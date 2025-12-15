精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
青森地震後居民倉皇出逃！ 市區交通癱瘓成災難片？
青森地震後居民倉皇出逃！ 市區交通癱瘓成災難片？
青森夜半7.5震！70米通訊塔搖搖欲墜，48戶居民半夜打包逃命，路封車擠成一團
哇，日本東北這回可沒閒著，12月8日晚間11點多，青森縣外海突然來了場7.5級大震，震源深54公里，八戶市直接挨了6強的狠勁兒，感覺像地板在跳探戈！
誰知這還不夠，隔天一早餘震又接力，最高竄到6.4級，青森以東海域晃個不停。 海嘯警報一拉，岩手縣久慈港浪高70公分，北海道浦河町也50公分湧上來，
嚇得當地10萬人打包上路避難。 結果呢？八戶市中心一棟NTT大樓屋頂，那座1970年就豎起來的70米鐵塔，支柱啪一聲斷了根，螺栓還四散脫落，像極了老爺鐘的壞掉一刻。
居民們揉眼醒來，發現家門口變成「危險區」，這劇情轉得比地震還快啊？
鐵塔「斷腿」危機：老將軍的隱藏傷疤
這鐵塔可不是新丁，建自1970年9月，專門扛手機訊號和無線通訊，每年例行檢查都過關，最近一次也沒紅燈。 但8日深夜那6強一晃，它四根支柱中一根直接斷裂，塔身還微微歪了位，
總高100米（樓29米加塔70米）的傢伙，現在看起來像喝醉的巨人，隨時可能親吻地面。NTT東日本公司隔天一查，臉都綠了，趕緊封鎖周邊。
想想看，居民半夜被敲門叫醒，拖著行李箱衝出門，外面還下著雪，誰不心跳加速？八戶市政府零點鐘就下令，48戶人家全得去柏崎公民館或飯店暫住，
到早上8點，已有3戶擠進NTT包下的房間，剩下的還在路上掙扎。這不只斷塔的事，地震還讓當地鋅冶煉廠停擺，半導體供應鏈小小卡關，東北物流也跟著喘不過氣。
哎，原本安穩的冬夜，變成全城大逃殺，誰說日本地震只會搖房子？
避難通知來襲：從睡夢中驚醒的尷尬一刻
凌晨1點，通知一到，柏崎四丁目一片雞飛狗跳。居民小聲抱怨：「剛躺下沒多久，外面電線斷了，路還鼓起包，像長了膿瘡。」
八戶市災害對策課長在NHK訪談裡直呼：「橫搖1分鐘，文件灑滿地，我躲桌下想，這下玩完了！」 公寓裡的阿姨說，碗盤全砸地，站都站不穩，感覺地面像在頂屁股。
更慘的，八戶港海嘯40公分湧來，酒店員工忙著叫救護車，裡頭客人多數輕傷，但意識清醒，架子倒的東西砸一地，現場像被搶過。 縣府不手軟，封了國道45號1公里，
柏崎一丁目的340號和階上線也關門大吉，沒個明確開關時間。市中心車龍排到天邊，司機們邊按喇叭邊刷手機，等著更新。
NTT道歉信寫得密密麻麻，說修復至少三週，期間訊號可能斷斷續續，粉絲們的Line訊息，怕是要變鴿子傳書了。
餘震連環炮：海嘯警報下的東北大混戰
別以為主震結束就好，9日早上6點52分，餘震5.1級又來，深度才30公里，八戶、野邊地、盛岡全中4級，北海道到靜岡都晃了1到3級。
海嘯警報拉到3米高預測，北海道日高市新甲府町2千多戶、3千六百人全撤，總計10萬人聽令疏散。 台灣旅客在青森泡溫泉，正high時水池晃成浪，裸奔衝出浴池，
Threads上發文：「人生最猛地震，雪中狂逃，幸好沒滑倒！」 東北新幹線福島到新青森段停擺，JR東日本忙著搶修。 停電戶從2700飆到4200，青森縣16傷，
八戶市獨吞12個，北海道阿姨還因冰路摔跤加碼。 首相高市早苗開官邸對策室，30人掛彩，一屋起火，NHK主播聲音都抖：「這波餘震，感覺像在追命。」
東北這片雪地，瞬間從度假天堂變成警戒模式，誰還敢小看大自然的惡趣味？
震後小插曲：便利店的「水災」與鐵路停擺
八戶一間7-11女店員回憶：「搖3、4分鐘，貨架全倒，酒瓶碎滿地，地板淹成河，整理到天亮。」 氣象廳專家郭鎧紋提醒，這震跟311同在日本海溝，北移趨勢明顯，
一週內可能有更猛的，台灣也得盯緊。 總之，鐵塔斷了不只斷訊號，還斷了居民的安穩覺，修復期內，大家得習慣這「斷網生存遊戲」。
Japhub小編有話說
呼，這場青森震盪，鐵塔斷腿像極了生活的小意外，搖一搖就得全家動起來。幸好傷亡不大，但餘震還在鬧，下次去東北記得多備保險和App警報，別讓好景氣變驚魂記！
有類似震感分享，歡迎留言聊聊，一起當防災達人。
