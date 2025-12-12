日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺

香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。

2025年12月8日深夜，日本東北地區亦曾發生強烈地震，震央位於青森縣東面外海，震級達到7.5級，青森縣八戶市錄得震度6強，為當地近年來最強烈的地震之一。（Getty Images）

地震突如其來 海嘯警報接連發出

數天前（12月8日）晚上青森縣東面外海亦曾發生7.5級強烈地震，震源深度約50公里。隨後，氣象廳將北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、福島縣等地部分地區的注意警報升級為海嘯警報。沿岸居民被緊急呼籲撤離至高地，避免災難發生。雖然最大觀測到的海浪高度為0.7米，並未造成大規模海嘯災情，但整個東北地區一度陷入緊張狀態。

日本氣象廳於12月8日地震發生後發出海嘯警報，並首次發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，警告未來可能出現更大規模的地震。（Getty Images）

專家警告：未來仍有強震風險

根據日本氣象廳與地震專家分析，青森東部沿岸地區本就屬於地震活躍帶。歷史上曾多次出現主震後短時間內再發生更強地震的情況，例如1963年與2011年兩次重大地震皆有類似模式。是次地震後，氣象廳罕見地發出「後發地震注意情報」，指出北海道根室至三陸外海一帶有可能在未來發生規模達8級或以上的巨大地震，呼籲大家保持高度警覺。

震後有多地發生火災，甚至還有引發森林大火。（Getty Images）

出行前需三思

對於計劃前往日本東北或北海道地區的旅客而言，這次地震無疑是一個重要警號，部分地區仍有餘震風險，亦可能出現基礎設施受損、停電或交通中斷等情況。建議旅客出發前密切留意當地氣象與災害資訊，並考慮調整行程，避免前往受災嚴重或高風險地區。

如已身處當地，應認清最近的避難所位置，並準備基本應急用品。入住酒店時，可向前台查詢緊急疏散路線與應變措施，確保自身安全。

