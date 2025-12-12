「311級再來」機率飆1%！ 日本氣象廳罕見拉7天紅燈！

6.4級餘震的清晨驚醒

8日深夜7.5級震源深30km，最大震度6強，讓青森岩手晃到杯子飛，9日凌晨又來6.4級餘震，深度僅10km，青森部分地區震度4，道路裂縫建物輕損。

共同社報導，這波餘震讓數百戶斷電早恢復，但內閣府呼籲「強化版防災」，固定家具確認海嘯逃生線。網友在X調侃：「餘震6.4，東北早安禮。」這種驚醒，這清晨總讓人睡意全無。🌅

百分之一機率的罕見紅燈

氣象廳比對全球歷史地震，類似模式下大震機率飆升，從千分之一到百分之一，這是2015年東日本大震後首次拉警報。

讀賣新聞報導，2011年7.3級前震後大震，1963年擇捉島7.0級後18小時8.5級，官方強調「不保證一定發生，但風險高，保持警惕」。

網友在PTT防災板po：「1%大震，避難包該加水了。」香港LIHKG笑說：「7天紅燈，台灣地震怕怕。」這種紅燈，這機率總讓警戒多點緊張。📈

內閣府的家具與聯絡強化

內閣府修訂計劃，推智能手機警報、社區避難所，預算增1000億日圓建防火網。NHK報導，首都圈老人多，醫療點擴建，更新家人聯絡和計畫。

網友熱議：「強化防災，地震包瑜伽墊必備。」這種強化，這家具總讓準備多點安心。🛡

網友的7天警戒熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「日本青森7.5級餘震6.4，7天8級機率1%紅燈！」香港讀者笑：「擇捉島18小時大震，冬日地震新玩法？」

有人怒：「2011大震教訓，政府早動！」；有人嘆：「840萬無家，疏散生活太慘。」共同網預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「會不會推VR地震訓練」。

這種熱議，這警戒總讓人邊笑邊嘆：餘震慘，預警更穩。📱

