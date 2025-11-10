青森拉麵店員徒手擊退野熊 受傷後仍在工作

青森一間拉麵店昨日（9 日）凌晨有熊出沒，店員在後門準備食物時遇襲。 （TBS NEWS 報道畫面）

日本野熊襲擊人類事故持續，人心惶惶之際，有拉麵店員奮力自衞，結果勇退野熊。TBS NEWS 報道，昨日（9 日）凌晨 4 點左右，一名 57 歲的男性員工在青森三戶町一家拉麵店開門營業前準備食物時，在店舖的後門被一頭約一公尺長的熊突襲，抓傷了臉部。

青森今年 2,500 宗熊出沒創新高

報道引述這位拉麵店的店員說，儘管當時眉間已被抓傷，但他還是把牠甩了回去，然後熊就朝山上跑去了。另有報道指，隨後回店工作的一位同事來到時發現他仍在工作，查問後得知他被熊所傷，馬上通知警察及消防，把他送往醫院治理。事主右眼睛附近臉部被抓傷，送往八戶市立醫院治療，沒有生命危險。

涉事拉麵店結果須休業一天，由於事發地點距離市政廳僅一公里，警察隨後加強巡邏。青森縣是野熊出沒熱點，今年已記錄到約 2,500 宗熊出沒報告，創歷史新高，而今次拉麵店的個案已經是縣內第十宗熊襲擊人類的事件。

野熊襲擊店員的位置，在拉麵店的後門。 （TBS NEWS 報道畫面）

面對全國熊蹤處處，共同社報道，日本郵便公司上周四（6 日）暫停了秋田縣一部分地區的郵件收發。為了確保員工安全，各郵局亦可以自行決定暫停收發郵件。在熊出沒地區，現時下午五點以後原則上就會停止使用摩托車投遞郵件，窗口業務也會視情況而暫停。

其他屬下員工需要外勤服務的企業，也採取不同策略保護員工。NTT 東日本本月在岩手縣雫石町面向集團員工首次舉辦了學習驅熊噴霧等用法的研修會。員工進山維護和修理通信設備之際常備噴霧。雅瑪多運輸公司則在 10 月已制定了遭遇熊之際如何應對的內部指導方針；若受傷害的風險增大，也有可能停止收發快遞。