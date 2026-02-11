狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
青森弘前公園、弘前城跡櫻花、紅葉四季美景一網打盡！各季節魅力亮點完整介紹
弘前市位在青森縣西部，是一座擁有約400年歴史的城下町，市區的街道或建築物至今仍能感受得到往昔氛圍，也是津輕的主要城市。弘前公園坐落於市中心，公園內有著堪稱「日本第一櫻花」或紅葉等四季美景，還有東北唯一現存的「弘前城」天守閣，更是不能錯過！來一起走一趟弘前公園、弘前城跡，看看青森縣融合自然與歴史的知名景點吧～
弘前公園、弘前城跡小介紹
弘前城為距今約400年以上、西元1603年弘前的初代藩主津輕為信，為了管理津輕地方決定建造新城，選定了現在弘前的這個位置。後來在1611年由二代藩主津輕信枚，規劃了五層建築的天守閣，並在周圍加蓋數個箭樓、城門、石牆、土砲台等擁有萬全防御準備的高岡城（之後的弘前城）順利完成，而城下町的建設也在這時陸續跟進，目前在市區各處保留了多個武士住宅、商家、寺院等國家重要文化財的建築物。
上空俯瞰弘前公園與弘前成天守閣（圖片提供：弘前市）
津輕為信銅像 Phurinee Chinakathum / Shutterstock.com
以破天荒的規模遠近馳名的東北名城弘前城，1627年五層的天守閣卻因雷擊整個被燒毀，之後以沒有天守閣的狀態持續了好一陣子。到了1810年因幕府令下守衛蝦夷地（現在的北海道）有成，第九代藩主津輕寧親於是改建城中心部的箭樓（辰巳櫓），成了東北地方唯一現存的弘前城天守閣。
三層的弘前城天守閣
2015年因為石牆修理工程的關係，移動了整座天守閣，目前仍暫放於城區的中心部，尚未歸位
明治維新之後日本邁向近代化，1895年城跡以弘前公園身分再出發，不但留下了天守閣、箭樓、城門等藩政時代的模樣，更增加了豐富的自然景觀，弘前公園成為市民休憩的好地方。每到櫻花或是紅葉等旺季，來自世界各國觀光客大批湧入，躍身為青森縣超人氣旅遊景點。
賞花遊客
該怎麼去弘前公園？推薦車站前的100日圓巴士
可搭電車或飛機從東京出發前往青森縣弘前市，在JR東京站搭東北新幹線到新青森站，轉當地電車到弘前站。而飛機則由羽田機場直飛青森，到青森機場換巴士或計程車前往弘前市區。
◆搭乘電車前往
・東京站～新青森站（所需時間：約3小時）
・新青森站～弘前站（所需時間：約40分鐘）
◆搭乘飛機前往
・羽田機場～青森機場（所需時間：約1小時15分鐘）
・青森機場～弘前機場（所需時間：巴士約55分鐘）
Shawn.ccf / Shutterstock.com
弘前站～弘前公園距離約2km不算太遠，許多人選擇步行或搭計程車移動，不過想要推薦大家另一個方便的交通方式，在市内循環行駛的「100日圓巴士」，不管在哪裡下車車資都是100日圓。其中一站就在弘前公園附近，每10分鐘一班，簡單省時又省力！
◆步行
・弘前站中央口～弘前公園（所需時間：約30分鐘）
◆計程車
・弘前站中央口～弘前公園（所需時間：約10分鐘）
◆巴士
・弘前站中央口～弘南巴士「市役所前」下車（所需時間：約15分鐘）
有英文介紹的100日圓巴士
弘前公園必看景點？在廣大公園內享受自然美景
弘前公園占地約492,000平方公尺，視野遼闊舒適，大概2個小時左右就能走完，各個主要景點均設置了導覽地圖，不用擔心會迷路。公園有好幾個入口，建議第一次去的人可以從正面玄關的追手門進入。
追手門與外護城河景色（夏季）
公園內的導覽地圖
打造以櫻花樹為主的自然景觀，公園步道整頓完善，非常適合散步。有時坐下來眺望周圍景色，有時近距離欣賞各種植物，或是準備好食物到廣場野餐等等，用自己喜歡的方式度過悠閒時光。
公園內步道（圖片提供：弘前公園綜合情報網站）
弘前公園中心部望出去的岩木山
包括追手門、古城舊址直接移作園内設施，含天守閣在內箭樓現存3座、城門5座，參觀重要文化財也是遊弘前公園的另一個樂趣。特別是城門，保有戰國時代風貌的本色建物，為了容易攻擊敵人而設置的槍眼或外凸的方格等機關。
夏天的南內門
門上看得到心型等的金屬零件設計，超有趣
其他還有像鮮豔的朱紅色橋、春天划船過護城河，依照季節不同，公園內的景色也不太一樣，每次來都會有新的發現！外護城河周邊有多處留有城下町風情的住宅，時間允許的話安排一併逛逛吧。
夏天的「杉大橋」
北門附近的「石場家住宅」（重要文化財）
弘前城跡觀光重點？天守閣內部開放參觀
公園逛完之後就能轉往弘前城天守閣囉～天守閣所在位置的中心部（本丸）屬於收費的區域，記得購買入園券，另外有搭配可欣賞多種植物與紅葉的植物園共通券。
◆收費區域入園料金（弘前城本丸、北郭）
・1日入園券：成人320日圓、兒童100日圓
・共通券：成人520日圓、兒童160日圓
・開放期間、時間：4月1日～11月23日 9:00～17:00（4月23日〜5月5日 7:00～21:00）
※11月24日～3月31日免費入園（天守閣閉館）
印有弘前城天守閣圖案的入園券 Meeh / Shutterstock.com
本來建在石牆上的弘前城天守閣，正如上面所介紹的，現在暫時擺放在仮天守台上。天氣好的話，看得到臨時設置的展望台後方出現岩木山身影，岩木山與天守閣攜手登場的景象可說是期間限定，實在很難得，記得多拍幾張留念喔！（石牆修理預計在2025年完成）
弘前城天守閣與岩木山
三角形人字型屋頂與屋頂上的鯱等設計流露出江戶時代風情
只要持有入園券，就能參觀天守閣內部，爬上階梯每層樓逛逛，想像化身城主眺望窗外遠景，不過要注意的是冬季期間（11月24日～3月31日）是不對外開放的。
指定為重要文化財的天守閣內部
從任何角度看出去都能看到弘前市
春意盎然～櫻花滿開沉醉花筏
弘前公園最吸睛的季節非春天莫屬了，重頭戲「弘前櫻花節（弘前さくらまつり）」每年的賞花人潮都超過200萬人，由片片櫻花交織出的絕美景色，使國內外遊客流連忘返。園内種植了52種、約2,600棵櫻花樹，最佳賞櫻時間在4月下旬～5月上旬，粉紅點綴城跡的美麗搭配讓人看得癡迷！透過獨家剪枝技術以及細心管理之下培育出的櫻花，花瓣數量豐盈，迎接滿開的姿態十分壯觀看頭。
飽滿可愛的櫻花花瓣
西護城河櫻花滿開，划船愜意賞櫻
這裡可以見到櫻花隧道與弘前城天守閣一併亮相、櫻花花瓣掉落到護城河面成了粉紅色地毯「花筏」等非常好拍，夜間點燈活動，夜櫻有別於白天的美，「日本第一櫻花」果然名不虛傳。
「櫻花隧道」少女心噴發
護城河上的粉紅櫻花地毯「花筏」
櫻花、岩木山、弘前城天守閣完美演出
倒映水面上的櫻花與春陽橋
夏季活力～藍天綠意帶來元氣
櫻花祭結束後，緊接著換上滿滿綠意，清純的蓮花盛開迎接夏天到來，公園內鮮綠與藍天形成強烈對比。園內多了衝著8月「弘前睡魔節（弘前ねぷたまつり）」而來的遊客，常見人們一手拿的霜淇淋一邊散步，亦是弘前的夏季景象，靜靜的坐在長椅上感受自然，感覺身心都被療癒了呢～
晴空下的弘前城天守閣
隨處都有樹蔭，夏天散步不煩悶
7〜8月是賞「蓮池」蓮花的最佳時期
秋高氣爽～豔麗紅葉染紅古城
進入10月後，園内的櫻花樹與楓樹葉由綠轉紅，天守閣跟城門增添莊嚴氣息，秋高氣爽的好天氣，被風吹落的枯葉鋪成秋色地毯，鮮黃銀杏木或是夜晚點燈後的嬌美紅葉等，許多秋季美景可以逛上好一陣子。除了紅葉之外，更有豪華絢爛的菊人形與菊花展示的「弘前城菊花紅葉節（弘前城菊と紅葉まつり）」，特別的活動錯過可惜。
南內門與紅葉
西城郭的銀杏樹
夜間點燈後的紅葉與白天有著截然不同的美（圖片提供：弘前市）
菊人形展示
白色冬季～極寒雪國難忘體驗
接近冬季，早一點的話在11月就有機會見到降雪，園內被白雪覆蓋，每年2月舉辦的「弘前城雪燈籠節（弘前城雪燈籠まつり）」設置了約150座的雪燈籠，超級夢幻！矗立在燈光下的弘前城天守閣、可愛的迷你小雪屋群、當地居民精心製作的雪雕像等，雪白的藝術品與種類豐富的冬季活動是豪雪地帶津輕的重要觀光資源。還有在積雪深厚的櫻花樹打上燈光，寒冬中重現櫻花之美的「冬櫻點燈（冬に咲くさくらライトアップ）」很受到矚目。
星光下的弘前城天守閣與雪燈籠
睡魔節時所使用的鏡繪、見送繪在「津輕錦繪大回廊」中展出
化身春櫻登場「冬櫻點燈」
結冰的外護城河與追手門
弘前公園內的服務台工作人員配戴口罩或面罩，公園入口處請遊客配合消毒手指與配戴口罩，戶外設置請遊客保持社交距離並且配戴口罩的宣導看板，活動期間請遊客填寫個人聯絡資料等預防措施。
●新型冠狀肺炎預防措施
園內設施與設備等進行消毒、除菌、清潔／設置消毒液／加裝隔離板／工作人員配戴口罩、洗手、消毒、漱口、測量體溫／請入園者配戴口罩
園區內的宣導看板
弘前公園內四季分明的美麗景色，走過江戶時代的名城遺跡，加上櫻花與大自然和諧相處的氛圍，說是「一生之中必看的絕景」也不為過吧～有機會親自來一趟弘前公園，品嘗這份感動吧！
1, Shimoshiroganecho, Hirosaki-shi, Aomori
中央弘前
0172-33-8739
Text by：下田 翼
※本文為2021年3月時的資訊，最新情報請上網查詢官方網站。
弘前公園附近的飯店
Omachi 1-1-2 , Hirosaki, Aomori
弘前
▼你還會有興趣
其他人也在看
港人報團北上倍增 業界︰受尋秦記影響 西安成新寵
今年農曆新年請兩天假就可以連放9天長假期，不少市民已計劃好外遊，甚至最早在周六出發「避年」。永安旅遊表示，距離新歲尚有一星期，目前報團人數與去年比升一成，當中長線升約四成，中國長線增兩成，而亞洲線則持平。日韓仍是港人首選的旅遊目的地，但是內地團的數目亦不斷上升。永安旅遊總經理馬世文指，受電影《尋秦記》熱潮影響，近期西安更成為熱門報團目的地。馬世文透露，市民近年跟團到內地比例愈來愈高，由疫情前佔總體約25%至30%，升至去年50%至55%。中國長線團更連續3年錄得升幅，當中去年出團量按年升逾1倍。他分析，內地的景點及設施持續提升，加上高鐵網絡發展，令港人北上旅遊更便捷，「最近很火熱的兩個目的地，一個是重慶，另一個是西安。」當中受到電影《尋秦記》帶動，近兩個月西安報團率增幅約四成。
中山親子遊 1 小時直達！5 大必去景點 + 抵住親子酒店全攻略
Trip.com 為你推介 5 大中山親子遊必玩景點、親子住宿推薦，以適合親子的角度計劃你的中山親子遊，讓大家都能玩得安心又盡興。
首爾版『中環＋深水埗』？聖水洞必行區域曝光，文青同潮人竟然可以同時滿足！
行厭咗明洞弘大？首爾最潮聖水洞攻略！一文睇晒DIOR旗艦店、Tamburins、馬鈴薯排骨湯、Cafe Onion等必去景點，仲有詳細交通指南同住宿推介，帶你深入韓國後生仔最愛嘅創意街區！
【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊
位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。 除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。 main image：KungChuyada / Shutterstock.com
農曆新年好去處｜廣州佛山純玩3天團優惠低至56折！4大樂園門票全包、體驗Barbie飛車、大馬戲表演
農曆新年將至，KKday推出廣州及佛山純玩3天團，專為親子設計，一個價錢已經重本包覽四大熱門樂園門票，由馬戲團睇到企鵝，再玩埋彩虹滑道。最貼心是安排連續兩晚入住同一間佛山酒店，不用每日執行李搬酒店，真正做到輕鬆純玩。現時團費低至6折優惠，成人每人只需$799起，連服務費除開每日人均$346.3，新年黃金檔期「手快有手慢無」，即睇必玩亮點！
3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時
終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。 最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！
去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選
說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。 東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！ 首圖照片來源：Booking.com
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！ 這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。 從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。 首頁照片：PIXTA
澳門新年煙花匯演2026｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳煙花套票81折優惠！$682起包自助晚餐＋觀光層門票
農曆新年去澳門，重頭戲當然是看煙花！今年澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）及3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演，想在旅遊塔下或者海邊看煙花，至少要提早幾小時霸位，又要忍受人擠人的痛苦，未看先累透。想舒舒服服欣賞煙花，同時還能品嚐豐富美食？推介全澳門必去打卡觀賞點——澳門旅遊塔360°旋轉餐廳。最近KKday和Klook均推出「澳門煙花匯演旋轉餐廳煙花套票」81折優惠，自助晚餐連觀光層門票只需$682起！今個新年，一於帶另一半或屋企人，在223米高空過一個儀式感滿滿的新春吧！
銀娛(00027.HK)「嘉佩樂」酒店正式開幕 提供95間套房和別墅
銀河娛樂(00027.HK)旗下最新酒店「嘉佩樂」正式啟幕，為府邸式渡假酒店，針對高端賓客，提供95間套房和別墅，賓客可享有24小時私人管家服務、行李裝拆等服務。 酒店內的別墅設兩房及四房戶型，當中天際四房式別墅面積近700平方米，設有專屬室內花園、休閒室、健美室、遊戲室及多媒體娛樂室等；而天際兩房式別墅亦配備多項專屬設施，更設有專為家庭而設的童趣房。至於尊尚兩房式及尊尚套房由128平方米起，設有室內私人泳池、日光浴床及大理石浴室等。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
日本山陽新幹線車票優惠｜送日本景點9折優惠碼！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了山陽新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
攜程(09961.HK)Trip.com：港人春節長假傾向亞太區中短程旅遊
攜程-S(09961.HK)旗下國際一站式旅遊服務平台Trip.com公布最新旅遊數據，指出農曆新年將至，今年長假期港人較傾向於選擇在亞太區內的短程至中程旅遊，反映旅遊市場復甦強勁，而且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約40%香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早兩個月以上進行預訂。其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，反映各地旅客均提早部署農曆長假期。 旅遊目的地方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼繼續成為港人熱門旅遊目的地，中短途行程佔整體約六成，而長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。從年齡層分布觀察，35至49歲群組佔比最高，家庭與親子出遊需求明顯；同時，18至34歲年輕旅客以及長者旅遊比例均有上升趨勢，展現「多世代同行」的節日出遊新氣象。 Trip.com又指，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地，數據顯示入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿
日本九州新幹線車票優惠｜即減$150！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了九州新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
銀娛(00027)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕
銀河娛樂(00027.HK)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕。這間酒店僅提供95間套房和別墅,通過有限的房間數量專注怡人的親切感和專屬感。澳門銀河 嘉佩樂的開幕,進一步鞏固「澳門銀河」作為區內首屈一指體驗式旅遊目的地的地位。銀河娛樂集團首席營運總監 — 澳門祁嘉杰表示:「『澳門銀河』自創立以來,即致力打造匯聚全球頂級款待服務與極致奢華體驗的目的地。我們欣然向來自世界各地的珍貴賓客呈獻『澳門銀河 嘉佩樂』酒店,此全新項目體現了我們標誌性且不斷進化的『傲視世界 情繫亞洲』服務理念——不僅是專崇個性化,更預見所需,承諾真正的奢華不再僅關乎盛大場面,而在於稀世珍享。」嘉佩樂酒店集團高級運營副總裁 Clive Edwards 表示:「此次與『澳門銀河』的強強聯合,是嘉佩樂品牌願景的獨特詮釋:於綜合度假城之中打造一處私密而具府邸格調的避世雅境。賓客在臻享『澳門銀河』各項世界級設施的同時,體驗嘉佩樂備受讚譽的待客之道,沉浸於嘉佩樂文旅官精心策劃的專屬體驗,探索澳門特有的深厚文化底蘊。」銀河娛樂集團主席呂耀東總結:「澳門銀河 嘉佩樂以建築美學、精細服務、經典美饌,以及私密居停為我們最講究的貴賓構建全面
Trip.com 農曆新年旅遊以亞太短線遊最受歡迎
隨着農曆新年臨近，今年的「請二放九」長假期帶動港人出遊。根據Trip.com最新航班及酒店數據，亞太區短至中程旅程仍為港人旅遊首選，反映出旅遊市場復甦強勁且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約四成香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早2個月以上進行預訂，其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，顯示各地旅客均提早部署農曆長假期，希望能夠制訂最心儀的旅遊行程。 亞太地區為熱門目的地,家庭與多世代出行成主流。在目的地選擇方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼持續成為港人熱門旅遊目的地，長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。中短途行程佔整體約六成，反映港人偏好文化體驗與休閒度假兼具的旅遊模式。 除出境熱潮外，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地。Trip.com數據顯示，入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿體驗的重視。 今年農曆新年期間，不少東亞及東南亞目的地受惠於
同程旅行(00780.HK)：杭州、青島等內地城市農曆新年赴港遊客流增幅逾200%
同程旅行(00780.HK)旗下國際旅行平台Hopegoo CEO沈文靖表示，平台數據顯示，今年香港農曆新年假期期間(2月17日至19日)香港居民到內地旅遊渡假的需求較去年同期增幅明顯。數據顯示，農曆新年假期到內地旅遊的港人當中35歲以下的年輕人佔比高達45%，50歲以上的中老年人群佔比約為10%。 同程旅行平台截至2月10日的數據顯示，香港位居內地居民農曆新年出境遊的前五大熱門目的地之列。同時，深圳、廣州、上海、北京、珠海、重慶等均為港人農曆新年到內地旅遊渡假的熱門目的地。 隨著內地赴港個人遊城市的持續擴容，農曆新年赴港遊的熱門客源城市在大灣區城市與京滬等一線城市之外，來自杭州等新一線城市的赴港遊客流增幅明顯。同程旅行平台數據顯示，今年農曆新年假期赴港遊客流量較大的內地城市主要有深圳、廣州、北京、上海、杭州、成都、無錫、青島、寧波等。其中，杭州、青島、寧波等地的赴港遊客流增幅均超過了200%。 農曆新年期間，內地居民赴港旅遊需求旺盛，熱門地段的酒店價格漲幅明顯。同程旅行平台截至2月10日的預訂數據顯示，2月15日至2月23日入住的香港酒店均價較去年同期上漲逾130%。與去年同期相比，
長達9天春節長假 訪韓中國遊客有望達19萬人
韓國文化體育觀光部(文體部)和韓國觀光公社(旅遊發展局)預期，長達9天(2月15日至23日)的春節長假期間，訪韓中國遊客有望高達19萬人。據韓聯社引述文體部和觀光公社推算，今年春節長假期間訪韓中國人數日均有望按年增加44%。部分遊客可能避免在春節假期兩周高峰提前訪韓，訪韓中國人規模有望進一步增加。散客在訪韓中國人總數中佔比可能會超過70%。文體部和觀光公社正與京東(09618)、攜程(09961)和微信支付等合作，重點宣傳一日遊產品、交通工具折扣券、對接冬季活動和春節的旅遊產品等。專門從事旅遊分析的市場研究機構China Trading Desk上月曾預期，9天春節假期期間，預計將有23萬至25萬內地遊客赴韓國，將比去年假期最高增約52%(去年假期比今年少1日)。 (WL)
同程旅行稱新春旺 港酒店房價升逾倍
農曆新年假期將至，同程旅行（00780）表示，內地居民赴港旅遊需求旺盛，平台截至2月10日的預訂數據顯示，2月15日至23日入住的香港酒店均價按年上漲超過1.3倍。相比去年農曆新年假期，今年內地居民赴港的平均停留時長增加三成多，過夜遊客平均停留2.2晚。 隨着內地赴港個人遊城市持續擴容，農曆新年來港客源地除了大灣區城市、京滬等一線城市外，來自杭州等新一線城市的赴港遊客增幅明顯。同程旅行表示，杭州、青島、寧波等地的赴港遊客均增長超過200%。 年輕港人成北上過節主力 同時，年輕港人北上過年，據同程旅行旗下國際旅行平台HopeGoo數據，由於香港農曆新年假期只有3天，更適合中短途旅行，港人到內地旅遊度假的熱門目的地為深圳、廣州、東莞、汕尾、三亞等，當中年輕人為絕對主力，35歲以下的佔比達45%。 兩年前，同程旅行推出國際旅行平台HopeGoo，並以香港作為首站。據HopeGoo首席執行官沈文靖透露，平台的月活躍用戶已突破100萬，以香港用戶為主，其他用戶還來自美國、馬來西亞、新加坡等。她續稱，有意拓展其他市場，目前已開啟台灣站，並計劃進軍東南亞。
春節黃金周下周二開始 李家超：將延續旅遊業增長勢頭
下周二便是大年初一，行政長官李家超昨日在出席行政會議前表示，今年內地春節黃金周長達9天，預料將帶來旅客訪港高峰。他強調，本港將延續旅遊業增長勢頭，舉辦多姿多彩的節慶活動，包括今日起開鑼的14個年宵市場、年初一在尖沙咀舉行的新春國際匯演，以及年初二的維港煙花匯演。由政務司司長領導的跨部門工作小組上周已召開會議，協調各部門及機構與業界緊密合作，涵蓋口岸、公共交通及郊外景點等範疇，確保旅行團及旅客行程安排順暢，為迎接高峰期做好全面準備。
數據指:內地春節赴港遊客增逾2倍 過夜客增逾30%
同程旅行(00780.HK)旗下國際旅行平台 HopeGoo 首席執行官沈文靖於傳媒茶聚時表示，2026年春節假期期間，內地居民赴港遊需求旺盛，同時年輕港人到內地城市度假成為過年新潮流，內地與香港春節旅遊市場呈現“雙向奔赴”的熱關景象。據同程旅行平台截至2月10日的數據顯示，香港位居內地居民春節出境遊的前五大熱門目的地之列。同時，深圳、廣州、上海、北京、珠海、重慶等均為港人春節到內地旅遊度假的熱門目的地。她稱，隨著內地赴港個人遊城市的持續擴容，春節赴港遊的熱門客源城市在大灣區城市與京滬等一線城市之外，來自杭州等新一線城市的赴港遊客流增幅明顯。同程旅行平台數據顯示，今年春節假期赴港遊客流量較大的內地城市主要有深圳、廣州、北京、上海、杭州、成都、無錫、青島、寧波等。其中，杭州、青島、寧波等地的赴港遊客流增幅均逾200%。春節長假期間，香港不僅是內地居民的熱門度假目的地，同時也是內地長線出境遊的熱門中轉城市。不少內地遊客選擇在航班中轉的間隙前往香港地標景點“打卡”，也間接帶動了假期期間的香港旅遊熱度。春節期間赴港內地遊客最青睞的景點主要有：香港迪士尼樂園、香港故宮文化博物館、香港海洋公園、太