份差事。艾比路亞剛接替沙比阿朗素成為皇馬主帥，沒想到首場領軍比賽，就是周中在國王盃被乙組球隊阿爾巴塞特以3:2打敗，無緣晉身8強，球隊周六將會在西甲出戰利雲特。西甲 皇家馬德里VS利雲特Now TV 632台 17/01 21:00直播

now.com 體育 ・ 17 小時前