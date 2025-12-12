精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
「311級再來」機率飆1%！ 日本氣象廳罕見拉7天紅燈！
「311級再來」機率飆1%！ 日本氣象廳罕見拉7天紅燈！
6.4級餘震的清晨驚醒
8日深夜7.5級震源深30km，最大震度6強，讓青森岩手晃到杯子飛，9日凌晨又來6.4級餘震，深度僅10km，青森部分地區震度4，道路裂縫建物輕損。
共同社報導，這波餘震讓數百戶斷電早恢復，但內閣府呼籲「強化版防災」，固定家具確認海嘯逃生線。網友在X調侃：「餘震6.4，東北早安禮。」這種驚醒，這清晨總讓人睡意全無。🌅
百分之一機率的罕見紅燈
氣象廳比對全球歷史地震，類似模式下大震機率飆升，從千分之一到百分之一，這是2015年東日本大震後首次拉警報。
讀賣新聞報導，2011年7.3級前震後大震，1963年擇捉島7.0級後18小時8.5級，官方強調「不保證一定發生，但風險高，保持警惕」。
網友在PTT防災板po：「1%大震，避難包該加水了。」香港LIHKG笑說：「7天紅燈，台灣地震怕怕。」這種紅燈，這機率總讓警戒多點緊張。📈
內閣府的家具與聯絡強化
內閣府修訂計劃，推智能手機警報、社區避難所，預算增1000億日圓建防火網。NHK報導，首都圈老人多，醫療點擴建，更新家人聯絡和計畫。
網友熱議：「強化防災，地震包瑜伽墊必備。」這種強化，這家具總讓準備多點安心。🛡
網友的7天警戒熱議
事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「日本青森7.5級餘震6.4，7天8級機率1%紅燈！」香港讀者笑：「擇捉島18小時大震，冬日地震新玩法？」
有人怒：「2011大震教訓，政府早動！」；有人嘆：「840萬無家，疏散生活太慘。」共同網預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「會不會推VR地震訓練」。
這種熱議，這警戒總讓人邊笑邊嘆：餘震慘，預警更穩。📱
Japhub小編有話說
哇，這北海道警報瓜看完，小編的避難包都塞滿了！從6.4餘震到1%大震機率，這7天太戲劇。
如果你有地震自保妙招，或三陸趣聞，留言區分享～下次挖個不震的日本海岸趣聞，浪花點哦！
其他人也在看
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
日本青森縣以東海域 6.7 級地震 氣象廳發海嘯警報｜Yahoo
日本青森縣以東海域，本港時間今早（12 日）發生黎克特制 6.7 級地震，震源深度 20 公里，屬於淺層地震。北海道、岩手縣、宮城縣等都有明顯震感。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
日本近期或發生更大規模地震
當地時間今日11時44分左右，日本青森縣以東海域發生6.7級地震並觸發海嘯預警後，東京大學地震研究所的酒井慎一教授在接受日本媒體採訪時指出，目前尚不清楚震源的準確位置，但推測可能是此前地震活動的一部分。北海道大學的高橋浩晃教授表示，目前北海道·三陸外海後續地震注意力資訊仍在發布中，未來仍有可能發生比本次6.7級地震及12月8日深夜7.5級地震規模更大的地震。#日本 #地震 (CW)infocast ・ 1 小時前
日本再發生6.7級地震 震源位於青森縣以東近海
《共同社》報道，日本氣象廳今日(12日)向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣發佈海嘯提醒資訊。氣象廳稱，此次地震的震源位於青森縣以東近海，推測震級為M6.7級。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
中國外交部: 日本地震多地地震 再次提醒國民避免赴日
新華社報道，12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多次地震，最大震級達7.5級。目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續或有更大地震。外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。#日本地震 (CW)infocast ・ 1 天前
日本強地震警告，是否意味著「大地震」即將來臨？
AFP via Getty Images 日本東北部在週一（12月8日）發生規模7.5級的地震之後，當局再次警告未來可能出現超級地震。 這意味著日本人再次將注意力投向「大地震」——指那種百年一遇的強震。 今年9月，日本地震調查委員會表示，未來30年內，南海海槽（沿日本太平洋海岸延伸的地震活躍區）發生超級地震的機率為60%至90%。 4月，當局曾警告，超級地震可能引發超過20米（66英尺）高的海嘯，衝擊東京及其他縣市。他們預測，死亡人數可能達30萬人，經濟損失將以萬億美元計算。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
早晨天氣節目(12月12日上午8時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 5 小時前
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(12月12日)天氣預測，大致多雲。日間部分時間有陽光，最高氣溫約24度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。 展望未來一兩日風勢仍然頗大。明日稍後轉吹北風，有一兩陣雨，氣溫顯著下降。星期日及星期一市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
日本青森縣東部海域再發生6級以上地震
日本青森縣東部海域再發生地震。《共同社》報道，當地上午11時44分，青森縣以東海域發生6.7級地震，震源深度20公里。據《新華社》報道，地震是6.5級，日本政府發布緊急地震預警，又發出海嘯預警，指可能出現高達1米的海嘯。 (ST)#青森縣地震 (ST)infocast ・ 1 小時前
日本青森東部海域5.9級地震沒引發海嘯 暫無人員傷亡報告
日本青森縣東部海域發生5.9級地震，目前暫無人員傷亡報告。日本氣象廳說，地震發生於當地晚上11時52分左右，震央位於北緯40.9度、東經142.8度，震源深度約30公里，地震並未引發海嘯災害。青森縣東部海域於過去的星期一晚曾發生7.5級地震，震央位於北緯41.0度、東經142.3度。（BC)#日本 #地震infocast ・ 1 天前
41歲戴夢夢生日宣布誕女 曾歷人工受孕之苦打過300針
戴夢夢（Renee）今日（12日）41歲生日，並正式宣佈已誕下女兒Brianna，並透露BB已出生兩星期，幸福滿瀉。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局
最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。鉅亨網 ・ 3 小時前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 4 小時前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶
馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【惠康】買精選高露潔/貝齒產品滿$128 即送總值$91禮品（即日起至18/12）
今期惠康優惠有買精選高露潔/貝齒產品滿$128 ，即送總值$91豐富禮品，包括1條唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝(價值$41)、1包倩絲卡通迷你紙手巾18包裝(價值$20)及1張$30票尾現金劵(價值$30)。YAHOO著數 ・ 46 分鐘前