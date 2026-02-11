青森弘前公園、弘前城跡櫻花、紅葉四季美景一網打盡！各季節魅力亮點完整介紹

弘前市位在青森縣西部，是一座擁有約400年歴史的城下町，市區的街道或建築物至今仍能感受得到往昔氛圍，也是津輕的主要城市。弘前公園坐落於市中心，公園內有著堪稱「日本第一櫻花」或紅葉等四季美景，還有東北唯一現存的「弘前城」天守閣，更是不能錯過！來一起走一趟弘前公園、弘前城跡，看看青森縣融合自然與歴史的知名景點吧～

弘前公園、弘前城跡小介紹

弘前城為距今約400年以上、西元1603年弘前的初代藩主津輕為信，為了管理津輕地方決定建造新城，選定了現在弘前的這個位置。後來在1611年由二代藩主津輕信枚，規劃了五層建築的天守閣，並在周圍加蓋數個箭樓、城門、石牆、土砲台等擁有萬全防御準備的高岡城（之後的弘前城）順利完成，而城下町的建設也在這時陸續跟進，目前在市區各處保留了多個武士住宅、商家、寺院等國家重要文化財的建築物。

廣告 廣告

上空俯瞰弘前公園與弘前成天守閣（圖片提供：弘前市）

上空俯瞰弘前公園與弘前成天守閣（圖片提供：弘前市）

津輕為信銅像 Phurinee Chinakathum / Shutterstock.com

津輕為信銅像 Phurinee Chinakathum / Shutterstock.com

以破天荒的規模遠近馳名的東北名城弘前城，1627年五層的天守閣卻因雷擊整個被燒毀，之後以沒有天守閣的狀態持續了好一陣子。到了1810年因幕府令下守衛蝦夷地（現在的北海道）有成，第九代藩主津輕寧親於是改建城中心部的箭樓（辰巳櫓），成了東北地方唯一現存的弘前城天守閣。

三層的弘前城天守閣

三層的弘前城天守閣

2015年因為石牆修理工程的關係，移動了整座天守閣，目前仍暫放於城區的中心部，尚未歸位

2015年因為石牆修理工程的關係，移動了整座天守閣，目前仍暫放於城區的中心部，尚未歸位

明治維新之後日本邁向近代化，1895年城跡以弘前公園身分再出發，不但留下了天守閣、箭樓、城門等藩政時代的模樣，更增加了豐富的自然景觀，弘前公園成為市民休憩的好地方。每到櫻花或是紅葉等旺季，來自世界各國觀光客大批湧入，躍身為青森縣超人氣旅遊景點。

賞花遊客

賞花遊客

該怎麼去弘前公園？推薦車站前的100日圓巴士

可搭電車或飛機從東京出發前往青森縣弘前市，在JR東京站搭東北新幹線到新青森站，轉當地電車到弘前站。而飛機則由羽田機場直飛青森，到青森機場換巴士或計程車前往弘前市區。

◆搭乘電車前往

・東京站～新青森站（所需時間：約3小時）

・新青森站～弘前站（所需時間：約40分鐘）

◆搭乘飛機前往

・羽田機場～青森機場（所需時間：約1小時15分鐘）

・青森機場～弘前機場（所需時間：巴士約55分鐘）

Shawn.ccf / Shutterstock.com

Shawn.ccf / Shutterstock.com

弘前站～弘前公園距離約2km不算太遠，許多人選擇步行或搭計程車移動，不過想要推薦大家另一個方便的交通方式，在市内循環行駛的「100日圓巴士」，不管在哪裡下車車資都是100日圓。其中一站就在弘前公園附近，每10分鐘一班，簡單省時又省力！

◆步行

・弘前站中央口～弘前公園（所需時間：約30分鐘）

◆計程車

・弘前站中央口～弘前公園（所需時間：約10分鐘）

◆巴士

・弘前站中央口～弘南巴士「市役所前」下車（所需時間：約15分鐘）

有英文介紹的100日圓巴士

有英文介紹的100日圓巴士

弘前公園必看景點？在廣大公園內享受自然美景

弘前公園占地約492,000平方公尺，視野遼闊舒適，大概2個小時左右就能走完，各個主要景點均設置了導覽地圖，不用擔心會迷路。公園有好幾個入口，建議第一次去的人可以從正面玄關的追手門進入。

追手門與外護城河景色（夏季）

追手門與外護城河景色（夏季）

公園內的導覽地圖

公園內的導覽地圖

打造以櫻花樹為主的自然景觀，公園步道整頓完善，非常適合散步。有時坐下來眺望周圍景色，有時近距離欣賞各種植物，或是準備好食物到廣場野餐等等，用自己喜歡的方式度過悠閒時光。

公園內步道（圖片提供：弘前公園綜合情報網站）

公園內步道（圖片提供：弘前公園綜合情報網站）

弘前公園中心部望出去的岩木山

弘前公園中心部望出去的岩木山

包括追手門、古城舊址直接移作園内設施，含天守閣在內箭樓現存3座、城門5座，參觀重要文化財也是遊弘前公園的另一個樂趣。特別是城門，保有戰國時代風貌的本色建物，為了容易攻擊敵人而設置的槍眼或外凸的方格等機關。

夏天的南內門

夏天的南內門

門上看得到心型等的金屬零件設計，超有趣

門上看得到心型等的金屬零件設計，超有趣

其他還有像鮮豔的朱紅色橋、春天划船過護城河，依照季節不同，公園內的景色也不太一樣，每次來都會有新的發現！外護城河周邊有多處留有城下町風情的住宅，時間允許的話安排一併逛逛吧。

夏天的「杉大橋」

夏天的「杉大橋」

北門附近的「石場家住宅」（重要文化財）

北門附近的「石場家住宅」（重要文化財）

弘前城跡觀光重點？天守閣內部開放參觀

公園逛完之後就能轉往弘前城天守閣囉～天守閣所在位置的中心部（本丸）屬於收費的區域，記得購買入園券，另外有搭配可欣賞多種植物與紅葉的植物園共通券。

◆收費區域入園料金（弘前城本丸、北郭）

・1日入園券：成人320日圓、兒童100日圓

・共通券：成人520日圓、兒童160日圓

・開放期間、時間：4月1日～11月23日 9:00～17:00（4月23日〜5月5日 7:00～21:00）

※11月24日～3月31日免費入園（天守閣閉館）

印有弘前城天守閣圖案的入園券 Meeh / Shutterstock.com

印有弘前城天守閣圖案的入園券 Meeh / Shutterstock.com

本來建在石牆上的弘前城天守閣，正如上面所介紹的，現在暫時擺放在仮天守台上。天氣好的話，看得到臨時設置的展望台後方出現岩木山身影，岩木山與天守閣攜手登場的景象可說是期間限定，實在很難得，記得多拍幾張留念喔！（石牆修理預計在2025年完成）

弘前城天守閣與岩木山

弘前城天守閣與岩木山

三角形人字型屋頂與屋頂上的鯱等設計流露出江戶時代風情

三角形人字型屋頂與屋頂上的鯱等設計流露出江戶時代風情

只要持有入園券，就能參觀天守閣內部，爬上階梯每層樓逛逛，想像化身城主眺望窗外遠景，不過要注意的是冬季期間（11月24日～3月31日）是不對外開放的。

指定為重要文化財的天守閣內部

指定為重要文化財的天守閣內部

從任何角度看出去都能看到弘前市

從任何角度看出去都能看到弘前市

春意盎然～櫻花滿開沉醉花筏

弘前公園最吸睛的季節非春天莫屬了，重頭戲「弘前櫻花節（弘前さくらまつり）」每年的賞花人潮都超過200萬人，由片片櫻花交織出的絕美景色，使國內外遊客流連忘返。園内種植了52種、約2,600棵櫻花樹，最佳賞櫻時間在4月下旬～5月上旬，粉紅點綴城跡的美麗搭配讓人看得癡迷！透過獨家剪枝技術以及細心管理之下培育出的櫻花，花瓣數量豐盈，迎接滿開的姿態十分壯觀看頭。

飽滿可愛的櫻花花瓣

飽滿可愛的櫻花花瓣

西護城河櫻花滿開，划船愜意賞櫻

西護城河櫻花滿開，划船愜意賞櫻

這裡可以見到櫻花隧道與弘前城天守閣一併亮相、櫻花花瓣掉落到護城河面成了粉紅色地毯「花筏」等非常好拍，夜間點燈活動，夜櫻有別於白天的美，「日本第一櫻花」果然名不虛傳。

「櫻花隧道」少女心噴發

「櫻花隧道」少女心噴發

護城河上的粉紅櫻花地毯「花筏」

護城河上的粉紅櫻花地毯「花筏」

櫻花、岩木山、弘前城天守閣完美演出

櫻花、岩木山、弘前城天守閣完美演出

倒映水面上的櫻花與春陽橋

倒映水面上的櫻花與春陽橋

夏季活力～藍天綠意帶來元氣

櫻花祭結束後，緊接著換上滿滿綠意，清純的蓮花盛開迎接夏天到來，公園內鮮綠與藍天形成強烈對比。園內多了衝著8月「弘前睡魔節（弘前ねぷたまつり）」而來的遊客，常見人們一手拿的霜淇淋一邊散步，亦是弘前的夏季景象，靜靜的坐在長椅上感受自然，感覺身心都被療癒了呢～

晴空下的弘前城天守閣

晴空下的弘前城天守閣

隨處都有樹蔭，夏天散步不煩悶

隨處都有樹蔭，夏天散步不煩悶

7〜8月是賞「蓮池」蓮花的最佳時期

7〜8月是賞「蓮池」蓮花的最佳時期

秋高氣爽～豔麗紅葉染紅古城

進入10月後，園内的櫻花樹與楓樹葉由綠轉紅，天守閣跟城門增添莊嚴氣息，秋高氣爽的好天氣，被風吹落的枯葉鋪成秋色地毯，鮮黃銀杏木或是夜晚點燈後的嬌美紅葉等，許多秋季美景可以逛上好一陣子。除了紅葉之外，更有豪華絢爛的菊人形與菊花展示的「弘前城菊花紅葉節（弘前城菊と紅葉まつり）」，特別的活動錯過可惜。

南內門與紅葉

南內門與紅葉

西城郭的銀杏樹

西城郭的銀杏樹

夜間點燈後的紅葉與白天有著截然不同的美（圖片提供：弘前市）

夜間點燈後的紅葉與白天有著截然不同的美（圖片提供：弘前市）

菊人形展示

菊人形展示

白色冬季～極寒雪國難忘體驗

接近冬季，早一點的話在11月就有機會見到降雪，園內被白雪覆蓋，每年2月舉辦的「弘前城雪燈籠節（弘前城雪燈籠まつり）」設置了約150座的雪燈籠，超級夢幻！矗立在燈光下的弘前城天守閣、可愛的迷你小雪屋群、當地居民精心製作的雪雕像等，雪白的藝術品與種類豐富的冬季活動是豪雪地帶津輕的重要觀光資源。還有在積雪深厚的櫻花樹打上燈光，寒冬中重現櫻花之美的「冬櫻點燈（冬に咲くさくらライトアップ）」很受到矚目。

星光下的弘前城天守閣與雪燈籠

星光下的弘前城天守閣與雪燈籠

睡魔節時所使用的鏡繪、見送繪在「津輕錦繪大回廊」中展出

睡魔節時所使用的鏡繪、見送繪在「津輕錦繪大回廊」中展出

化身春櫻登場「冬櫻點燈」

化身春櫻登場「冬櫻點燈」

結冰的外護城河與追手門

結冰的外護城河與追手門

弘前公園內的服務台工作人員配戴口罩或面罩，公園入口處請遊客配合消毒手指與配戴口罩，戶外設置請遊客保持社交距離並且配戴口罩的宣導看板，活動期間請遊客填寫個人聯絡資料等預防措施。

●新型冠狀肺炎預防措施

園內設施與設備等進行消毒、除菌、清潔／設置消毒液／加裝隔離板／工作人員配戴口罩、洗手、消毒、漱口、測量體溫／請入園者配戴口罩

園區內的宣導看板

園區內的宣導看板

弘前公園內四季分明的美麗景色，走過江戶時代的名城遺跡，加上櫻花與大自然和諧相處的氛圍，說是「一生之中必看的絕景」也不為過吧～有機會親自來一趟弘前公園，品嘗這份感動吧！

弘前公園

1, Shimoshiroganecho, Hirosaki-shi, Aomori

中央弘前

0172-33-8739

Text by：下田 翼

※本文為2021年3月時的資訊，最新情報請上網查詢官方網站。

弘前公園附近的飯店

ART 弘前城市酒店

Omachi 1-1-2 , Hirosaki, Aomori

弘前

▼你還會有興趣

▶青森十和田湖一日遊：交通、景點、美食、神社一次走透透